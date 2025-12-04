Правила участия в «Бонусной программе для фрилансеров в сфере IT»

Это шестая версия документа, которая прекратила своё действие 30.11.2025.

1. Общие положения

1.1. Правила определяют порядок и условия проведения публичной маркетинговой акции «Бонусная программа для фрилансеров в сфере IT» (далее — «Правила» или «Акция»), организуемой обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако» (ОГРН 1187746678580, адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528) (далее — «Яндекс»).

Соорганизатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР Кадровые решения» (ОГРН 1097746813119, адрес местонахождения: 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Текстильщики, Остаповский проезд, д. 5, стр. 6, оф. 211, этаж 2) (далее — «Соорганизатор»).

1.2. Правила вступают в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://yandex.cloud/ru/freelance/terms и действуют до «31» декабря 2025 г. (с учетом положений п. 5.1 Правил).

1.3. Яндекс оставляет за собой право внести изменения в Правила, в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника Акции, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста документа в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

1.4. Срок проведения Акции: с «01» декабря 2024 по «31» декабря 2025 г.

2. Термины и определения

Анкета — информация, которую Участник сообщает о себе в рамках акции, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, идентификатор платёжного аккаунта. Форма анкеты размещена по ссылке: https://forms.yandex.ru/surveys/13349629.a6ec00b1799502974c0316ffed46c2b31b974abd/

Вознаграждение — денежные средства, начисляемые Участнику Акции в порядке и в соответствии с условиями, указанными ниже.

Грант — скидка, которая предоставляется на использование любых Сервисов Яндекс.Облако. Размер скидки соответствует размеру гранта. Скидка применяется к итоговой стоимости потребленных услуг.

Данные статистики — данные систем автоматизированного учета информации Яндекса в электронном виде, которые, в том числе, могут содержать сведения об объемах заказанных и использованных Клиентами Яндекса Сервисов и их стоимости.

Клиент или Реферал — это новый пользователь, в виде приведённого юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключившего Договор на использование Сервисов, создавшего бизнес-аккаунт со способом оплаты «Банковский перевод» и не являющегося Саб-аккаунтом. «Новым пользователем» считается лицо, которое не было зарегистрирован в Сервисе ранее.

Правила — настоящий документ Правила участия в акции «Бонусной программе для фрилансеров в сфере IT».

Промокод — уникальный буквенный и/или цифровой код, который содержит последовательность символов, необходимую для идентификации Клиента. Промокод предоставлен в электронном виде путём передачи его средствами сети Интернет. Один Участник может получить не более 10 (десяти) Промокодов по данным Правилам за единоразовое заполнение Анкеты.

Сервис — веб-служба, услуга или программный продукт, доступные в сети Интернет по адресу: https://yandex.cloud/ru, позволяющие удалённо использовать отдельные категории ресурсов Платформы «Яндекс.Облако» и управлять ими, в том числе, но не ограничиваясь, использовать в режиме реального времени виртуальные вычислительные мощности Яндекса для размещения информации и контента в информационных системах, осуществлять удалённое хранение и обработку информации и Контента, выполнять удалённый доступ к программным продуктам.

Сайт — веб-сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу https://yandex.cloud/ru, через который Клиент или Участник получает доступ к Сервисам.

Участник или Реферер — клиент (пользователь) Сервиса с типом платежного аккаунта «Личный аккаунт», который привлекает Клиентов (Рефералов) в Яндекс.Облако. Участником может быть только физическое лицо, резидент РФ, в возрасте 18 и более лет, выполнившее все условия Акции.

Саб-аккаунт — дополнительный биллинг-аккаунт Партнера, зарегистрированный только через Партнёрский Портал, как аккаунт его клиента.

Партнёр — юридическое лицо, которое может приобретать услуги и/или сервисы Yandex Cloud и реализовывать их третьим лицам от своего имени и за свой счёт, или юридическое лицо, которое оказывает услуги по привлечению клиентов в сервисы Yandex Cloud.

Партнёрский портал — интерфейс аккаунта Партнёра, с помощью которого Партнёр осуществляет взаимодействие с клиентами.

3. Условия Акции

3.1. Участник Акции в рамках маркетинговой акции Яндекса привлекает новых Клиентов с целью расширения партнёрской и клиентской сети Яндекса.

3.2. Порядок участия в Акции:

3.2.1. Участник Акции заполняет Анкету, размещённую по адресу: https://forms.yandex.ru/surveys/13349629.a6ec00b1799502974c0316ffed46c2b31b974abd/ и направляет данные в Яндекс.

3.2.2. В Анкете Участник Акции, указывает данные, позволяющие его идентифицировать.

3.2.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, Соорганизаторов и аффилированных с ними компаний, а также сотрудники Клиентов (Рефералов) и потенциальных Клиентов (Рефералов), члены семей таких сотрудников.

3.2.4. По результатам заполнения Анкеты Участнику направляется 10 (десять) Промокодов для участия в Акции по адресу электронной почты, указанного в Анкете.

3.2.5. Участник должен предоставить полученный Промокод Клиенту. Один Клиент может использовать только один Промокод. Срок активации Промокода до 31 декабря 2025 г.

3.2.6. Клиент должен:

а) использовать предоставленный Промокод при регистрации платёжного бизнес-аккаунта на Сайте;

б) оплатить оказанные услуги (ресурсы) по предоставлению Сервисов на сумму не менее 1 000 (одной тысячи) рублей с НДС или эквивалент в другой валюте;

в) внести на баланс платёжного бизнес-аккаунта не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей (или эквивалент в другой валюте) в счёт будущих списаний за оказанные услуги.

