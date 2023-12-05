Условия участия в программе лояльности «Yandex Cloud Boost AI» для компаний‑разработчиков программного обеспечения и цифровых продуктов
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Программа лояльности Yandex Cloud Boost AI (далее — «Программа») разработана ООО «Яндекс.Облако» (далее — «Яндекс») и предназначена для тестирования сервиса Yandex GPT API (далее — «Сервис») и его внедрения компаниями (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, являющимися Резидентами РФ), разрабатывающими программное обеспечение и цифровые продукты.
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Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес‑аккаунт на Платформе «Яндекс.Облако» и соответствующих критериям, указанным в Приложении 1 и на Сайте по ссылке: https://cloud.yandex.ru/cloud-boost-ai (далее — «Участник»).
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Цель тестирования Yandex GPT API Участниками — внедрение в имеющееся программное обеспечение и цифровые сервисы для их последующего развития функциональности и повышения эффективности, а также роста удовлетворённости пользователей и их интереса к цифровым сервисам Участников.
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Участник, соответствующий критериям Программы, имеет право подать заявку на участие в Программе (далее — «Заявка»). Заявка подаётся через Сайт Яндекса и рассматривается Яндексом в течение 10 (десяти) рабочих дней. По результатам рассмотрения Заявки, Яндекс в соответствие с Критериями отбора Участников (Приложение № 1) и принципами добросовестности и недискриминации, принимает решение о присвоении Участнику статуса участника Программы или об отказе присвоить указанный статус. Информация о принятом Яндексом решении направляется на адрес электронной почты Участника, указанный при подаче Заявки через Сайт Яндекса или при регистрации на Платформе «Яндекс.Облако».
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Яндекс оставляет за собой право предоставления функциональности Сервиса в ограниченном режиме, либо в любой момент, по своему усмотрению, отключать определённые функции внутри Сервиса, либо полностью прекратить возможность использования Сервиса.
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Яндекс вправе установить лимиты и ограничения на использование Сервиса и может менять их по собственному усмотрению, а также менять правила Программы.
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Участникам Программы предоставляется грант для доступа к сервису Yandex GPT API согласно пункту 8. Инструкция по использованию сервиса и документация приведены по адресу: https://cloud.yandex.ru/services/yandexgpt. Условия использования Сервиса размещены по ссылке: https://yandex.ru/legal/cloud_terms_yandex_foundation_models.
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Участник Программы может получить Грант до 1 000 000 рублей. Грант начисляется в несколько этапов:
8.1. Участнику Программы предоставляется первая часть гранта — 100 000 рублей, включая НДС. Срок действия гранта: до 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
8.2. До окончания срока действия первой части Гранта программа предусматривает возможность получения Участником Программы второй части гранта — 300 000 рублей, включая НДС. При этом срок действия всего Гранта не увеличивается.
8.2.1. Условия выдачи второй части Гранта:
8.2.1.1. До истечения срока Гранта Участник Программы полностью использовал первую часть Гранта в размере более 75 000 рублей на внедрение Сервиса.
8.2.1.2. Участник Программы успешно прошёл дополнительное интервью с менеджером Программы и/или архитектором Яндекса на предмет бизнес‑обоснования, а также результатов тестирования Сервиса и планов по разработке и внедрению Сервиса.
8.2.1.3. Участник Программы отправил запрос в свободной форме на получение второй части Гранта в формате email на адрес cloud-boost@yandex-team.ru.
8.3. До окончания срока действия первой части Гранта Программа предусматривает возможность получения Участником Программы дополнительной третьей части Гранта — 600 000 рублей, включая НДС. При этом срок действия всего Гранта не увеличивается.
8.3.1. Условия выдачи третьей части Гранта:
8.3.1.1. До истечения срока Гранта Участник Программы полностью использовал первую и вторую часть Гранта в размере более 250 000 рублей на внедрение Сервиса.
8.3.1.2. Участник Программы повторно успешно прошёл дополнительное интервью с менеджером Программы и/или архитектором Яндекса на предмет бизнес‑обоснования, а также результатов тестирования Сервиса и планов по разработке и внедрению Сервиса.
8.3.1.3. Участник Программы отправил запрос в свободной форме на получение третьей части Гранта в формате email на адрес cloud-boost@yandex-team.ru.
8.4. По истечении срока действия Гранта или окончании суммы Гранта на Сервис Участнику Программы однократно предоставляется скидка в размере 50% на Сервис сроком на 6 (шесть) месяцев, но на сумму не более 1 000 000 рублей.
8.5. Участник Программы получает право на 1 (один) час консультации архитектора или инженера Платформы «Яндекс.Облако» в месяц по вопросам тестирования сервиса Yandex GPT API и его внедрения в программное обеспечение или цифровые сервисы. Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Участником Программы и представителем Яндекса.
8.5.1. Вся информация, предоставленная в рамках консультации для Участника Программы, носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Яндекс не несёт никакой ответственности за любые потери и (или) убытки, вызванные действиями/бездействиями Участника Программы в результате использования или неиспользования полученной информации и (или) рекомендации;
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В Программе можно принять участие только 1 раз, повторное получение привилегий из Условий Программы недоступно.
