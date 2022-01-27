Санкт-Петербург создаёт и анализирует сервисы для жителей

О чем эта история
Санкт-Петербургский информационно‑аналитический центр (СПб ИАЦ) занимается информатизацией всех сфер жизнедеятельности города. Для быстрого и качественного развития цифровой среды им было очень важно развивать партнерство с лидерами рынка и использовать готовые платформенные сервисы, которые они разрабатывают. В качестве такого партнера была выбрана облачная платформа Yandex Cloud и сервис Yandex DataLens.
СПб ИАЦ использует Yandex DataLens как платформу для внутренней управленческой отчётности и для предоставления информации жителям города. Реализованная система дашбордов для мониторинга метрик развития проекта цифровизации города в режиме реального времени позволяет принимать решения и корректировать векторы развития Санкт‑Петербурга.
Единая облачная платформа для всех инженерных систем
Санкт-Петербургский информационно‑аналитический центр (СПб ИАЦ) — подведомственное учреждение правительства Санкт‑Петербурга, занимается информатизацией всех сфер жизнедеятельности города.
В компетенции центра — построение единого информационного пространства для жителей и органов государственной власти, создание экосистемы городских сервисов, предоставление API и создание совместно с бизнесом и разработчиками сервис-блоков, заточенных под роли жителей и их потребности.
Зачем Санкт-Петербургу облачная платформа
У города Санкт-Петербурга и СПб ИАЦ есть собственные дата-центры и ресурсы, чтобы разрабатывать современные сервисы. Но для быстрого и качественного развития цифровой среды им было очень важно развивать партнерство с лидерами рынка и использовать готовые платформенные сервисы, которые они разрабатывают. В качестве такого партнера была выбрана облачная платформа Yandex Cloud. Сотрудничество c облаком Яндекса стало гарантией использования современных технологий, а также надежности, гибкости и масштабируемости готового решения. Эти факторы оказывают прямое влияние на качество конечных сервисов и услуг.
Также СПб ИАЦ стремился к максимальной открытости и публичности — обезличенными данными о городе можно и нужно делиться с жителями города, различными учреждениями и ведомствами. В Yandex Cloud создана инфраструктура, нацеленная на масштабирование и большие объёмы информации, а сервис Yandex DataLens позволяет легко создавать аналитические информационные панели, не ограниченные количеством лицензий, что дает возможность делиться с жителями аналитическими выкладками.
Как развивалась облачная аналитика города в Yandex DataLens
Аналитика города в Yandex Cloud началась с того, что с помощью облачного сервиса Yandex DataLens команда СПб ИАЦ напрямую подключилась к счетчикам Яндекс Метрики сайтов государственных услуг и собрала общий дашборд с базовыми метриками аудитории и посещаемости.
Следующим шагом в развитии аналитики стало подключение сервиса Yandex Managed Service for ClickHouse. В управляемый кластер ClickHouse загружались сырые данные из Яндекс Метрики для расчёта комплексных метрик, а также данные из учётных систем государственных услуг для обогащения дашбордов дополнительными источниками. Yandex Managed Service for ClickHouse отлично справляется с обработкой запросов к большим объёмам данных в реальном времени, а колоночное хранение экономило место за счёт сильного сжатия данных. Также часть нужных данных находилась в базах данных PostgreSQL, их тоже удалось оперативно подключить и визуализировать на сводных аналитических панелях Yandex DataLens.
Для решения задач геоаналитики потребовалась экспертиза специализированного партнёра. Была привлечена компания «Геоинтеллект» (партнер Yandex Cloud), которая разработала на базе Yandex DataLens геоаналитические панели для мониторинга и обоснования размещения видеокамер в городе. Был разработан алгоритм, который с учетом мест массового скопления людей, расположения действующих камер, подъездов, зданий и пр. «показывает», где нужны ещё видеокамеры, ранжирует по степени приоритетности открытия. Далее структуры, отвечающие за Безопасный город, имея другие, более простые дашборды с рекомендациями, развешивают их в соответствии с приоритетностью. Таким образом, с одной стороны, город получает постепенное оптимальное заполнение слепых зон, а с другой — эффективное и оптимальное расходование бюджетных средств.
Данный подход был применен в России впервые в такой логике. При затрате минимальных средств на программное обеспечение был разработан сервис, удобный как для тех, кто размещает видеокамеры в полях (Yandex DataLens адаптирован под смартфоны), так и для тех, кто принимает решения в офисе и мониторит размещение и расходование бюджетных средств. Источниками данных являлись открытые данные, городские данные и данные других источников.
Множество сервисов на единой облачной платформе
Сегодня с помощью Yandex DataLens и платформы Yandex Cloud решается множество задач аналитики для эффективного управления городом, а благодаря простоте, удобству и доступности сервиса число таких задач постоянно растёт. Вот только некоторые из них:
- Безопасный город. СПб ИАЦ занимается анализом расположения текущих камер городского видеонаблюдения, в том числе планированием и оптимизацией размещения новых. Основная задача — обеспечить безопасность в городе с минимальными затратами и эффективным покрытием города.
- Анализ передвижения бригад скорой помощи. Расчётное и фактическое время доезда в разрезе районов, бригад, времени суток и множества других факторов. Первый прототип дашборда с картой города и ключевыми метриками на базе DataLens был построен всего за один день, последующее расширение набора данных также не составило труда, но позволило выявить дополнительные закономерности. Следующим этапом стал анализ телеметрии, собранной с машин скорой помощи внутри СПб ИАЦ, а в апреле 2021 года у петербуржцев появилась возможность получать оперативную информацию о движении машины скорой помощи.
- Экосистема городских сервисов Цифровой Петербург. Анализ целевых аудиторий и потребностей жителей. Количество людей в ролях, их потребности, какое количество людей пользуются сервисами и каких не хватает — все отображено на дашбордах DataLens. Источники разные: веб-аналитика с сайтов, логи приложений, данные из различных групп в VK Санкт‑Петербурга.
- Мониторинг социально-экономического развития города. Работа с гетерогенными источниками данных, простое подключение дополнительных источников для гибкой аналитики, быстрой проверки гипотез и принятия решений, основанных на данных. Визуализация геоданных, алгоритмы геоаналитики и построение геоаналитических панелей для мониторинга и принятия стратегических решений в разных отраслях: здравоохранение, урбанистика, привлечение инвестиций, строительство, безопасность, экономика и др.
На площадке Yandex Cloud сошлись различные команды ИАЦ СПб, партнёры и интеграторы для решения аналитических задач Санкт‑Петербурга. Облачная платформа доказала свою универсальность и удобство работы как в случае разработки собственными силами сотрудников ИАЦ, так и совместно с внешними подрядчиками.
Мнение
Партнёрство и сотрудничество с такими лидерами рынка, как Yandex Cloud, означает для нас вовлечение экспертов вендора, что в результате повышает качество наших собственных продуктов. А использование готовых облачных сервисов позволяет реализовывать проекты, для которых раньше не было соответствующей экспертизы и технологий.