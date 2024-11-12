Yandex DataLens Festival
Онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков, руководителей и всех, кто интересуется лучшими практиками визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.
Эксперты рассказали, как построить аналитику в облаке, организовать командную работу в BI-системе и использовать open source для своих задач.
Фестиваль прошёл, но вы можете ознакомиться с материалами бесплатно.
Для кого этот фестиваль
Для кого этот фестиваль
- Для аналитиков, которые уже используют DataLens или хотят познакомиться с инструментом поближе
- Для руководителей или тимлидов аналитики, которые выбирают BI‑систему и хотят узнать о ней больше
- Для разработчиков, которые хотят использовать open source в собственных проектах
На фестивале мы представили
На фестивале мы представили
- Видеоуроки и полезные материалы от экспертов Yandex Cloud, а также компаний «Ренессанс Страхование», YCLIENTS, CARCADE и MAXIMUM Education
- Живые сессии вопросов и ответов, где вы сможете спросить экспертов обо всём
- Практические задания от экспертов
- Конкурс, бонусы для победителей и приглашение на афтерпати
Программа
В этом году фестиваль состоял из двух тематических треков. Материалы фестиваля размещены на платформе Яндекс Практикум с доступом в личный кабинет. Доступ бесплатный.
Трек 1: DataLens в Yandex Cloud
DataLens как часть экосистемы
Командная работа в DataLens
Сессия вопросов и ответов с экспертом
Подробная программа
1. DataLens как часть экосистемы
1. DataLens как часть экосистемы
- 01. Как будет проходить фестиваль
- 02. Экосистема платформы данных для аналитики
- 03. MAXIMUM Education. Как переезд с Power BI расширил число пользователей аналитики
- 04. YCLIENTS. Аналитика процессов разработки с помощью Yandex Tracker и DataLens
2. Командная работа в DataLens
2. Командная работа в DataLens
3. Q&A c экспертом
3. Q&A c экспертом
Трек 2: DataLens в Open Source
C чего начать
Как использовать
Сессия вопросов и ответов с экспертом
Подробная программа
4. C чего начать
4. C чего начать
- 01. Как развернуть на сервере
- 02. Как кастомизировать UI
- 03. Как настроить базовую аутентификацию
- 04. Конкурсное задание
5. Как использовать DataLens Open Source
5. Как использовать DataLens Open Source
6. Q&A c экспертом
6. Q&A c экспертом
Эксперты курса
Павел Дубинин
Менеджер продукта Yandex DataLens
Гаджи Гаджиев
Руководитель Yandex DataLens
Георгий Малков
Разработчик интерфейсов Yandex DataLens
Иван Веткасов
Архитектор Yandex Cloud
Андрей Ривкин
Технический менеджер проектов YTsaurus
Роман Бунин
BI-эксперт, автор Telegram-канала Reveal the Data
Арсен Григорян
Руководитель направления HR-аналитики «Ренессанс Страхование»
Аким Фасхутдинов
Вице-президент по надёжности платформы YCLIENTS
Антон Пересыпкин
Руководитель отдела аналитики CARCADE
Павел Винар
Руководитель отдела научных исследований и развития систем распределённого хранения данных MAXIMUM Education
Частые вопросы
Кто может участвовать в фестивале? Что для этого нужно?
Кто может участвовать в фестивале? Что для этого нужно?
В фестивале могут участвовать все желающие из любой точки мира. Мероприятие проходит онлайн. Участие бесплатное.
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Я не аналитик, не руководитель и не разработчик. Можно мне на фестиваль?
Я не аналитик, не руководитель и не разработчик. Можно мне на фестиваль?
Что я получу после фестиваля?
Что я получу после фестиваля?
Где искать материалы и записи фестиваля?
Где искать материалы и записи фестиваля?
Где узнать больше о DataLens в Open Source?
Где узнать больше о DataLens в Open Source?
Как получить доступ к материалам прошлого года?
Как получить доступ к материалам прошлого года?