Правила участия в «Бонусной программе для фрилансеров в сфере IT»

Это первая версия документа, которая прекратила своё действие 13.12.2022.

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1. Общие положения 1. Общие положения

1.1. Правила определяют порядок и условия проведения публичной маркетинговой акции «Бонусная программа для фрилансеров в сфере IT» (далее — «Правила» или «Программа»), организуемой обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако» (ОГРН 1187746678580, адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528) (далее — «Яндекс»).

Соорганизатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «АНКОРФинТек» (ОГРН 1137746041872, адрес местонахождения: 109316, Москва г, Остаповский проезд, дом № 5/1, строение 1, оф. 904) (далее — «Соорганизатор»).

1.2. Правила вступают в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://cloud.yandex.ru/freelance/terms и действует бессрочно (с учетом положений п. 5.1 Правил).

1.3. Яндекс оставляет за собой право внести изменения в Правила, в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника Программы, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста документа в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

2. Термины и определения 2. Термины и определения

Анкета — информация, которую Участник сообщает о себе в рамках акции, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, идентификатор платёжного аккаунта, а также количество необходимых Промокодов. Форма анкеты размещена по ссылке: https://forms.yandex.ru/surveys/13349629.a6ec00b1799502974c0316ffed46c2b31b974abd/.

Вознаграждение — денежные средства, начисляемые Участнику Программы в порядке и в соответствии с условиями, указанными ниже.

Грант — скидка, которая предоставляется на использование любых Сервисов Яндекс Облако. Размер скидки соответствует размеру гранта. Скидка применяется к итоговой стоимости потребленных услуг.

Данные статистики — данные систем автоматизированного учета информации Яндекса в электронном виде, которые, в том числе, могут содержать сведения об объемах заказанных и использованных Клиентами Яндекса Сервисов и их стоимости.

Клиент или Реферал — это приведенное юридическое лицо, резидент РФ, заключившее Договор на использование Сервисов, создавшее бизнес‑аккаунт со способом оплаты «Банковский перевод».

Программа, Правила — настоящий документ Правила участия в «Бонусной программе для фрилансеров в сфере IT».

Промокод — уникальный буквенный и/или цифровой код, который содержит последовательность символов, необходимую для идентификации Клиента. Промокод предоставлен в электронном виде путем передачи его средствами сети Интернет. Один Участник может получить не более 10 (десяти) Промокодов по данным Правилам за единоразовое заполнение Анкеты.

Сервис — услуги и/или сервисы Яндекс Облако или Yandex Cloud, доступные в сети Интернет по адресу: https://cloud.yandex.ru.

Сайт — веб‑сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу https://cloud.yandex.ru, через который Клиент или Участник получает доступ к Сервисам.

Участник или Реферер — клиент (пользователь) Сервиса с типом платежного аккаунта «Личный аккаунт», который привлекает Клиентов (Рефералов) в Яндекс Облако. Участником может быть только физическое лицо, резидент РФ, в возрасте 18 и более лет, выполнившее все условия Программы.

3. Условия Программы 3. Условия Программы

3.1. Участник Программы в рамках маркетинговой акции Яндекса привлекает новых Клиентов в Сервис с целью расширения партнерской и клиентской сети Сервиса.

3.2. Порядок участия в Программе:

3.2.1. Участник Программы заполняет Анкету, размещенную по адресу: https://forms.yandex.ru/surveys/13349629.a6ec00b1799502974c0316ffed46c2b31b974abd/ и направляет данные в Яндекс.

3.2.2. В Анкете Участник Программы, указывает данные, позволяющие его идентифицировать.

3.2.3. По результатам заполнения Анкеты Участнику направляется 10 (десять) Промокодов для участия в Программе по адресу электронной почты, указанного в Анкете.

3.2.4. Участник должен предоставить полученный Промокод Клиенту. Один Клиент может одномоментно использовать только один Промокод. Срок активации Промокода до 31 декабря 2022 г.

