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5–16 декабря 2022 года

Yandex DataLens Festival

Онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков и руководителей о лучших практиках визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.

Эксперты помогают разобраться в нюансах работы с DataLens, сравнить сервис с другими решениями и запланировать переезд на новую BI‑систему.

Фестиваль прошёл, но вы можете ознакомиться с материалами бесплатно.

Для кого этот фестиваль

  • Для аналитиков, которые уже используют DataLens или хотят познакомиться с инструментом поближе
  • Для руководителей или тимлидов аналитики, которые выбирают BI‑систему для своей компании и хотят узнать о ней больше

Вас ждут

  • Видеоуроки и полезные материалы от BI‑экспертов Yandex Cloud, компаний «Ёлва», «ДелоТех» (Группа компаний «Дело»), GlowByte, «Денвик» и других
  • Живые сессии вопросов и ответов, где вы сможете спросить экспертов обо всем
  • Практические задания от экспертов
  • Конкурс и сюрпризы для победителей

Приглашение от эксперта фестиваля Романа Бунина

Зачем участвовать

Новые навыки

Вы прокачаете свои хардскиллы в аналитике на практических кейсах

Знания на базе опыта

Получите знания для принятия взвешенных решений о переезде на новую BI‑систему

Комьюнити

Обменяетесь опытом в комьюнити единомышленников в Telegram

Бонус

Сможете принять участие в конкурсе и получить приятный бонус

Программа

Вы можете ознакомиться с материалами бесплатно, заполнив форму.

Неделя 1: создание дашбордов в Yandex DataLens

Обзор Yandex DataLens и сравнение с другими системами

Кейсы переноса отчётов на Yandex DataLens

Сессия вопросов и ответов с экспертом

Неделя 2: корпоративная аналитика в Yandex Cloud

Что нужно знать об аналитике в облаке

Кейсы миграции аналитических систем на Yandex Cloud

Сессия вопросов и ответов c экспертом

Подвели итоги на Yandex DataLens Festival Afterparty

Офлайн-встреча комьюнити состоялась 22 декабря 2022. Наградили победителей, обсудили планы и пообщались вживую.

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Эксперты курса

Павел Дубинин

Менеджер по развитию бизнеса Yandex DataLens. Активный участник комьюнити Yandex DataLens в Telegram

Роман Бунин

BI-евангелист Yandex DataLens. Экс-руководитель группы развития BI Yandex Go

Дмитрий Терёшкин

Руководитель отдела анализа данных и отчётности компании «ДелоТех» (Группа компаний «Дело»)

Леонид Соловьев

Ведущий консультант компании «Ёлва»

Частые вопросы

В фестивале могут участвовать все желающие аналитики, руководители и тимлиды из любой точки мира. Мероприятие проходит онлайн. Участие бесплатное.

Получите материалы фестиваля

Заполните форму, и мы пришлём вам записи и материлы фестиваля. Это бесплатно.

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