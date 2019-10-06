В Яндекс.Облаке доступен образ Container Optimized Image

Чтобы вам было удобнее работать с Yandex Container Registry, наша команда создала образ виртуальной машины, оптимизированный для запуска Docker-контейнеров — Container Optimized Image. Образ создан на основе Ubuntu LTS и включает в себя Docker. В планах улучшение образа и добавление утилит. Также рассматривается изменение базового образа с Ubuntu LTS на CoreOS. Вы можете повлиять на дальнейшее развитие образа в разделе Container Optimized Image Сообщества.

Преимущества Container Optimized Image Преимущества Container Optimized Image

Управление контейнерами на виртуальной машине по модели «инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC) » позволяет настраивать инфраструктуру для ваших контейнеризованных приложений.

» позволяет настраивать инфраструктуру для ваших контейнеризованных приложений. Прозрачная аутентификация в Yandex Container Registry обеспечивает легкий доступ к реестрам Docker-образов.

Изменение версии и образа приложения не требует перезапуска виртуальной машины.

Для каких задач нужен Container Optimized Image Для каких задач нужен Container Optimized Image

Используйте Container Optimized Image в случаях:

Когда нужно запустить контейнеризованное приложение на виртуальной машине.

Когда необходима внешняя система управления контейнерами на виртуальных машинах, но управляемый сервис Kubernetes® кажется избыточным.

Как использовать Container Optimized Image Как использовать Container Optimized Image

Container Optimized Image интегрирован с сервисами Yandex Container Registry и Yandex Instance Groups. Образ может быть использован на прерываемых виртуальных машинах.

Вы можете в консоли управления или в CLI задать параметры Docker-контейнера, который Container Optimized Image будет запускать.

Примечание В данный момент поддерживается запуск только одного Docker-контейнера внутри ВМ

Как запустить Container Optimized Image в консоли управления Как запустить Container Optimized Image в консоли управления

Вы можете выбрать образ Container Optimized Image при создании виртуальной машины.

На странице создания виртуальной машины выберите Каталог.