Создать простого текстового агента
Статья создана
Обновлена 1 октября 2025 г.
В Yandex AI Studio вы можете создать текстового агента, способного взаимодействовать с пользователем в текстовом формате и поддерживать диалог, близкий к естественному человеческому общению.
Перед началом работы
Чтобы воспользоваться примером:
Получите данные для аутентификации в API, как описано в разделе Аутентификация в API Yandex AI Studio.
Реализуйте чат
Создайте файл
index.pyи добавьте в него код:
import openai YANDEX_CLOUD_MODEL = "yandexgpt" client = openai.OpenAI( api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY, base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1", project=YANDEX_CLOUD_FOLDER ) response = client.responses.create( prompt={ "id": "........", "variables": { "city": "Чита", "friends_number": "0" } }, input="Куда пойти вечером? Где понюхать багульник?", ) print(response.output[0].content[0].text)
Сохраните данные для аутентификации в переменные окружения:
export YANDEX_CLOUD_FOLDER=<идентификатор_каталога> export YANDEX_CLOUD_API_KEY=<API-ключ>
Выполните созданный файл:
python index.py
Пример ответа:
Вечер в Чите можно провести интересно — вот несколько вариантов: **1. Куда пойти вечером:** - **Арт-завод «Острог»** — современное пространство с выставками, мастер-классами, концертами, летними вечерами часто проходят тематические вечеринки. - **Иркутская улица** и **Центр города** — пройдитесь по пешеходному участку Ленинградской улицы: здесь приятные кафе, бары («Кружка», «Сибирский Брой», Craft Pub, «Мамина комната Суши») и интересная городская атмосфера. - **Набережная реки Чита** — отличное место для вечерней прогулки, красивые виды, тихо и спокойно. - **Кафе с видом**: попробуйте ужин на верхнем (ресторанном) этаже Кристал Плаза или в ресторане «Белый Медведь» — отличный вид на город, приятная атмосфера. --- **2. Где понюхать багульник:** - В Читинском ботаническом саду Дальневосточного отделения РАН (улица Журавлёва, 100) – тут растёт багульник (на самом деле растение называется рододендрон даурский, а название «багульник» народное), сезон цветения — конец мая — начало июня. Можно узнать актуальную информацию у администрации сада. - В окрестностях города: багульник цветёт в пригородных лесах, особенно много его в районе Арахлея и озёрной группы Читинского района (например, рядом с озером Татхолей). Можно съездить на машине или взять однодневную экскурсию. - На Восточном и Центральном хребтах в окрестностях Читы с мая цветут целые поля от багульника — красивые фото и насыщенный аромат. **Важно:** при сборе/нюханьи багульника не ломайте ветки и цветы — это ценный для региона ресурс и редкое растение! Если интересны конкретные экскурсии по багульнику или бронирование вечерних мест — уточните предпочтения, помогу подобрать!