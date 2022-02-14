Развёртывание сервисов мультиоблачной платформы Mercedes-Benz в Yandex Cloud

Приложения Mercedes Me основаны на микросервисной архитектуре: они размещаются в реестре контейнеров и доставляются на региональные облачные площадки с помощью инструмента непрерывной доставки Spinnaker. Для автоматизации развертывания используется Terraform.

На региональных площадках в Microsoft Azure сервисы Mercedes Me используют Azure Kubernetes Service, Blob Storage, Cosmos DB. Также применяются кэш Azure для Redis и брокер сообщений Apache Kafka в HDInsight.

Для развертывания площадки в России было необходимо создать мультиоблачную среду, а значит компания решала несколько непростых задач. Нужно было выстроить облачную инфраструктуру, максимально приближенную к существующим площадкам в экосистеме Microsoft Azure. Чтобы вносить минимум глобальных изменений в сами приложения, все используемые программы и их версии должны были максимально совпадать. Для собственных продуктов Microsoft Azure было необходимо подобрать и развернуть аналоги. При этом должна была обеспечиваться поддержка тех же стандартов шифрования данных. Кроме того, нужно было решить, переносить ли некоторые функциональные части инфраструктуры, например Event Hub. Также нужно было встроиться в существующий пайплайн развертывания приложений, переконфигурировав инструменты автоматизации. Поэтому для разворачивания в Yandex Cloud в разумные сроки «Мерседес‑Бенц РУС» обратилась к экспертизе внешних подрядчиков и кроме собственной команды привлекли DevOps‑инженеров OpsGuru и Luxoft.

Инфраструктура, созданная в Yandex Cloud, включает в себя два кластера управляемого Kubernetes. Код в них доставляется и разворачивается также, как и на другие площадки: посредством Spinnaker и Terraform. Чтобы это реализовать, пришлось полностью переписать скрипты автоматизации с помощью специалистов OpsGuru и Luxoft. На российской площадке настроен балансировщик, распределяющий нагрузки. Здесь же с помощью Elasticsearch обрабатываются логи приложений. За анализ этих данных, разбор нотификаций от Spinnaker и оповещение сотрудников отвечает система управления инцидентами Opsgenie. При этом управление глобальными событиями решили не менять, с ними работает центр событий Azure Event Hub.

Кроме инфраструктурных изменений, разработчикам Mercedes Me нужно было произвести рефакторинг кода приложений в тех частях, которые отвечают за взаимодействие с сервисом обработки очередей и с S3-хранилищем. Это произошло из-за существенных различий между управляемыми сервисами Apache Kafka и объектными хранилищами в Yandex Cloud и Microsoft Azure.

Для работы с данными приложений на российской площадке используется Yandex Managed Service for MongoDB. Изначально приложения Mercedes Me использовали третью версию MongoDB, но ее поддержка в рамках управляемого сервиса Yandex Cloud закончилась. Проблему удалось решить: специалисты Yandex Cloud продлили поддержку кластера, а «Мерседес‑Бенц РУС» оперативно мигрировала сервис на новую версию. За кэширование в облачной инфраструктуре отвечает Yandex Managed Service for Redis™. Из-за необходимости шифрования соединения «Мерседес-Бенц РУС» обратилась к Yandex Cloud с просьбой внедрения Redis 6 с поддержкой TLS, что удалось сделать в короткие сроки.