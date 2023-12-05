Условия участия в программе лояльности «Yandex Cloud Boost AI» для компаний‑разработчиков программного обеспечения и цифровых продуктов

Программа лояльности Yandex Cloud Boost AI (далее — «Программа») разработана ООО «Яндекс.Облако» (далее — «Яндекс») и предназначена для тестирования сервиса Yandex GPT API (далее — «Сервис») и его внедрения компаниями (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, являющимися Резидентами РФ), разрабатывающими программное обеспечение и цифровые продукты.

Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес‑аккаунт на Платформе «Яндекс.Облако» и соответствующих критериям, указанным в Приложении 1 и на Сайте по ссылке: https://cloud.yandex.ru/cloud-boost-ai (далее — «Участник»).

Цель тестирования Yandex GPT API Участниками — внедрение в имеющееся программное обеспечение и цифровые сервисы для их последующего развития функциональности и повышения эффективности, а также роста удовлетворённости пользователей и их интереса к цифровым сервисам Участников.

Участник, соответствующий критериям Программы, имеет право подать заявку на участие в Программе (далее — «Заявка»). Заявка подаётся через Сайт Яндекса и рассматривается Яндексом в течение 10 (десяти) рабочих дней. По результатам рассмотрения Заявки, Яндекс в соответствие с Критериями отбора Участников (Приложение № 1) и принципами добросовестности и недискриминации, принимает решение о присвоении Участнику статуса участника Программы или об отказе присвоить указанный статус. Информация о принятом Яндексом решении направляется на адрес электронной почты Участника, указанный при подаче Заявки через Сайт Яндекса или при регистрации на Платформе «Яндекс.Облако».

Яндекс оставляет за собой право предоставления функциональности Сервиса в ограниченном режиме, либо в любой момент, по своему усмотрению, отключать определённые функции внутри Сервиса, либо полностью прекратить возможность использования Сервиса.

Яндекс вправе установить лимиты и ограничения на использование Сервиса и может менять их по собственному усмотрению, а также менять правила Программы.

Участникам Программы предоставляется грант для доступа к сервису Yandex GPT API согласно пункту 8. Инструкция по использованию сервиса и документация приведены по адресу: https://cloud.yandex.ru/services/yandexgpt . Условия использования Сервиса размещены по ссылке: https://yandex.ru/legal/cloud_terms_yandex_foundation_models .

Участник Программы может получить Грант до 1 000 000 рублей. Грант начисляется в несколько этапов:

8.1. Участнику Программы предоставляется первая часть гранта — 100 000 рублей, включая НДС. Срок действия гранта: до 180 (сто восемьдесят) календарных дней.

8.2. До окончания срока действия первой части Гранта программа предусматривает возможность получения Участником Программы второй части гранта — 300 000 рублей, включая НДС. При этом срок действия всего Гранта не увеличивается.

8.2.1. Условия выдачи второй части Гранта:

8.2.1.1. До истечения срока Гранта Участник Программы полностью использовал первую часть Гранта в размере более 75 000 рублей на внедрение Сервиса.

8.2.1.2. Участник Программы успешно прошёл дополнительное интервью с менеджером Программы и/или архитектором Яндекса на предмет бизнес‑обоснования, а также результатов тестирования Сервиса и планов по разработке и внедрению Сервиса.

8.2.1.3. Участник Программы отправил запрос в свободной форме на получение второй части Гранта в формате email на адрес cloud-boost@yandex-team.ru.

8.3. До окончания срока действия первой части Гранта Программа предусматривает возможность получения Участником Программы дополнительной третьей части Гранта — 600 000 рублей, включая НДС. При этом срок действия всего Гранта не увеличивается.

8.3.1. Условия выдачи третьей части Гранта:

8.3.1.1. До истечения срока Гранта Участник Программы полностью использовал первую и вторую часть Гранта в размере более 250 000 рублей на внедрение Сервиса.

8.3.1.2. Участник Программы повторно успешно прошёл дополнительное интервью с менеджером Программы и/или архитектором Яндекса на предмет бизнес‑обоснования, а также результатов тестирования Сервиса и планов по разработке и внедрению Сервиса.

8.3.1.3. Участник Программы отправил запрос в свободной форме на получение третьей части Гранта в формате email на адрес cloud-boost@yandex-team.ru.

8.4. По истечении срока действия Гранта или окончании суммы Гранта на Сервис Участнику Программы однократно предоставляется скидка в размере 50% на Сервис сроком на 6 (шесть) месяцев, но на сумму не более 1 000 000 рублей.

8.5. Участник Программы получает право на 1 (один) час консультации архитектора или инженера Платформы «Яндекс.Облако» в месяц по вопросам тестирования сервиса Yandex GPT API и его внедрения в программное обеспечение или цифровые сервисы. Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Участником Программы и представителем Яндекса.

8.5.1. Вся информация, предоставленная в рамках консультации для Участника Программы, носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Яндекс не несёт никакой ответственности за любые потери и (или) убытки, вызванные действиями/бездействиями Участника Программы в результате использования или неиспользования полученной информации и (или) рекомендации;