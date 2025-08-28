YandexGPT 5.1 Pro: открыли доступ к флагманской модели для бизнеса

Новая модель значительно выросла по качеству именно в бизнес‑сценариях: она лучше переписывает тексты в нужном формате и стиле, извлекает данные из документов, выделяет ключевые тезисы, даёт более точные ответы по корпоративным базам знаний с помощью технологии RAG и эффективнее взаимодействует с внешними приложениями, включая CRM‑системы.

По качеству YandexGPT 5.1 Pro в 58% случаев превосходит предыдущую версию, а в сравнении с GPT‑4.1 от OpenAI выигрывает в 56% случаев. Доля некорректных ответов сократилась почти в два раза, до 16%, при этом общее качество хороших ответов выросло с 60 до 71%, а модель стала лучше понимать границы своих знаний и честно сообщать об этом. Также мы улучшили знание фактов из российской истории и культуры — это позволяет бизнесу больше доверять ответам нейросети и использовать их в рабочих процессах. Для решения пользовательских задач модель уже доступна в чате с Алисой.