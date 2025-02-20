Индивидуальные условия конкурса «Опрос партнёров Yandex Cloud» (далее — Конкурс)
- Организатором Конкурса является ООО «Яндекс.Облако», адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528.
- Цель проведения Конкурса: повышение качества предоставляемого сервиса.
- Место проведения конкурса: forms.yandex.ru.
- Для Конкурса установлены следующие сроки:
4.1. Объявление о начале Конкурса: 12 часов 00 минут «20» февраля 2025 года.
4.2. Проведение Конкурса: с «20» февраля 2025 года по «13» марта 2025 года.
4.3. Подведение итогов Конкурса и объявление Победителей: «20» марта 2025 года.
- Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает согласие с Общими условиями Конкурса, размещёнными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/, и с индивидуальными условиями Конкурса, размещёнными в сети Интернет по адресу: https://yandex.cloud/ru/partner-survey-terms.
- Конкурсное задание и порядок определения Победителей.
6.1. Участнику необходимо пройти опрос, подробно и качественно ответив на все представленные вопросы.
6.2. Победители определяются следующим способом: эксперты команды Yandex Cloud оценивают заполненные опросы по трём основным критериям:
6.2.1. Каждый партнёр участвовал в опросе только один раз.
6.2.2. На открытые вопросы даны развёрнутые ответы (не менее двух предложений).
6.2.3. Комментарии соответствуют формулировкам вопросов, значимы для развития партнёрской программы и не являются спамом.
6.3. Приняв участие в Конкурсе, Участник даёт согласие на обработку Организатором/Соорганизатором персональных данных, указанных Участником при регистрации в Конкурсе, а именно: фамилии, имени, а также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору/Соорганизатору в рамках Конкурса, — в том числе на совершение Организатором/Соорганизатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях регистрации Участника, обеспечения его участия в Конкурсе, обработке его результатов, подведения итогов и вручения Призов, обратной связи с Участником по вопросам участия в Конкурсе.
Данное согласие действует в течение 3 (трёх) лет. Финалисты и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на сайте Организатора/Соорганизатора.
- Призы.
7.1. Каждый Победитель получает следующий приз: промокод на подписку Яндекс Плюс с Амедиатекой и START на год.
7.2. Количество Призов: 20 (двадцать) штук.
7.3. Призы предоставляются Организатором.
- Объявление победителей. Порядок вручения Призов.
8.1. Организатор объявляет Победителей следующим способом: публикация поста в телеграм-канале @YandexCloudPartners.
8.2. Призы вручаются Победителям следующим способом: отправка сообщения в мессенджере Telegram на аккаунт, указанный при заполнении опроса.