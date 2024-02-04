Бизнес-аналитика и визуализация данных в облаке
Визуализация данных и бизнес-аналитика для всех сотрудников компании на базе собственных технологий Яндекса. Начните с простого дашборда для команды. Следите за выполнением плана и изменением ключевых метрик на графиках.
Подключайте дополнительные источники — данные о продажах, с сайта или приложения, например, из Яндекс.Метрики — для комплексной аналитики бизнеса. Находите идеи и создавайте продукты, обращаясь к данным в режиме реального времени.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Быстрый результат
Соберите первый дашборд на собственных данных уже сегодня. Для начала работы достаточно бесплатного тарифа Yandex DataLens.
Комбинированные источники данных
Объединяйте данные из разных источников: облачных, on-premise и публичных датасетов. Например, из AppMetrica, Яндекс.Метрики, CRM-системы. Обогащайте аналитику данными из Yandex Cloud Marketplace.
Визуализация и аналитика для всех
Создавайте графики и проверяйте гипотезы в несколько кликов. Собирайте комплексные дашборды для ключевых бизнес-метрик. Делитесь ими с коллегами, дайте ограниченный доступ внешним партнёрам или опубликуйте аналитику на весь интернет.
Хранилища и витрины данных
Для эффективного хранения и быстрой аналитики данных используйте Managed Service for ClickHouse®. Разверните выбранную конфигурацию и обрабатывайте миллиарды строк в секунду. Обслуживание и настройку базы мы берём на себя.
Big Data и интеграция данных
Используйте Yandex Data Proc и Yandex Object Storage для предварительного хранения и обработки большого объёма сырых и слабоструктурированных данных. И Yandex Data Transfer, Managed Service for Kafka®, Apache Airflow или собственные скрипты — для их интеграции.
Прозрачные тарифы
Платите за фактическое использование ресурсов, а не за количество пользователей. Гибко масштабируйте решение по мере роста активности и объёма данных, полностью контролируя бюджет. Для быстрого старта воспользуйтесь грантом для новых клиентов.
Архитектура решения
Архитектура решения
Создавайте надёжные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты, используя передовые решения Yandex Cloud.
Посмотрите вебинар
Посмотрите вебинар
Узнайте, как работать с внутренними и внешними источниками данных в Yandex DataLens и как объединять их для создания графиков и построения гипотез.
Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.