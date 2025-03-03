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Создание надежных рабочих процессов с Yandex Workflows
18 марта 2025 г. в 12:00Online
Запись
О мероприятии
Внимание
Запись можно посмотреть и на Youtube. Смотреть запись.
На вебинаре рассказали о наших новых инструментах — Yandex Workflows и EventRouter. Они помогут быстро настроить и легко управлять интеграциями ваших систем с сервисами Yandex Cloud или же сервисов Yandex Cloud между собой.
Смотрите:
- обсудили классы задач и области применения Yandex Workflows и EventRouter;
- разобрали решение задачи с помощью новых инструментов;
- поделились планами развития инструментов.
Вебинар полезен не только разработчикам, но и всем, кто интересуется LowCode-решениями и автоматизаций процессов.