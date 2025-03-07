Онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков и руководителей о лучших практиках визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.

Эксперты помогают разобраться в нюансах работы с DataLens, сравнить сервис с другими решениями и запланировать переезд на новую BI‑систему.

Фестиваль прошёл, но вы можете ознакомиться с материалами бесплатно.