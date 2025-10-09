Методология, которая помогает системно внедрять безопасность на каждом этапе жизненного цикла ИИ. Мы собрали примеры угроз и описали риски, которые могут возникнуть на пяти уровнях работы с генеративными технологиями: от интерфейса до инфраструктуры и оркестрации. Для каждой угрозы приводятся рекомендации и оценка рисков. На основе анализа ключевых угроз из OWASP® LLM Top 10, OWASP® MCP Top 10, OWASP® AI Agents Top 15 и RAG-специфичных угроз можно построить комплексную карту защиты, которая покажет, какие сервисы Yandex Cloud помогают снизить те или иные риски.