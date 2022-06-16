Распознавание документов с помощью сервиса CORRECT

Использование облачных систем распознавания документов, работающих по модели SaaS (Software as a Service), помогает сокращать первоначальные вложения в оборудование, а также позволяет приобретать лицензии на обработку страниц с небольшим шагом тогда, когда в этом возникает необходимость. Сегодня мы расскажем о возможностях и сценариях использования таких систем на примере сервиса распознавания CORRECT, размещённого в Yandex Cloud Marketplace.

Сценарии использования

Обработка бухгалтерской документации

Наибольший объём документов генерируется и обрабатывается бухгалтерией в любой организации. Основные сложности возникают при обработке входящих первичных бухгалтерских документов: Товарная накладная (ТОРГ-12), Универсальный передаточный документ (УПД), Акт выполненных работ, Счёт-фактура, а также исправительных и корректировочных документов.

CORRECT:Сервис распознавания документов умеет извлекать всю необходимую информацию из бухгалтерских документов, выполняя различные проверки, сопоставления со справочниками, проверку наличия печатей и подписей, исключая таким образом занесение документов, содержащих ошибки.

Для 1С:Бухгалтерия есть готовое расширение для загрузки первичных бухгалтерских документов, которое можно адаптировать под нужды компании (пример интеграции с 1С:Бухгалтерия 3.0 )

Формирование электронного архива

В ходе налоговых проверок запрашиваются документы за различные периоды работы компании. Если в компании отсутствует электронный архив, найти нужные документы в ограниченные сроки становится большой проблемой, которую поможет решить CORRECT:Сервис распознавания документов. Для этого можно воспользоваться дополнительным инструментом, который возьмёт все файлы из указанной папки в сети, отправит в сервис распознавания, получит результат, переименует файлы по заданному шаблону и сформирует сопровождающий файл xml для дальнейшей загрузки в электронный архив.

Обработка входящих счетов

В крупных компаниях оплата счетов выполняется после предварительного их согласования в СЭД. Для этого сотрудник сначала перебивает все данные из счёта в СЭД и отправляет на согласование. Сервис позволяет исключить ручной ввод счетов в СЭД. При прикреплении документа выполняется отправка скана в CORRECT, который возвращает всю необходимую информацию в СЭД и документ отправляется по маршруту согласования.

Анализ актов сверок

В месяцы закрытия отчетных периодов возникает необходимость проверки актов сверки с поставщиками и покупателями. Чтобы снизить трудозатраты бухгалтеров на данную операцию настраивается интеграция с CORRECT:Сервис распознавания документов.

Сценарий:

Скан акта сверки прикрепляется в учетную систему компании.

Учётная система отправляет скан в сервис распознавания, который извлекает данные из акта.

Учётная система формирует акт сверки за такой же период, какой указан в акте сверки контрагента и выполняет сравнение значений двух актов сверки.

Если в процессе сравнения обнаруживаются расхождения, информация передаётся ответственному специалисту.

Распознавание кадровых документов

При большом количестве оформляемых на работу сотрудников возникает существенная нагрузка на отдел кадров. Для её снижения личные документы кандидатов отправляются в CORRECT. Сервис извлекает информацию из документов и возвращает в учётную систему, где автоматически формируется карточка сотрудника.

Извлечение информации из личных документов для оформления кредита на б/у автомобиль

При оформлении кредита на б/у автомобиль требуется большой комплект документов. Сервис CORRECT позволяет извлечь всю необходимую информацию из документов для дальнейшего оформления кредита.

Другие сценарии использования сервиса

Подключение без дополнительных настроек

Сервис обладает всеми возможностями для быстрого начала работы с ним:

простой интерфейс установки и настройки;

API для интеграции с любыми информационными системами;

примеры исходного кода на 1C, C#, Python, cUrl;

интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0;

готовые шаблоны для документов.