Сервис помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов Yandex StoreDoc 6.0 и 7.0 в инфраструктуре Yandex Cloud. Yandex StoreDoc — это совместимая с MongoDB высокопроизводительная NoSQL СУБД с открытым исходным кодом.
Сервис Yandex StoreDoc позволяет:
  • Не указывая схему формата данных, создавать системы, в которых требуется обработка и хранение большого объема полуструктурированных и неструктурированных данных.
  • Поддерживать системы/работать с системами, которым нужна масштабируемость по вертикали и горизонтали.
  • Анализировать данные, в том числе большие (big data), в реальном времени.
  • Обрабатывать транзакции в реальном времени (OLTP).
  • Обрабатывать аналитические запросы в режиме онлайн (OLAP).
  • Использовать полнотекстовый поиск.
Взаимодействие с сервисом осуществляется с помощью консоли управления, интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), API или Terraform.