Создавайте сервисы для предоставления быстрого и стабильного доступа к дистанционным консультациям врачей на сайте, в приложении или с помощью удалённых рабочих столов.

Облачная платформа позволит разрабатывать и запускать приложения для телемедицины, гибко масштабировать ресурсы, надёжно хранить персональные данные пациентов, а также огромные массивы информации с результатами анализов, диагностики и приёмов врачей.