Об экзамене

Сертификационный экзамен Yandex DataLens Certified Analyst предназначен для оценки компетенций участников, связанных с использованием инструмента визуализации и анализа данных Yandex DataLens.

Сертификат Yandex DataLens Certified Analyst подтверждает знания, умения и навыки по следующим темам (доменам):

Содержание экзамена

Экзамен представляет собой тест, включающий 50 вопросов:

40 оцениваемых, ответы на которые влияют на итоговый балл участника;

10 неоцениваемых, ответы на которые на итоговый результат не влияют.

На прохождение теста отводится 90 минут. Участник экзамена может завершить прохождение теста досрочно. В ходе тестирования можно оставлять вопросы без ответа и переходить к следующим, а затем возвращаться обратно.

Вопросы могут быть четырёх типов:

одиночный выбор (с одним правильным и тремя неправильными вариантами ответа);

множественный выбор (с двумя или более правильными ответами среди 5–7 предложенных вариантов);

сопоставление вариантов ответа с несколькими категориями;

выстраивание вариантов ответа в правильной последовательности.

В формулировке вопросов с одиночным и множественным выбором указывается количество правильных вариантов ответа.

Перечень проверяемых компетенций

Домен 1. Подключение к источникам данных

Знать:

принципы работы с источником данных

настройки основных типов источников и их влияние на безопасность

Уметь:

подготовить / обеспечить доступ к данным

создать подключение к ключевым типам источников (PostgreSQL, ClickHouse, файлы, Google Sheets)

Домен 2. Создание и настройка датасетов

Понимать:

суть и предназначение датасета

принципы использования SQL на уровне датасета

Уметь:

создать датасет

описать датасет с помощью SQL

Домен 3. Чарты

Понимать:

возможности и границы применимости обычных и сводных таблиц

возможности и границы применимости графиков и диаграмм

возможности и границы применимости карт и геослоёв

возможности и границы применимости простых и сложных индикаторов

возможности и границы применимости QL-чартов

возможности и границы применимости функций разметки текста

Уметь:

создать таблицу

создать график/диаграмму

создать карту

создать индикатор

создать QL-чарт

создать иерархии (в чарте и через функцию Tree ())

использовать функции разметки в чартах

Домен 4. Дашборды

Знать:

предназначение дашборда, его элементы и настройки

принципы фильтрации дашборда и связей виджетов

Уметь:

создать дашборд;

настроить селекторы и связи на дашборде

Домен 5. Вычисляемые поля и параметры

Знать:

принципы агрегации и ограничений вычисляемых полей для решения поставленной задачи

базовые функции вычисляемых полей и их возможности

оконные функции вычисляемых полей и их возможности

LOD-функции вычисляемых полей и их возможности

функции для работы с временными рядами и их возможности

параметры, особенности и области их применения

Уметь:

использовать простые функции в вычисляемых полях

использовать оконные функции в вычисляемых полях

использовать LOD-функции в вычисляемых полях

использовать функции для работы с временными рядами

использовать параметры

Домен 6. Навигация и доступ

Знать:

основные объекты-контейнеры (воркбуки, коллекции)

что такое RLS, как и для чего использовать

управление пользователями в DataLens / Yandex Cloud Organization

возможности и риски публикации объектов

Уметь:

работать с воркбуками и коллекциями

настроить RLS

публиковать объекты

Итоги тестирования

Правила начисления баллов

Все вопросы оцениваются независимо друг от друга и имеют равный вес. За каждый правильно отвеченный вопрос начисляется один балл. Если вопрос содержит два или более правильных вариантов ответа, то один балл начисляется только при выборе всех правильных вариантов. За неверный ответ штрафные баллы не начисляются.

Результаты теста

По итогам тестирования подсчитывается сумма баллов, которая может находиться в диапазоне от 0 до 40. Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо набрать не менее 28 баллов. Порог для оценки установлен на основе минимальных стандартов, разработанных экспертами Yandex Cloud.

В зависимости от числа набранных баллов участник получает отметку «сдано» или «не сдано». При получении отметки «сдано» и положительном заключении прокторинга участнику выдаётся сертификат.

Повторное прохождение

Если тест не сдан, его можно пройти повторно, но не ранее чем через 30 дней после неудачной попытки.