Санкт-Петербург создаёт и анализирует сервисы для жителей

Санкт-Петербургский информационно‑аналитический центр (СПб ИАЦ) — подведомственное учреждение правительства Санкт‑Петербурга, занимается информатизацией всех сфер жизнедеятельности города.

В компетенции центра — построение единого информационного пространства для жителей и органов государственной власти, создание экосистемы городских сервисов, предоставление API и создание совместно с бизнесом и разработчиками сервис-блоков, заточенных под роли жителей и их потребности.

Зачем Санкт-Петербургу облачная платформа

У города Санкт-Петербурга и СПб ИАЦ есть собственные дата-центры и ресурсы, чтобы разрабатывать современные сервисы. Но для быстрого и качественного развития цифровой среды им было очень важно развивать партнерство с лидерами рынка и использовать готовые платформенные сервисы, которые они разрабатывают. В качестве такого партнера была выбрана облачная платформа Yandex Cloud. Сотрудничество c облаком Яндекса стало гарантией использования современных технологий, а также надежности, гибкости и масштабируемости готового решения. Эти факторы оказывают прямое влияние на качество конечных сервисов и услуг.

Также СПб ИАЦ стремился к максимальной открытости и публичности — обезличенными данными о городе можно и нужно делиться с жителями города, различными учреждениями и ведомствами. В Yandex Cloud создана инфраструктура, нацеленная на масштабирование и большие объёмы информации, а сервис Yandex DataLens позволяет легко создавать аналитические информационные панели, не ограниченные количеством лицензий, что дает возможность делиться с жителями аналитическими выкладками.