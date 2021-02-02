Как биоинформатики Genotek разработали сервис генеалогических деревьев на Yandex Cloud Functions

Геном человека состоит из трех миллиардов нуклеотидов. Его анализ позволяет, например, выявлять предрасположенность к различным заболеваниям, как наследственным, так и многофакторным, на риск возникновения которых влияет и образ жизни. Также каждый человек может расшифровать свой геном и сравнить его с геномами людей, у которых все предки принадлежат к одному этносу, чтобы узнать о своем происхождении.

И, конечно, анализ генома позволяет находить родственников. Например, если есть два человека, у которых геномы схожи на 50%, то можно с высокой уверенностью говорить, что это родитель и ребенок либо родные братья или сестры. Если совпадений меньше, это более дальние родственники. Так, сравнивая ДНК, можно найти своих четвероюродных братьев или сестёр.

В базах данных Genotek хранится уже очень много генетических данных, с помощью которых вот уже пять лет люди ищут своих родственников. Для удобства своих клиентов компания разработала сервис, который позволяет клиенту бесплатно создать свое генеалогическое древо и даже объединить его с деревьями-родственниками.

От соблюдения законодательства к serverless

С момента основания в 2010 году Genotek использовал собственные серверы для хранения и обработки персональных и других чувствительных данных, облачные ресурсы Google, включая стандартные и прерываемые виртуальные машины, а также высокоуровневые сервисы AppEngine.

Однако, генетическая информация российских граждан рассматривается как персональные данные. Соответственно, она должна храниться на территории РФ. Кроме того, Genotek собирает и хранит другие категории чувствительной информации: контакты клиентов, их медицинские данные, информацию о происхождении и самочувствии.

Поэтому после появления 242-ФЗ, который обязывает операторов персональных данных обрабатывать и хранить персональные данные россиян с использованием баз данных, размещенных на территории РФ, для соблюдения законодательства, а также чтобы увеличить скорость обработки данных, все данные клиентов были перенесены на Yandex Cloud.

Однако в дальнейшем биоинформатики Genotek начали активно применять в своей работе управляемые базы данных, поскольку это позволяло значительно экономить ресурсы специалистов на обслуживании приложений и сервисов. А когда облачная платформа презентовала сервис Yandex Cloud Functions и возможности бессерверных технологий, то его решили применить для новых проектов.