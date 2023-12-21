Как технологии Yandex Cloud помогают находить новые методы лечения

За последние десять лет цифровая история болезни стала стандартом в области здравоохранения в России. В медицинских информационных системах (МИС) фиксируются данные о заболеваниях, проведённых исследованиях и результатах анализов. Это облегчает врачу постановку диагноза.

Однако из МИС пока нельзя выгружать данные пациентов со схожими симптомами и сложно собирать статистику. При этом такие данные — ценный источник для научных исследований. Например, на основе этой информации можно выявлять наиболее эффективные методики борьбы с новыми штаммами гриппа во время сезонных вспышек заболевания. Кроме того, сбор статистики ускорил бы подготовку научных работ: аспирантам и ординаторам не понадобилось бы тратить часы в архивах, они могли бы за несколько минут получить информацию о схожей симптоматике.

Как настроить поиск по 18 млн документов

При Сеченовском университете работает несколько клинических больниц, где ежегодно проходят лечение 20 000 пациентов. Данные в МИС больницы загружают с 2012 года и за это время собрали более 18 млн записей.

Информация о пациентах хранится в большой документированной базе на основе «1С: Медицина». Однако, основной функциональностью медицинской информационной системы является диагностика и лечение пациента. Из-за этого возникали сложности с упорядочиванием всех данных для поиска и выгрузкой стандартизированного массива данных. Чтобы быстрее искать и фильтровать информацию о пациентах, было необходимо преобразовать записи в новый формат и обеспечить поддержку их обновления. Проект разрабатывали специалисты Сеченовского университета совместно с Yandex Cloud и Beltel Datanomics, компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте и аналитике Big Data.