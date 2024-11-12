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4–15 декабря 2023

Yandex DataLens Festival

Онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков, руководителей и всех, кто интересуется лучшими практиками визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.

Эксперты рассказали, как построить аналитику в облаке, организовать командную работу в BI-системе и использовать open source для своих задач.

Фестиваль прошёл, но вы можете ознакомиться с материалами бесплатно.

Для кого этот фестиваль

  • Для аналитиков, которые уже используют DataLens или хотят познакомиться с инструментом поближе
  • Для руководителей или тимлидов аналитики, которые выбирают BI‑систему и хотят узнать о ней больше
  • Для разработчиков, которые хотят использовать open source в собственных проектах

На фестивале мы представили

  • Видеоуроки и полезные материалы от экспертов Yandex Cloud, а также компаний «Ренессанс Страхование», YCLIENTS, CARCADE и MAXIMUM Education
  • Живые сессии вопросов и ответов, где вы сможете спросить экспертов обо всём
  • Практические задания от экспертов
  • Конкурс, бонусы для победителей и приглашение на афтерпати

Программа

В этом году фестиваль состоял из двух тематических треков. Материалы фестиваля размещены на платформе Яндекс Практикум с доступом в личный кабинет. Доступ бесплатный.

Трек 1: DataLens в Yandex Cloud

DataLens как часть экосистемы

Командная работа в DataLens

Сессия вопросов и ответов с экспертом

Подробная программа

1. DataLens как часть экосистемы

  • 01. Как будет проходить фестиваль
  • 02. Экосистема платформы данных для аналитики
  • 03. MAXIMUM Education. Как переезд с Power BI расширил число пользователей аналитики
  • 04. YCLIENTS. Аналитика процессов разработки с помощью Yandex Tracker и DataLens

Трек 2: DataLens в Open Source

C чего начать

Как использовать

Сессия вопросов и ответов с экспертом

Подробная программа

4. C чего начать

  • 01. Как развернуть на сервере
  • 02. Как кастомизировать UI
  • 03. Как настроить базовую аутентификацию
  • 04. Конкурсное задание

Эксперты курса

Павел Дубинин

Менеджер продукта Yandex DataLens

Гаджи Гаджиев

Руководитель Yandex DataLens

Георгий Малков

Разработчик интерфейсов Yandex DataLens

Иван Веткасов

Архитектор Yandex Cloud

Андрей Ривкин

Технический менеджер проектов YTsaurus

Роман Бунин

BI-эксперт, автор Telegram-канала Reveal the Data

Арсен Григорян

Руководитель направления HR-аналитики «Ренессанс Страхование»

Аким Фасхутдинов

Вице-президент по надёжности платформы YCLIENTS

Антон Пересыпкин

Руководитель отдела аналитики CARCADE

Павел Винар

Руководитель отдела научных исследований и развития систем распределённого хранения данных MAXIMUM Education

Ещё больше материалов на Yandex DataLens Festival 2022

Эксперты помогли разобраться в нюансах работы с DataLens, сравнить сервис с другими решениями и запланировать переезд на новую BI‑систему.

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Частые вопросы

Кто может участвовать в фестивале? Что для этого нужно?

В фестивале могут участвовать все желающие из любой точки мира. Мероприятие проходит онлайн. Участие бесплатное.

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