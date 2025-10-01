Связаться с намиПодключиться

Создать простого текстового агента

Статья создана
Обновлена 1 октября 2025 г.

В Yandex AI Studio вы можете создать текстового агента, способного взаимодействовать с пользователем в текстовом формате и поддерживать диалог, близкий к естественному человеческому общению.

Перед началом работы

Чтобы воспользоваться примером:

Получите данные для аутентификации в API, как описано в разделе Аутентификация в API Yandex AI Studio.

Реализуйте чат

  1. Создайте файл index.py и добавьте в него код:

    import openai

YANDEX_CLOUD_MODEL = "yandexgpt"

client = openai.OpenAI(
    api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY,
    base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1",
    project=YANDEX_CLOUD_FOLDER
)

response = client.responses.create(
    prompt={
        "id": "........",
        "variables": {
            "city": "Чита",
            "friends_number": "0"
        }
    },
    input="Куда пойти вечером? Где понюхать багульник?",
)

print(response.output[0].content[0].text)

  2. Сохраните данные для аутентификации в переменные окружения:

    export YANDEX_CLOUD_FOLDER=<идентификатор_каталога>
export YANDEX_CLOUD_API_KEY=<API-ключ>

  3. Выполните созданный файл:

    python index.py

    Пример ответа:

    Вечер в Чите можно провести интересно — вот несколько вариантов:

**1. Куда пойти вечером:**
- **Арт-завод «Острог»** — современное пространство с выставками, мастер-классами, концертами, летними вечерами часто проходят тематические вечеринки.
- **Иркутская улица** и **Центр города** — пройдитесь по пешеходному участку Ленинградской улицы: здесь приятные кафе, бары («Кружка», «Сибирский Брой», Craft Pub, «Мамина комната Суши») и интересная городская атмосфера.
- **Набережная реки Чита** — отличное место для вечерней прогулки, красивые виды, тихо и спокойно.
- **Кафе с видом**: попробуйте ужин на верхнем (ресторанном) этаже Кристал Плаза или в ресторане «Белый Медведь» — отличный вид на город, приятная атмосфера.

---

**2. Где понюхать багульник:**
- В Читинском ботаническом саду Дальневосточного отделения РАН (улица Журавлёва, 100) – тут растёт багульник (на самом деле растение называется рододендрон даурский, а название «багульник» народное), сезон цветения — конец мая — начало июня. Можно узнать актуальную информацию у администрации сада.
- В окрестностях города: багульник цветёт в пригородных лесах, особенно много его в районе Арахлея и озёрной группы Читинского района (например, рядом с озером Татхолей). Можно съездить на машине или взять однодневную экскурсию.
- На Восточном и Центральном хребтах в окрестностях Читы с мая цветут целые поля от багульника — красивые фото и насыщенный аромат.

**Важно:** при сборе/нюханьи багульника не ломайте ветки и цветы — это ценный для региона ресурс и редкое растение!

Если интересны конкретные экскурсии по багульнику или бронирование вечерних мест — уточните предпочтения, помогу подобрать!

