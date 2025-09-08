Рекомендательная система для ритейла и e‑commerce

Создайте рекомендательную систему, используя платформу данных Yandex Cloud, технологии машинного обучения и визуализации данных. Инфраструктура в облаке справится с любой нагрузкой и объёмом информации, без капитальных затрат и поиска экспертов для её обслуживания.

Рекомендательная система анализирует поведение ваших пользователей, предсказывает вероятность выбора конкретных товаров или услуг. С ней вы улучшаете пользовательский опыт, повышаете количество товаров в среднем чеке и его итоговую сумму, уменьшаете отток клиентов.