Как работает крупнейшая российская онлайн-школа и библиотека видеоуроков в облаке

Чтобы поддерживать работу высоконагруженных сервисов, компания долгое время использовала разные облачные платформы по всему миру и арендовала собственные стойки в ЦОДах. В 2019 году было решено начать рефакторинг сервисов и переезд в единое облако. Для этого нужно было найти надежного партнера в России, который подходил бы по всем требованиям, и перенести все мощности на его инфраструктуру.

Как выбрать облако в России

Учитывая такие особенности работы онлайн-школы, как большое количество чувствительных персональных данных учеников, а также необходимость поддерживать работу сервисов даже при высокой нагрузке, будущая облачная платформа должна была соответствовать ряду критериев:

Высокий уровень безопасности и соблюдение российского законодательства о персональных данных. Наличие необходимых облачных сервисов и подходящая дорожная карта их развития. SLA на облачные сервисы и оперативная поддержка. Прозрачное ценообразование.

IT-команда компании провела тестирование облачных провайдеров в России и остановилась на Yandex Cloud, так как облачная платформа Яндекса соответствовала этим критериям и активно развивала управляемые сервисы. Кроме того, платформа прошла сертификацию на соответствие требованиям безопасности информации и персональных данных, подтвердила выполнение всех требований ФЗ-152, Постановления Правительства № 1119 и Приказа ФСТЭК № 21.