В Яндекс.Облаке доступен образ Container Optimized Image
Образ виртуальной машины c предустановленным Docker, оптимизированный для запуска Docker-контейнеров.
Чтобы вам было удобнее работать с Yandex Container Registry, наша команда создала образ виртуальной машины, оптимизированный для запуска Docker-контейнеров — Container Optimized Image. Образ создан на основе Ubuntu LTS и включает в себя Docker. В планах улучшение образа и добавление утилит. Также рассматривается изменение базового образа с Ubuntu LTS на CoreOS. Вы можете повлиять на дальнейшее развитие образа в разделе Container Optimized Image Сообщества.
Преимущества Container Optimized Image
- Управление контейнерами на виртуальной машине по модели «инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC)» позволяет настраивать инфраструктуру для ваших контейнеризованных приложений.
- Прозрачная аутентификация в Yandex Container Registry обеспечивает легкий доступ к реестрам Docker-образов.
- Изменение версии и образа приложения не требует перезапуска виртуальной машины.
Для каких задач нужен Container Optimized Image
Используйте Container Optimized Image в случаях:
- Когда нужно запустить контейнеризованное приложение на виртуальной машине.
- Когда необходима внешняя система управления контейнерами на виртуальных машинах, но управляемый сервис Kubernetes® кажется избыточным.
Как использовать Container Optimized Image
Container Optimized Image интегрирован с сервисами Yandex Container Registry и Yandex Instance Groups. Образ может быть использован на прерываемых виртуальных машинах.
Вы можете в консоли управления или в CLI задать параметры Docker-контейнера, который Container Optimized Image будет запускать.
Примечание
В данный момент поддерживается запуск только одного Docker-контейнера внутри ВМ
Как запустить Container Optimized Image в консоли управления
Вы можете выбрать образ Container Optimized Image при создании виртуальной машины.
На странице создания виртуальной машины выберите Каталог.
С помощью поиска найдите Container Optimized Image в списке.
Заполните необходимые параметры docker-контейнера.
При необходимости вы можете изменить параметры docker-контейнера у запущенной ВМ без рестарта.
Как работать с Container Optimized Image через CLI
Запуск ВМ:
yc compute instance create-with-container --container-image=cr.yandex/yc/demo/coi:v1 \
--container-name=demo \
--name=coi \
--service-account-id=<ID сервисного аккаунта> \
--public-ip
Изменение версии образа (без рестарта ВМ):
yc compute instance update-container --container-image=cr.yandex/yc/demo/coi:v2 \
--name=coi
Все инструкции по работе с Container Optimized Image вы можете найти в документации.