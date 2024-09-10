Настройка перенаправления запросов
С помощью перенаправления запросов вы можете перенастроить пути запросов к вашему контенту. Это может быть полезно при изменении структуры файлов и папок на источнике. Кроме того, перенаправление запросов можно использовать, если при переезде ресурса на новый адрес вы хотите сохранить ранжирование вашего контента в поисковых системах.
Чтобы включить перенаправление запросов на CDN-ресурсе:
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В консоли управления выберите каталог, в котором расположен ресурс.
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Выберите сервис Cloud CDN.
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Нажмите на имя нужного CDN-ресурса.
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В правом верхнем углу нажмите кнопку Редактировать.
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Включите опцию Перенаправление запросов.
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В поле Правило Rewrite задайте правило. Например:
/(.*) /new-folder/$1.
Правило Rewrite должно содержать две разделенные пробелом директивы: исходный путь, который требуется заменить, и измененный путь — то, на что меняется исходный путь.
В правиле вы можете использовать регулярные выражения. Подробнее см. в разделе Правило Rewrite.
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В поле Флаг задайте нужный флаг:
break— завершает обработку текущего набора директив.
last— завершает обработку текущего набора директив и начинает поиск нового CDN-сервера, соответствующего новому URI.
redirect— возвращает пользователю временный
redirectс кодом
302. Флаг используется, если заменяющая строка не начинается с
http://,
https://или
$scheme.
permanent— возвращает пользователю постоянный
redirectс кодом
301.
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Нажмите кнопку Сохранить.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра
--folder-name или
--folder-id.
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Посмотрите описание команды CLI для редактирования ресурсов:
yc cdn resource update --help
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Получите список всех ресурсов в каталоге по умолчанию:
yc cdn resource list --format yaml
Результат:
- id: bc8ceo77zu7h******** folder_id: b1gt6g8ht345******** cname: cdn.example.com created_at: "2024-09-10T19:15:16.305043Z" updated_at: "2024-09-11T17:19:50.622628Z" active: true options: edge_cache_settings: enabled: true default_value: "345600" query_params_options: ignore_query_string: enabled: true value: true slice: enabled: true value: true host_options: host: enabled: true value: cdn-source-sample-bucket.storage.yandexcloud.net stale: enabled: true value: - error - updating ignore_cookie: enabled: true value: true origin_group_id: "328146" origin_group_name: Origins for cdn.example.com (225300) origin_protocol: HTTPS ssl_certificate: type: CM status: READY data: cm: id: fpquvh0em4no********
Сохраните значение идентификатора CDN-ресурса (поле
idв начале вывода), оно понадобится на следующем шаге.
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Включите перенаправление запросов, указав идентификатор CDN-ресурса, сохраненный на предыдущем шаге:
yc cdn resource update <идентификатор_ресурса> \ --rewrite-body '<правило_Rewrite>' \ --rewrite-flag <флаг>
Где:
Результат
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--rewrite-body– правило Rewrite. Например:
--rewrite-body '/(.*) /new-folder/$1'.
Правило Rewrite должно содержать две разделенные пробелом директивы: исходный путь, который требуется заменить, и измененный путь — то, на что меняется исходный путь.
В правиле вы можете использовать регулярные выражения. Подробнее см. в разделе Правило Rewrite.
-
--rewrite-flag– флаг. Возможные значения:
break— завершает обработку текущего набора директив.
last— завершает обработку текущего набора директив и начинает поиск нового CDN-сервера, соответствующего новому URI.
redirect— возвращает пользователю временный
redirectс кодом
302. Флаг используется, если заменяющая строка не начинается с
http://,
https://или
$scheme.
permanent— возвращает пользователю постоянный
redirectс кодом
301.
-
id: bc8ceo77zu7h******** folder_id: b1gt6g8ht345******** cname: cdn.example.com created_at: "2024-09-10T19:15:16.305043Z" updated_at: "2024-09-11T17:55:21.100567Z" active: true options: edge_cache_settings: enabled: true default_value: "345600" query_params_options: ignore_query_string: enabled: true value: true slice: enabled: true value: true host_options: host: enabled: true value: cdn-source-sample-bucket.storage.yandexcloud.net stale: enabled: true value: - error - updating ignore_cookie: enabled: true value: true rewrite: enabled: true body: /(.*) /new-folder/$1 flag: BREAK origin_group_id: "328146" origin_group_name: Origins for cdn.example.com (225300) origin_protocol: HTTPS ssl_certificate: type: CM status: READY data: cm: id: fpquvh0em4no********
Чтобы отключить для CDN-ресурса перенаправление запросов, выполните команду, указав идентификатор нужного CDN-ресурса:
yc cdn resource update <идентификатор_ресурса> --clear-rewrite
Подробнее о команде
yc cdn resource updateсм. в справочнике CLI.
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Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса Resource или вызовом gRPC API ResourceService/Update.
Чтобы новые настройки существующего ресурса применились к CDN-серверам, может потребоваться до 15 минут. После этого рекомендуется очистить кеш ресурса.