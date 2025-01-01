Yandex StoreDoc
Сервис помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов Yandex StoreDoc 6.0 и 7.0 в инфраструктуре Yandex Cloud. Yandex StoreDoc — это совместимая с MongoDB высокопроизводительная NoSQL СУБД с открытым исходным кодом.
Сервис Yandex StoreDoc позволяет:
- Не указывая схему формата данных, создавать системы, в которых требуется обработка и хранение большого объема полуструктурированных и неструктурированных данных.
- Поддерживать системы/работать с системами, которым нужна масштабируемость по вертикали и горизонтали.
- Анализировать данные, в том числе большие (big data), в реальном времени.
- Обрабатывать транзакции в реальном времени (OLTP).
- Обрабатывать аналитические запросы в режиме онлайн (OLAP).
- Использовать полнотекстовый поиск.
Взаимодействие с сервисом осуществляется с помощью консоли управления, интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), API или Terraform.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
- Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
- Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
- Стандарт ISO 27001.
- Стандарт ISO 27017.
- Стандарт ISO 27018.
- ГОСТ 57580.1-2017.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Managed Databases.
Начало работы
Создайте первый кластер баз данных
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про концепции и общее устройство сервиса
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Обучающие курсы
Информация о доступных программах обучения