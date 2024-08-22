Как DataGo! за полгода развернула более 50 крупных проектов в Yandex Cloud

DataGo! — разработчик собственных решений по повышению эффективности цифрового привлечения в РФ. Решения DataGo! позволяют компаниям использовать аналитические инструменты для глубинного анализа эффективности digital‑маркетинга.

DataGo! также оказывает консалтинговые услуги: от подготовки к аналитическому проекту до формирования инсайтов после того, как получены данные.

Команда DataGo! в своей работе ранее использовала зарубежные облачные ресурсы, но, учитывая появившиеся финансовые, регуляторные и инфраструктурные риски, решила разместить свой продукт на российской облачной платформе.

Компании была нужна инфраструктура для потокового сбора данных из веба с должным уровнем надёжности. Требовались вычислительные мощности для непрерывного сбора данных и возможность их автоматического масштабирования.

Ещё на этапе создания платформы команда проекта выбрала облачную инфраструктуру для её размещения. Специалисты компании решили сразу передать функцию поддержки своей вычислительной инфраструктуры партнёру, чтобы сосредоточиться на реализации основных задач и не тратить ресурсы. Поэтому и для миграции проекта была выбрана облачная инфраструктура.

В первую очередь выбор облачного провайдера определялся требованиями к размещению ЦОД в России, а также соблюдению правил обработки информации в соответствии с международным генеральным регламентом о защите данных и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных». Кроме того, облачная платформа должна была предоставлять собственные сервисы, позволяющие избежать лицензионных рисков, и иметь возможность быстрой работы с большими данными.

Учитывая, что в качестве базы данных для сбора хитовых и сессионных данных ранее компания решила использовать ClickHouse®, выбор облачного провайдера пал на Yandex Cloud. Также на это решение повлиял тот факт, что для ряда клиентов DataGo! было важно работать в единой экосистеме с сервисом веб‑аналитики Яндекс Метрика.