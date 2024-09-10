Связаться с намиПодключиться
Yandex Cloud CDN

Настройка перенаправления запросов

Статья создана
Обновлена 12 сентября 2024 г.

С помощью перенаправления запросов вы можете перенастроить пути запросов к вашему контенту. Это может быть полезно при изменении структуры файлов и папок на источнике. Кроме того, перенаправление запросов можно использовать, если при переезде ресурса на новый адрес вы хотите сохранить ранжирование вашего контента в поисковых системах.

Чтобы включить перенаправление запросов на CDN-ресурсе:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором расположен ресурс.

  2. Выберите сервис Cloud CDN.

  3. Нажмите на имя нужного CDN-ресурса.

  4. В правом верхнем углу нажмите кнопку Редактировать.

  5. Включите опцию Перенаправление запросов.

  6. В поле Правило Rewrite задайте правило. Например: /(.*) /new-folder/$1.

    Правило Rewrite должно содержать две разделенные пробелом директивы: исходный путь, который требуется заменить, и измененный путь — то, на что меняется исходный путь.

    В правиле вы можете использовать регулярные выражения. Подробнее см. в разделе Правило Rewrite.

  7. В поле Флаг задайте нужный флаг:

    • break — завершает обработку текущего набора директив.
    • last — завершает обработку текущего набора директив и начинает поиск нового CDN-сервера, соответствующего новому URI.
    • redirect — возвращает пользователю временный redirect с кодом 302. Флаг используется, если заменяющая строка не начинается с http://, https:// или $scheme.
    • permanent — возвращает пользователю постоянный redirect с кодом 301.

  8. Нажмите кнопку Сохранить.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды CLI для редактирования ресурсов:

    yc cdn resource update --help

  2. Получите список всех ресурсов в каталоге по умолчанию:

    yc cdn resource list --format yaml

    Результат:

    - id: bc8ceo77zu7h********
  folder_id: b1gt6g8ht345********
  cname: cdn.example.com
  created_at: "2024-09-10T19:15:16.305043Z"
  updated_at: "2024-09-11T17:19:50.622628Z"
  active: true
  options:
    edge_cache_settings:
      enabled: true
      default_value: "345600"
    query_params_options:
      ignore_query_string:
        enabled: true
        value: true
    slice:
      enabled: true
      value: true
    host_options:
      host:
        enabled: true
        value: cdn-source-sample-bucket.storage.yandexcloud.net
    stale:
      enabled: true
      value:
        - error
        - updating
    ignore_cookie:
      enabled: true
      value: true
  origin_group_id: "328146"
  origin_group_name: Origins for cdn.example.com (225300)
  origin_protocol: HTTPS
  ssl_certificate:
    type: CM
    status: READY
    data:
      cm:
        id: fpquvh0em4no********

    Сохраните значение идентификатора CDN-ресурса (поле id в начале вывода), оно понадобится на следующем шаге.

  3. Включите перенаправление запросов, указав идентификатор CDN-ресурса, сохраненный на предыдущем шаге:

    yc cdn resource update <идентификатор_ресурса> \
  --rewrite-body '<правило_Rewrite>' \
  --rewrite-flag <флаг>

    Где:

    • --rewrite-body – правило Rewrite. Например: --rewrite-body '/(.*) /new-folder/$1'.

      Правило Rewrite должно содержать две разделенные пробелом директивы: исходный путь, который требуется заменить, и измененный путь — то, на что меняется исходный путь.

      В правиле вы можете использовать регулярные выражения. Подробнее см. в разделе Правило Rewrite.

    • --rewrite-flagфлаг. Возможные значения:

      • break — завершает обработку текущего набора директив.
      • last — завершает обработку текущего набора директив и начинает поиск нового CDN-сервера, соответствующего новому URI.
      • redirect — возвращает пользователю временный redirect с кодом 302. Флаг используется, если заменяющая строка не начинается с http://, https:// или $scheme.
      • permanent — возвращает пользователю постоянный redirect с кодом 301.
    Результат
    id: bc8ceo77zu7h********
folder_id: b1gt6g8ht345********
cname: cdn.example.com
created_at: "2024-09-10T19:15:16.305043Z"
updated_at: "2024-09-11T17:55:21.100567Z"
active: true
options:
  edge_cache_settings:
    enabled: true
    default_value: "345600"
  query_params_options:
    ignore_query_string:
      enabled: true
      value: true
  slice:
    enabled: true
    value: true
  host_options:
    host:
      enabled: true
      value: cdn-source-sample-bucket.storage.yandexcloud.net
  stale:
    enabled: true
    value:
      - error
      - updating
  ignore_cookie:
    enabled: true
    value: true
  rewrite:
    enabled: true
    body: /(.*) /new-folder/$1
    flag: BREAK
origin_group_id: "328146"
origin_group_name: Origins for cdn.example.com (225300)
origin_protocol: HTTPS
ssl_certificate:
  type: CM
  status: READY
  data:
    cm:
      id: fpquvh0em4no********

    Чтобы отключить для CDN-ресурса перенаправление запросов, выполните команду, указав идентификатор нужного CDN-ресурса:

    yc cdn resource update <идентификатор_ресурса> --clear-rewrite

    Подробнее о команде yc cdn resource update см. в справочнике CLI.

Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса Resource или вызовом gRPC API ResourceService/Update.

Чтобы новые настройки существующего ресурса применились к CDN-серверам, может потребоваться до 15 минут. После этого рекомендуется очистить кеш ресурса.

См. также

Предыдущая
Включить экранирование источников
Следующая
Настроить доступ по защищенному токену