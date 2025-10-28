Связаться с намиПодключиться

Обновлена 28 октября 2025 г.

Алертинг позволяет следить за изменениями в метриках и отправлять уведомления, когда показатели достигают критических значений. Изменения в метриках отслеживаются с помощью периодически отправляемых запросов — алертов. Когда они достигают пороговых значений, система отправляет уведомление через указанный канал связи. Например, по электронной почте или в мессенджер.

Чтобы настроить алертинг:

  1. Создайте канал уведомлений.
  2. Выберите метрики и метки для контроля.
  3. Создайте алерт.

Рассмотрим пример создания алерта о недоступности сервиса.

Алерт будет срабатывать, когда количество неуспешных запросов составляет 50% и более от общего количества запросов. Такой алерт поможет выявить DDoS-атаки или сбои в работе инфраструктуры.

Обозначим буквами количество входящих запросов в секунду:

  • A — общее количество запросов.
  • B — количество неуспешных запросов.

Настроим алерты:

  • B составляет 30% от A — предупреждение (Warning);
  • B составляет 50% от A — критический уровень (Alarm).

Создание канала уведомления

  1. В консоли управления слева выберите каталог.

  2. Выберите сервис Monitoring.

  3. Выберите раздел Каналы уведомлений.

  4. Нажмите Создать канал.

  5. Укажите имя канала, метод отправки и получателей.

    Примечание

    Чтобы получать уведомления, пользователь должен:

    • иметь роль monitoring.viewer на каталог, в котором настроен алерт.
    • в настройках консоли управления:
      • включить опцию Мониторинг;
      • указать адрес электронной почты, номер телефона и Telegram-аккаунт или группу.

  6. Нажмите Создать.

Выбор метрик для контроля

  • Величину A будем получать с помощью метрики load_balancer.requests_count_per_second.
  • Величину B будем получать с помощью метрики load_balancer.requests_count_per_second, отфильтровав по метке code = 503.
  • Долю B от A будем вычислять как 100 * B / A и сохранять в значении C.

Создание алерта

  1. На странице сервиса Monitoring нажмите Создать алерт.

  2. Введите название алерта, например, unavailable_service.

  3. В блоке Настройки алерта опишите запрос для получения A:

    1. Напротив значка добавьте параметры:
      • service = Application Load Balancer;
      • name = load_balancer.requests_count_per_second;
      • load_balancer = <имя_балансировщика_нагрузки>.
    2. Напротив значка задайте функцию для обработки данных replace_nan(0) — замена пропусков данных на значение 0, чтобы график был непрерывным.

  4. Нажмите Добавить запрос.

  5. Опишите запрос для получения B:

    1. Укажите данные для сбора:
      • service = Application Load Balancer;
      • name = load_balancer.requests_count_per_second;
      • code = 503;
      • load_balancer = <имя_балансировщика_нагрузки>.
    2. Задайте функцию replace_nan(0).

  6. Нажмите Добавить запрос.

  7. Опишите запрос C для получения доли B от A в процентах:

    1. Нажмите , чтобы переключиться в текстовый режим редактирования запроса.
    2. В строке запроса введите 100 * B / A.

  8. В блоке Условия срабатывания укажите:

    • Запрос для проверкиC.
    • Функция агрегацииВсе значения.
    • Warning30 (предупреждение).
    • Alarm50 (критический уровень).
    • Окно вычисления30 секунд.
    • Задержка вычисления15 секунд.

  9. В блоке Обработка отсутствия данных оставьте значения по умолчанию.

  10. (опционально) В блоке Аннотации добавьте информацию, которую следует записывать при срабатывании алерта.

  11. В блоке Уведомления добавьте канал для отправки уведомления.

  12. Нажмите Создать.

