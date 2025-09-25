Создать инстанс
Статья создана
Обновлена 25 сентября 2025 г.
Консоль управления
-
В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль
ai.models.editorили выше.
-
В списке сервисов выберите Foundation Models.
-
На панели слева нажмите Инстансы
-
Нажмите Развернуть инстанс.
-
Укажите имя инстанса. Требования к формату имени:
- Длина — от 3 до 63 символов.
- Может содержать строчные и заглавные буквы латинского алфавита, цифры, дефисы, подчеркивания и пробелы.
- Первый символ должен быть буквой. Последний символ не может быть дефисом, подчеркиванием или пробелом.
-
(Опционально) Укажите описание инстанса.
-
(Опционально) Добавьте метки.
-
Выберите модель.
-
Выберите конфигурацию инстанса.
-
Нажмите Сохранить.