Срок для выполнения условий пункта а) — 14 (четырнадцать) календарных дней (подробнее в п. 3.3.2. Правил ниже).

Срок для выполнения условий пунктов б) и в) — 6 (шесть) месяцев с даты регистрации нового платёжного бизнес-аккаунта (как определено в термине «Клиент или Реферал» выше).

3.3. Для получения Вознаграждения должны быть выполнены следующие условия:

3.3.1. Клиент (Реферал) активировал Промокод в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента регистрации нового бизнес-аккаунта или реактивации неактивного аккаунта.

3.3.2. Клиент произвёл оплату услуг Сервиса на основании счёта на оплату или произвёл внесение средств на баланс бизнес-аккаунта посредством перечисления денежных средств с использованием расчётного счета (через банк). При этом, для целей участия в Акции оплата через Привязанную корпоративную карту (оплата с банковской карты) не учитывается.

3.3.3. Если Клиент, пополнив счёт минимум на 20 000 (двадцать тысяч) рублей или эквивалент в другой валюте, в течение 6 (шести) месяцев запросил возврат своих средств, не израсходовав из внесённых им средств 20 000 (двадцати тысяч) рублей или эквивалента в другой валюте, то вознаграждение (п.4.1) Участнику не выплачивается, а ранее выплаченные Участнику средства по данному Клиенту в рамках данной Акции могут быть истребованы Организатором обратно, либо сумма вознаграждения, подлежащая выплате Участнику за последующих приведённых Клиентов согласно Условиям Акции, может быть уменьшена на сумму излишне выплаченного вознаграждения.

4. Вознаграждение и порядок расчётов

4.1. Вознаграждение рассчитывается следующим образом:

4.1.1. Вознаграждение Участника составляет 10 000 (десять тысяч) рублей после вычета всех применимых налогов за каждого привлечённого Клиента при выполнении условий п 3.2.1 — 3.2.6.

При выплате Вознаграждения Соорганизатор выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по исчислению и удержанию налога на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации.

4.1.2. Вознаграждение выплачивается единоразово за каждого нового Клиента.

4.1.3. Выплата Вознаграждения Участнику осуществляется Соорганизатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения условий п 3.2.6 и предоставления Участником Соорганизатору документов и информации, перечисленных в пункте 4.3 (совокупность условий).

4.2. Выплата Вознаграждения Участнику (Рефереру) производится путём безналичного перечисления денежных средств на банковские реквизиты Участника Акции, которые должны быть предоставлены по запросу Яндекса или Соорганизатора.

4.3. При выполнении условий п. 3.2.6 и п. 3.3. Правил Яндекс уведомляет Соорганизатора о необходимости выплаты вознаграждения Участнику. Соорганизатор уведомляет Участника о положенной ему выплате. Участник направляет Соорганизатору по адресу, указанному в уведомлении, сканы оригиналов документов и данных:

ФИО;

номер телефона;

ИНН;

СНИЛС;

реквизиты банковского счета Участника (номер расчётного счёта, наименование банка получателя, БИК, корреспондентский счёт банка получателя);

скан паспорта Участника (первая страница и страница с регистрацией);

иные документы по запросу Соорганизатора.

4.4. Клиенту (Рефералу) предоставляется Грант в размере 4000 (четырех тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения условия п. 3.2.6 Правил. Грант не распространяется на решения и продукты Yandex Cloud Marketplace, Tracker и Яндекс 360.

5. Иные положения

5.1. Яндекс вправе в любой момент прекратить действие Акции путём публикации на Сайте уведомления или с использованием программно-технических средств Сервиса или по электронной почте.

5.2. Яндекс не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции и/или Клиента в связи с участием в настоящей Акции.

5.3. Принимая условия Акции, Участник Акции даёт согласие на обработку Яндексом персональных данных Участника Акции, в том числе на их передачу ООО «ЯНДЕКС» (ОГРН 1027700229193, адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16) и ООО «АНКОР Кадровые решения» (ОГРН 1097746813119, адрес местонахождения: 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Текстильщики, Остаповский проезд, д. 5, стр. 6, оф. 211, этаж 2), в целях предоставления Промокода и выплаты Вознаграждения в соответствии с условиями Акции. Участник Акции гарантирует, что получил все необходимые в соответствии с законом согласия третьих лиц, требуемые для передачи персональных данных, указанных им в Анкете Яндексу.

5.4. Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных, установленных Политикой конфиденциальности, опубликованной по адресу: https://yandex.ru/legal/confidential

5.5. Участник Акции соблюдает все применимые нормы антикоррупционного законодательства.

Участник Акции не принимает, не выплачивает, не предлагает выплатить и не разрешает (санкционирует) выплату/получение каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей (в том числе нематериальных) прямо или косвенно, любым лицам, с целью оказания влияния на действия или решения с намерением получить какие-либо неправомерные преимущества, в том числе в обход установленного законодательством порядка, или преследующие иные неправомерные цели.

Участник Акции соглашается, что будет использовать следующие адреса для уведомления Организатора о нарушении/угрозе нарушения настоящего пункта:

Для анонимных сообщений: https://yandex.hotline.b1.ru

Для неанонимных сообщений: stop_corruption@yandex-team.com

5.6. Организатор Акции вправе запрашивать дополнительные документы для осуществления проверки добросовестности Участников, а также оставляет за собой право отказать любому Участнику в участии в Акции на любом этапе и в выплате вознаграждения, включая, но не ограничиваясь случаями нарушения Условий Акции или совершения недобросовестных действий Участником Акции.