Создание надежных рабочих процессов с Yandex Workflows

Внимание Запись можно посмотреть и на Youtube. Смотреть запись.

На вебинаре рассказали о наших новых инструментах — Yandex Workflows и EventRouter. Они помогут быстро настроить и легко управлять интеграциями ваших систем с сервисами Yandex Cloud или же сервисов Yandex Cloud между собой.

Смотрите:

обсудили классы задач и области применения Yandex Workflows и EventRouter;

разобрали решение задачи с помощью новых инструментов;

поделились планами развития инструментов.

Вебинар полезен не только разработчикам, но и всем, кто интересуется LowCode-решениями и автоматизаций процессов.