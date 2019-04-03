Доступ к Yandex Message Queue и Yandex Container Registry открыт для всех

Хорошие новости: Preview-сервисы Yandex Message Queue и Yandex Container Registry стали доступны для тестирования всем желающим — оставлять заявку на получение доступа больше не нужно.

Yandex Message Queue — универсальное масштабируемое решение для обмена сообщений между приложениями. Для работы с YMQ можно использовать популярные инструменты — API сервиса совместим с Amazon SQS API. YMQ подойдёт в качестве средства коммуникации между приложениями — не нужно разрабатывать свой протокол и обрабатывать ошибки получателя. Также это хороший инструмент повышения отказоустойчивости при сбоях отдельных приложений. Когда происходит аварийная остановка, сообщение возвращается в очередь для прочтения другим обработчиком, и сбой никак не отражается на отправителе. С помощью Yandex Message Queue можно выполнять ресурсоёмкие задачи в фоне, вынося длительные задачи в отдельные приложения, и освобождать ресурсы для новых запросов пользователей. Со всеми возможностями Yandex Message Queue можно ознакомиться в документации.

Yandex Container Registry — сервис для хранения, развёртывания и настройки Docker-образов в инфраструктуре Яндекс.Облака. Yandex Container Registry можно использовать в процессе разработки контейнеров. Например, вы можете настроить систему автоматизации для работы с реестром в Yandex Container Registry в рамках процесса непрерывной интеграции. При этом реестры Docker-образов будут размещены в тех же дата-центрах, где развернута ваша облачная инфраструктура, — это гарантирует высокую скорость загрузки и скачивания, а также позволяет избежать расходов на внешний трафик. Для работы с сервисом вам не нужно будет осваивать новые API и инструменты. Вы можете использовать стандартный интерфейс командной строки Docker — сервис совместим с Docker Registry HTTP API V2. Почитать подробнее про Yandex Container Registry можно в документации.

Оба сервиса находятся в стадии Preview и доступны для использования бесплатно.