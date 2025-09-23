Связаться с намиПодключиться

Gwin — инструмент для создания балансировщиков нагрузки Yandex Application Load Balancer и управления ими в кластерах Yandex Managed Service for Kubernetes.

Контроллер поддерживает спецификации Ingress и Gateway API. Для настройки дополнительных возможностей Application Load Balancer, выходящих за рамки стандартной спецификации Kubernetes, реализован механизм политик, которые управляются с помощью CustomResourceDefinitions или аннотаций.

Дополнительные возможности, которые предоставляет Application Load Balancer:

Механизм политик открывает доступ к этим возможностям. Он также позволяет:

  • Расширять стандартные ресурсы с помощью аннотаций, не меняя спецификации этих ресурсов.
  • Создавать сложные конфигурации из нескольких ресурсов политик.
  • Объединять оба подхода для большей гибкости.

Конфигурирование политик

Конфигурировать политики можно двумя равнозначными способами — с помощью аннотаций и ресурсов политик.

  • Аннотации — быстрый способ добавить специфичные настройки к стандартным ресурсам. Аннотации поддерживают точечную нотацию, что позволяет создавать сложные вложенные конфигурации и записывать их в формате ключ:значение.

    Пример:

    apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: example-ingress
  annotations:
    gwin.yandex.cloud/subnets: "subnet-1,subnet2"
    gwin.yandex.cloud/logs.logGroupId: "group-1"
    gwin.yandex.cloud/rules.backends.balancing.mode: "ROUND_ROBIN"
spec:
  ...

  • Ресурсы политик — политики оформляются в виде отдельных ресурсов.

    Пример:

    apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: example-ingress
spec:
  ...
---
apiVersion: gwin.yandex.cloud/v1
kind: IngressPolicy
metadata:
  name: example-ingress-policy
spec:
  targetRefs:
    - kind: Ingress
      name: example-ingress
  policy:
    subnets: ["subnet-1", "subnet2"]
    logs:
      logGroupId: "group-1"
    rules:
      backends:
        balancing:
          mode: "ROUND_ROBIN"

Применение политик к целевым ресурсам

Политики можно применять к определенным ресурсам с помощью ссылок (targetRefs) или селекторов (selector).

Пример с использованием ссылки:

kind: IngressPolicy
spec:
  targetRefs:
    - kind: Ingress
      name: my-app
...

Пример с использованием селектора:

kind: IngressPolicy
spec:
  selector:
    matchLabels:
      environment: production
 ...

Примечание

Политики действуют только в пределах одного пространства имен Kubernetes.

Слияние конфигураций

Когда к одному ресурсу применяется несколько источников конфигурации, они объединяются. Настройки сливаются рекурсивно: вложенные объекты объединяются на всех уровнях.

При объединении конфигурации проверяются на конфликты: если в разных источниках будут обнаружены одинаковые поля с разными значениями, возникнет ошибка валидации ресурса.

Пример слияния

Ресурс Ingress с аннотациями:

kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    gwin.yandex.cloud/subnets: "subnet-1,subnet-2"
    gwin.yandex.cloud/logs.logGroupId: "group-1"

Ресурс политики IngressPolicy:

kind: IngressPolicy
spec:
  policy:
    securityGroups: ["sg-1"]
    rules:
      backends:
        balancing:
          mode: "ROUND_ROBIN"

Результат слияния настроек в единую конфигурацию:

securityGroups: ["sg-1"]
logs:
  subnets: ["subnet-1", "subnet-2"]
  securityGroups: ["sg-1"]
  logGroupId: "group-1"
  rules:
    backends:
      balancing:
        mode: "ROUND_ROBIN"

Слияние глобальных и специфичных настроек

Некоторые параметры можно задать как для всех объектов определенного типа, так и для конкретного объекта. Параметры для конкретного объекта не перезаписывают глобальные параметры и может возникнуть конфликт, если в разных источниках конфигурации в одном поле заданы разные значения.

Пример конфликтующих конфигураций:

apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway
metadata:
  name: my-gateway
  annotations:
    # Параметр задан для всех обработчиков:
    gwin.yandex.cloud/listeners.http.protocolSettings.allowHTTP10: "true"
spec:
  ...

apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway
metadata:
  name: my-gateway
  annotations:
    # Параметр задан для конкретного обработчика «api»:
    gwin.yandex.cloud/listener.api.http.protocolSettings.allowHTTP10: "false"
spec:
  ...

Решение проблем

При возникновении проблем с политиками:

  1. Проверьте статус ресурсов. Ошибки валидации можно увидеть в поле .status.conditions описания объекта или в событиях Kubernetes.
  2. Убедитесь, что указано нужное пространство имен.
  3. Убедитесь, что targetRefs или selector указывают на нужные ресурсы.
  4. Если источников конфигурации несколько, убедитесь, что одинаковые поля в разных источниках имеют одинаковые значения.
