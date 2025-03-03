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Запись

Создание надежных рабочих процессов с Yandex Workflows

18 марта 2025 г. в 12:00Online

Запись

О мероприятии

Внимание

Запись можно посмотреть и на Youtube. Смотреть запись.

На вебинаре рассказали о наших новых инструментах — Yandex Workflows и EventRouter. Они помогут быстро настроить и легко управлять интеграциями ваших систем с сервисами Yandex Cloud или же сервисов Yandex Cloud между собой.

Смотрите:

  • обсудили классы задач и области применения Yandex Workflows и EventRouter;
  • разобрали решение задачи с помощью новых инструментов;
  • поделились планами развития инструментов.

Вебинар полезен не только разработчикам, но и всем, кто интересуется LowCode-решениями и автоматизаций процессов.