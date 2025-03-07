Yandex DataLens Festival
Онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков и руководителей о лучших практиках визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.
Эксперты помогают разобраться в нюансах работы с DataLens, сравнить сервис с другими решениями и запланировать переезд на новую BI‑систему.
Фестиваль прошёл, но вы можете ознакомиться с материалами бесплатно.
Для кого этот фестиваль
Для кого этот фестиваль
- Для аналитиков, которые уже используют DataLens или хотят познакомиться с инструментом поближе
- Для руководителей или тимлидов аналитики, которые выбирают BI‑систему для своей компании и хотят узнать о ней больше
Вас ждут
Вас ждут
- Видеоуроки и полезные материалы от BI‑экспертов Yandex Cloud, компаний «Ёлва», «ДелоТех» (Группа компаний «Дело»), GlowByte, «Денвик» и других
- Живые сессии вопросов и ответов, где вы сможете спросить экспертов обо всем
- Практические задания от экспертов
- Конкурс и сюрпризы для победителей
Приглашение от эксперта фестиваля Романа Бунина
Приглашение от эксперта фестиваля Романа Бунина
Зачем участвовать
Новые навыки
Вы прокачаете свои хардскиллы в аналитике на практических кейсах
Знания на базе опыта
Получите знания для принятия взвешенных решений о переезде на новую BI‑систему
Комьюнити
Обменяетесь опытом в комьюнити единомышленников в Telegram
Бонус
Сможете принять участие в конкурсе и получить приятный бонус
Неделя 1: создание дашбордов в Yandex DataLens
Обзор Yandex DataLens и сравнение с другими системами
Кейсы переноса отчётов на Yandex DataLens
Сессия вопросов и ответов с экспертом
Неделя 2: корпоративная аналитика в Yandex Cloud
Что нужно знать об аналитике в облаке
Кейсы миграции аналитических систем на Yandex Cloud
Сессия вопросов и ответов c экспертом
Эксперты курса
Павел Дубинин
Менеджер по развитию бизнеса Yandex DataLens. Активный участник комьюнити Yandex DataLens в Telegram
Роман Бунин
BI-евангелист Yandex DataLens. Экс-руководитель группы развития BI Yandex Go
Дмитрий Терёшкин
Руководитель отдела анализа данных и отчётности компании «ДелоТех» (Группа компаний «Дело»)
Леонид Соловьев
Ведущий консультант компании «Ёлва»
Частые вопросы
В фестивале могут участвовать все желающие аналитики, руководители и тимлиды из любой точки мира. Мероприятие проходит онлайн. Участие бесплатное.
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