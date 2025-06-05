Инструменты для разработки, тестирования и запуска
Разворачивайте Dev/Test среды для проверки гипотез, проведения экспериментов и размещения в облаке высокодоступных сервисов. Настраивайте инфраструктуру и автоматизируйте рутинные операции с помощью управляемых сервисов и современных инструментов.
Платформа Yandex Cloud ускоряет создание новых продуктов, обеспечивает надёжное хранение ваших данных и гибкость настройки используемых ресурсов, помогает организовать совместную работу распределённых команд разработчиков.