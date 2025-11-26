Библиотека промптов
для работы с Foundation Models
Библиотека промптов
для работы с Foundation Models
Объясняем на примерах, как создавать эффективные запросы под свои задачи.
Как это работает
Для удобства мы собрали примеры промптов по наиболее популярным сценариям применения YandexGPT и YandexART. Используйте готовые запросы или составляйте новые по аналогии.
Протестировать все примеры можно в консоли управления.
Наши партнёры
Оказывают экспертную помощь в создании решений с использованием Foundation Models.