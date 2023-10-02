Как «ДелоТех» разрабатывает DWH на базе платформы данных

ООО «ДелоТех» — внутренний IT‑партнёр Группы компаний «Дело» (ГК «Дело»), российского транспортно‑логистического холдинга. В 2022 году «ДелоТех» запустил в одном из активов компании проект по созданию единого корпоративного хранилища данных (DWH — Data Warehouse) и внедрению новой BI‑системы.

В качестве решения была выбрана интеграция Yandex Managed Service for ClickHouse® и Yandex DataLens, которые входят в состав экосистемы сервисов платформы данных. В облаке было развернуто хранилище с суммарным объёмом 6 ТБ и создано более девяти дашбордов в Yandex DataLens, на которых развернуто 15 отчетов. В рамках первого этапа проекта более 200 сотрудников получили доступ к новому инструменту для более качественной работы с бизнес‑метриками без дополнительных затрат на покупку лицензий. После запуска проекта на работе с отчётами сотрудники экономят в среднем 20 часов в неделю.