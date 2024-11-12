Онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков, руководителей и всех, кто интересуется лучшими практиками визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.

Эксперты рассказали, как построить аналитику в облаке, организовать командную работу в BI-системе и использовать open source для своих задач.

Фестиваль прошёл, но вы можете ознакомиться с материалами бесплатно.