Условия акции «Бесплатный пилот для среднего и малого бизнеса»

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящих условиях акции (далее — «Условия»):

Грант — скидка, которая предоставляется Участникам акции на использование Сервисов Платформы «Яндекс.Облако». Размер скидки соответствует размеру гранта. Скидка применяется к итоговой стоимости потребленных услуг.

Участник — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие критериям, указанным в п. 5 настоящих Условий.

Понятия, указанные с заглавной буквы, но не расшифрованные в настоящих Условиях, трактуются в соответствии с условиями Договора, размещенного по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_oferta.

Условия Программы

Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако» (ОГРН 1187746678580) (далее — «Организатор»). Акция проводится с 25 сентября 2023 года по 15 октября 2023 года (включительно). Место проведения акции: в сети «Интернет». Принимая участие в акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Условиями, размещенными в сети «Интернет» по адресу: https://cloud.yandex.ru/scale-smb-offer. В акции могут принять участие только Участники, которые соответствуют следующим условиям:

5.1. На дату подачи заявки на участие в акции не являются действующим клиентом Платформы «Яндекс.Облако», осуществляющим платное потребление Сервисов Платформы.

5.2. Зарегистрированы на территории РФ.

5.3. Являются представителями юридического лица или индивидуального предпринимателя.

5.4. Являются представителями малого и среднего бизнеса: годовой оборот компании не превышает 100 миллионов рублей.

6. Для участия в акции необходимо не позднее 15 октября 2023 года оставить заявку по адресу: https://forms.yandex.ru/surveys/13479440.892df258ebfca2a8c611a47b16034e0f5385afe3/, а также осуществить акцепт Оферты на заключение договора на использование сервисов Платформы «Яндекс.Облако», размещенной по адресу https://yandex.ru/legal/cloud_oferta после согласования поданной заявки.

7. Участникам акции, удовлетворяющим требованиям, указанным в п. 5 настоящих Условий, а также выполнившим условия п. 6, предоставляется Грант на Сервисы Платформы «Яндекс.Облако», покрывающий первоначальную стоимость реализации проекта в части использования Сервисов Платформы. Указанная сумма предварительно должна быть подтверждена Участником, а также согласована с представителем Организатора.

8. Максимальный размер всех Грантов, предоставленных Участнику в рамках настоящей акции, не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

9. Участие в акции верифицируется и подтверждается представителем Организатора посредством телефонного звонка.

10. Грант начисляется на платежный аккаунт в течение 5 (пяти) рабочих дней после подтверждения представителем Организатора о соответствии Участника правилам настоящей акции.

11. Начисленный Грант может быть использован для получения скидки на оплату потребленных Сервисов Платформы «Яндекс.Облако» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его предоставления. По истечении указанного периода скидка, предоставляемая Грантом, становится недействительна.

12. Грант не может использоваться в отношении следующих Сервисов: Yandex StoreDoc и Yandex Cloud Marketplace.

13. Организатор акции оставляет за собой право отказать любому Участнику в участии в акции на любом этапе и в выплате вознаграждения, включая, но не ограничиваясь случаями нарушения Условий или совершения недобросовестных действий.

14. Яндекс вправе в любой момент прекратить проведение акции путем публикации соответствующего уведомления, или с использованием программно‑технических средств Сервиса, или по электронной почте.