Как FUN&SUN на 5% увеличила конверсию из брошенной корзины в заявку

FUN&SUN — туристическая компания, которая предлагает туры более чем по 50 направлениям и по итогам 2024 года обслужила больше 2,2 млн клиентов. У туроператора свыше 600 фирменных офисов — собственных и франчайзинговых, а также более 25 тыс. партнёров‑турагентов.

Компания искала способ решить проблему брошенных корзин — сценария, при котором пользователи добавляют туры в корзину, но не оформляют заказ. Корзина считается брошенной, если заказ не оформлен за 30 минут после добавления тура. Раньше в этом случае клиентам звонили менеджеры. В 2023 году компания решила использовать для этого голосового робота. Он выясняет, заинтересован ли клиент в покупке, и при необходимости переключает на менеджера. Решить задачу помогла МТС Exolve — дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик голосовых роботов. Благодаря роботу меньше чем за год нагрузка на менеджеров сократилась на 30%, а конверсия из лидов в заявки на сайте увеличилась с 12 до 17%.