3.2.5. Клиент должен использовать предоставленный Промокод при регистрации платежного бизнес‑аккаунта в Сервисе и оплатить услуги (ресурсы) Сервиса на сумму не менее 20 000 (двадцать) тысяч рублей без НДС за период 6 (шесть) месяцев с даты регистрации нового платежного бизнес‑аккаунта или реактивации неактивного платежного аккаунта (как определено в п. 3.3.1 Правил ниже).

3.2.6. В Программе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и/или юридических лиц группы компаний Яндекса и/или Соорганизатора.

3.3. Для получения Вознаграждения должны быть выполнены следующие условия:

3.3.1. Клиент (Реферал) — новый пользователь Сервиса с бизнес‑аккаунтом и способом оплаты «Банковский перевод».

«Новым пользователем» считается пользователь, который не был зарегистрирован в Сервисе ранее, или пользователь неактивный более 32 (тридцати двух) календарных дней подряд. Неактивным считается пользователь, чей аккаунт был в статусе «SUSPENDED» и не потреблял ресурсы более 32 (тридцати двух) календарных дней подряд.

3.3.2. Клиент (Реферал) активировал Промокод в течение 7 (семи) календарных дней с момента регистрации нового бизнес‑аккаунта или реактивации неактивного аккаунта.

3.3.3. Клиент произвел оплату услуг Сервиса на основании счета на оплату посредством перечисления денежных средств с использованием расчетного счета (через банк). При этом, для целей участия в Программе оплата через Привязанную корпоративную карту (оплата с банковской карты) не учитывается.

4. Вознаграждение и порядок расчетов 4. Вознаграждение и порядок расчетов

4.1. Вознаграждение рассчитывается следующим образ:

4.1.1. Вознаграждение Участника составляет 10 000 (десять) тысяч рублей после вычета всех налогов.

При выплате Вознаграждения Соорганизатор выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по исчислению и удержанию налога на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации.

4.1.2. Вознаграждение выплачивается единоразово за каждого приведенного нового Клиента.

4.1.3. Выплата Вознаграждения Участнику осуществляется Соорганизатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения условий п. 3.2.5 и предоставления Участником Соорганизатору документов и информации, перечисленных в пункте 4.3 (совокупность условий).

4.2. Выплата Вознаграждения Участнику (Рефереру) производится путем безналичного перечисления денежных средств на банковские реквизиты Участника Программы, которые должны быть предоставлены по запросу Яндекса или Соорганизатора.

4.3. При выполнении условий п. 3.2.5 и п. 3.3. Правил Яндекс уведомляет Соорганизатора о необходимости выплаты вознаграждения Участнику. Соорганизатор уведомляет Участника о положенной ему выплате. Участник направляет Соорганизатору по адресу, указанному в уведомлении, сканы оригиналов документов и данных:

— ФИО;

— номер телефона;

— ИНН;

— СНИЛС;

— реквизиты банковского счета Участника (номер расчетного счета, наименование банка получателя, БИК, корреспондентский счет банка получателя);

— скан паспорта Участника (первая страница и страница с регистрацией);

— иные документы по запросу Соорганизатора.

4.4. Клиенту (Рефералу) предоставляется Грант в размере 4000 (четырех) тысяч рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения условия п. 3.2.5 Правил.

5. Иные положения 5. Иные положения

5.1. Яндекс вправе в любой момент прекратить действие Программы путем публикации на Сайте уведомления или с использованием программно‑технических средств Сервиса или по электронной почте.

5.2. Яндекс не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Программы и/или Клиента в связи с участием в настоящей Программе.

5.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» Участник Программы, принявший условия Программы, дает согласие на обработку Яндексом персональных данных Участника Программы, в том числе на их передачу третьим лицам, в целях предоставления Промокода и выплаты Вознаграждения в соответствии с условиями Программы. Участник Программы гарантирует, что заручился всеми необходимыми согласиями на предоставление данных третьих лиц, указанных им в Анкете.

5.4. Условия хранения и использования предоставленных Участником Программы персональных данных определяются Политикой конфиденциальности, опубликованной по адресу: https://yandex.ru/legal/confidential.