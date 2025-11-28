Удалить датасет
Перед началом работы
Чтобы воспользоваться примерами:
Для работы из консоли управления подготовительные действия не требуются.
Получите и сохраните API-ключ сервисного аккаунта с заданной областью действия
yc.ai.foundationModels.execute.
В примерах используется аутентификация с помощью API-ключа. Yandex Cloud ML SDK также поддерживает аутентификацию с помощью IAM-токена и OAuth-токена. Подробнее см. в разделе Аутентификация в Yandex Cloud ML SDK.
С помощью менеджера пакетов pip установите библиотеку ML SDK:
pip install yandex-cloud-ml-sdk
Получите данные для аутентификации в API, как описано в разделе Аутентификация в API Yandex AI Studio.
Чтобы воспользоваться примерами, установите cURL.
Установите gRPCurl.
(Опционально) Установите утилиту jq для потоковой обработки JSON-файлов.
Получите IAM-токен для аутентификации в API.
Аккаунту, для которого вы получаете IAM-токен, должна быть назначена роль
ai.editorили выше.
Примечание
У IAM-токена короткое время жизни — не более 12 часов.
Удалите датасет
Чтобы удалить датасет:
- В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роли
ai.playground.userи
ai.datasets.editorили выше.
- Перейдите в сервис AI Studio.
- На панели AI Studio выберите Датасеты.
- В открывшемся списке в строке с нужным датасетом нажмите значок и выберите Удалить.
- В открывшемся окне подтвердите удаление.
Создайте файл
dataset-delete.pyи добавьте в него следующий код:
from __future__ import annotations from yandex_cloud_ml_sdk import YCloudML YANDEX_API_KEY = "<API-ключ>" YANDEX_FOLDER_ID = "<идентификатор_каталога>" DATASET_ID = "<идентификатор_датасета>" def main() -> None: sdk = YCloudML( folder_id=YANDEX_FOLDER_ID, auth=YANDEX_API_KEY, ) # Сохраняем объект с удаляемым датасетом в переменную dataset_to_delete = sdk.datasets.get(dataset_id=DATASET_ID) # Удаляем датасет dataset_to_delete.delete() if __name__ == "__main__": main()
Где:
YANDEX_API_KEY— полученный перед началом работы API-ключ сервисного аккаунта.
YANDEX_FOLDER_ID— идентификатор каталога, в котором находится удаляемый датасет.
DATASET_ID— идентификатор датасета, который необходимо удалить. Посмотреть список всех датасетов в каталоге можно в консоли управления или с помощью API.
Через ML SDK посмотреть список датасетов в каталоге можно с помощью метода
list():
for dataset in sdk.datasets.list(): print(f"List of existing datasets {dataset=}")
Выполните созданный файл:
python3 dataset-delete.py
В результате указанный датасет будет удален.
Получите идентификатор датасета, который вы хотите удалить:
grpcurl \ -H "Authorization: Bearer <IAM-токен>" \ -d @ \ llm.api.cloud.yandex.net:443 yandex.cloud.ai.dataset.v1.DatasetService/List <<EOM { "folder_id": "<идентификатор_каталога>" } EOM
Где:
<IAM-токен>— IAM-токен сервисного аккаунта, полученный перед началом работы.
<идентификатор_каталога>— идентификатор каталога, в котором создается датасет.
Результат:
{ "datasets": [ { "datasetId": "fdsl9hf65509********", "folderId": "b1gt6g8ht345********", "name": "sample-dataset", "status": "READY", "taskType": "TextToTextGeneration", "createdAt": "2025-11-28T08:53:59Z", "updatedAt": "2025-11-28T08:54:38Z", "rows": "354", "sizeBytes": "32314", "createdById": "ajeol2afu1js********", "createdBy": "ajeol2afu1js********" } ] }
Сохраните идентификатор удаляемого датасета (значение поля
datasetId) — он понадобится при удалении датасета.
Удалите датасет:
grpcurl \ -H "Authorization: Bearer <IAM-токен>" \ -d @ \ llm.api.cloud.yandex.net:443 yandex.cloud.ai.dataset.v1.DatasetService/Delete <<EOM { "dataset_id": "<идентификатор_датасета>" } EOM
Где:
<IAM-токен>— IAM-токен сервисного аккаунта, полученный перед началом работы.
<идентификатор_датасета>— идентификатор датасета, сохраненный на предыдущем шаге.
В результате gRPC-вызова указанный датасет будет удален.
