Связаться с намиПодключиться

Облачные решения для здравоохранения

Для качественного и быстрого оказания услуг всё больше медицинских организаций внедряют сервисы телемедицины, речевые технологии, а также модели машинного обучения для задач геномики и систем поддержки принятия врачебных решений. Эти и другие разработки, которые помогают решать актуальные задачи здравоохранения, доступны с Yandex Cloud.

Ускоряйте выпуск новых сервисов, внедряйте инновации и совершайте научные открытия с помощью облачной платформы.

Связаться с экспертом

Сертификаты и требования

Yandex Cloud полностью соответствует критериям безопасности, включая требования 152-ФЗ к высшему уровню защищённости персональных данных УЗ-1 и международный стандарт безопасности данных платёжных карт PCI DSS. Сервисы платформы прошли сертификацию и отвечают требованиям ISO, GDPR и ГОСТ Р 5758.

О соответствии стандартам

Контролируйте расходы

Оплата сервисов Yandex Cloud производится только по факту их потребления. Контролируйте расходы на информационные технологии, уменьшайте капитальные вложения в инфраструктуру и лицензии программного обеспечения.

Тарифы

Хранение и обработка данных

Постройте платформу данных и обрабатывайте их с помощью систем машинного обучения, созданных современными средствами ML‑разработки. Воспользуйтесь технологиями компьютерного зрения, а также готовыми решениями по распознаванию и синтезу речи.

Подробнее

Мы знаем, как решить ваши задачи

Полноэкранное изображение

Готовая масштабируемая инфраструктура для быстрого запуска сервиса в облаке

Инструменты для разработки, тестирования и запуска

Разворачивайте Dev/Test среды для проверки гипотез, проведения экспериментов и размещения в облаке высокодоступных сервисов. Настраивайте инфраструктуру и автоматизируйте рутинные операции с помощью управляемых сервисов и современных инструментов.

Платформа Yandex Cloud ускоряет создание новых продуктов, обеспечивает надёжное хранение ваших данных и гибкость настройки используемых ресурсов, помогает организовать совместную работу распределённых команд разработчиков.

Надёжная платформа для дистанционных консультаций

Создавайте сервисы для предоставления быстрого и стабильного доступа к дистанционным консультациям врачей на сайте, в приложении или с помощью удалённых рабочих столов.

Облачная платформа позволит разрабатывать и запускать приложения для телемедицины, гибко масштабировать ресурсы, надёжно хранить персональные данные пациентов, а также огромные массивы информации с результатами анализов, диагностики и приёмов врачей.

ML-технологии для поддержки принятия врачебных решений

Используйте современные технологии машинного обучения для обработки больших данных и анализа медицинских изображений. Выявляйте с высокой чувствительностью и скоростью признаки COVID-19 и других патологий благодаря вычислительным мощностям облачной платформы, включая графические процессоры (GPU).

Сложные алгоритмы, измерения и визуализации, выполняемые с помощью сервисов Yandex Cloud, помогают принимать врачебные решения, дополняя, но не изменяя процесс диагностики, и предоставляя медицинскому персоналу привычную рабочую среду.

Автоматизация колл-центров и создание голосовых помощников

Создавайте голосовых роботов с помощью сервисов машинного обучения, распознавания и синтеза речи Yandex Cloud.

Дополните ими операторов медицинских колл-центров, чтобы держать связь 24\7 с пациентами, оперативно реагировать на их запросы, автоматизировать процессы записи на приём и его подтверждения, быстрее и качественнее оказывать услуги.

Современные технологии для исследования генома и медицинских патологий

Ускоряйте получение научных данных, проводите масштабные исследования и сложные расчёты с технологиями Yandex Cloud.

Масштабируемая платформа высокопроизводительных вычислений (HPC‑кластеры) и сервисы ML-разработки повышают эффективность и ускоряют процесс исследования генома, сокращают затраты, освобождают специалистов от рутинных процессов, предоставляя им больше ресурсов для получения прорывных результатов.

Компании, которые нам доверяют 

Сервисы, которые решат ваши задачи 

Посмотрите вебинар

Как использовать Yandex Cloud для обработки данных во время пандемии COVID-19 и обеспечить бесперебойную работу информационных систем — расскажем в нашем видео. Также вы узнаете, как с помощью сервисов платформы реализовать сбор и обработку данных интернета вещей и развернуть инфраструктуру для сервиса онлайн‑обучения.

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость, возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Решения в Marketplace 

Готовы подключиться?

Задать вопросПодключиться

Полезные ссылки

Тарифы
Документация
Найти партнёра