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Яндекс вправе в любое время лишить Участника Программы статуса в случае нарушения Участником обязательств, установленных Договором на использование Сервисов Платформы «Яндекс.Облако», а также в случае нарушения условий настоящей Программы и/или обнаружения недобросовестных действий в отношении Яндекса, иных Участников Программы. Яндекс по своему усмотрению определяет критерии отнесения действий Участников Программы к недобросовестным и вправе не раскрывать данные критерии, а также механизмы их обнаружения. Яндекс уведомляет Участника Программы о прекращении статуса путём направления уведомления на адрес электронной почты Участника Программы, указанный при регистрации аккаунта на Платформе «Яндекс.Облако». Статус Участника Программы признаётся прекращённым с момента, когда данное уведомление отправлено.
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Яндекс вправе по своему усмотрению, в любое время прекратить действие Программы или изменить её условия без предварительного уведомления.
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Ограничения:
12.1. В Программе не участвуют субъекты, обязанные осуществлять закупку товаров, работ, услуг в порядке Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.2. Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной буквы, если из текста прямо не вытекает иное, имеют значения, указанные в оферте, размещённой по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_oferta.
12.3. Яндекс не несёт ответственности за любые потери и (или) убытки, вызванные действиями/бездействиями Участника Программы в результате использования или неиспользования сервиса Yandex GPT API.
12.4. В течение срока действия Гранта Участник Программы не имеет права предоставлять доступ к бизнес‑аккаунту Платформы «Яндекс.Облако» третьим лицам, взимать за это плату.
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Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с критериями отбора, перечисленными в Приложении 1, и в случае обнаружения несоответствия каким‑либо критериям обязуется уведомить об этом Яндекс по адресу: cloud-boost@yandex-team.ru.
Приложение № 1. Критерии отбора Участников
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Ваша компания занимается разработкой и реализацией цифровых продуктов или программное обеспечение является частью вашего продукта/услуги для рынка. При этом исключительные права на программное обеспечение принадлежат вам, а не предоставлены вам на основании лицензии сторонней компанией‑разработчиком.
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Ваша компания не является образовательным учреждением, маркетинговым/диджитал агентством.
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Ваша компания ранее не участвовала в программе Yandex Cloud Boost AI.
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Ваша компания зарегистрировала бизнес‑аккаунт в Yandex Cloud.
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Ваша компания не имеет трудовых и иных связей с государственными должностными лицами. К «государственным должностным лицам» относятся: (а) государственные служащие (как это определено в законодательстве РФ); (б) члены советов директоров, должностные лица, директора правительственных, государственных компаний; (в) должностные лица или представители общественных международных организаций (таких как Организация Объединённых наций, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд, Всемирная Торговая Организация); (г) должностные лица политических партий; (д) члены королевских и правящих семей;
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У вашей компании, сотрудников, директоров и/или учредителей отсутствует конфликт интересов по отношению к ООО «Яндекс.Облако» и/или какой‑либо компании Яндекса, о котором вы не сообщили Яндексу при подаче Заявки. Под «конфликтом интересов» понимаются следующие ситуации: (а) Клиент, директора, учредители или сотрудники Клиента являются близкими родственниками сотрудников ООО «Яндекс.Облако» или кого‑нибудь из сотрудников компаний Яндекса, принимающих решения в рамках реализации Программы, либо обладающих информацией, которая может дать преимущество Клиенту в рамках Программы; (б) Клиент, директора, учредители или сотрудники Клиента, или их близкие родственники, являются сотрудниками компании Яндекса с полной занятостью, или работают по совместительству, или оказывают какие‑либо услуги компаниям Яндекса и/или сотрудникам компаниям Яндекса принимающих решения в рамках реализации Программы, либо обладающим информацией, которая может дать преимущество Клиенту в рамках Программы (в) Клиент, директора, учредители или сотрудники Клиента являются директорами поставщиков, партнёров Яндекса или имеют существенное влияние на них; (г) Клиент, директор, учредитель или сотрудники Клиента, или их близких родственники имеют существенное влияние на Яндекс; (д) Яндекс, включая директоров или сотрудников, или их близких родственников имеют существенное влияние на Клиента (е) Компании Яндекса, и/или сотрудники группы Яндекс, принимающие решения в рамках реализации Программы, либо обладающие информацией, которая может дать преимущество Клиенту в рамках Программы, оказывают какие‑либо услуги Клиенту, его сотрудникам, директорам и/или учредителям; (ж) Клиент находится в процессе переговоров о заключении договоров с Яндексом (кроме переговоров об участии в Программе). Для целей настоящего пункта: (i) под «директорами, сотрудниками Клиента» понимаются исполнительные, неисполнительные, управляющие директора или лица, которые являются руководителями компании Клиента или её структурных подразделений (например, финансовый директор, член правления или наблюдательного совета и т. п.), а также сотрудники, принимающие решения в рамках заключения или исполнения договора с Яндексом; (ii) под близкими родственниками понимаются члены семьи или лица, которые потенциально могут влиять на решения сотрудника или директора при сделках с участием стороны договора, включая детей (в том числе приёмных, пасынков и падчериц), родителей (в том числе неродных), супругов (в том числе находящихся в гражданском браке), братьев и сестёр (в том числе сводных), родителей супругов, братьев и сестёр супругов, близких друзей или иных лиц, имеющих родственные или близкие отношения и/или совместно ведущие с сотрудником или директором стороны договора домашнее хозяйство; (iii) под существенным влиянием понимается право принимать участие в решениях по вопросам финансовой и хозяйственной политики организации, при этом членство в совете директоров или аналогичном органе, владение акциями или долями, которые дают право голоса 10% и более, любой иной экономический интерес, способный повлиять на решения, считается существенным влиянием;
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Ваша компания, её работники и/или учредители не являются аффилированными лицами какой‑либо компании группы Яндекс:
Под «аффилированными лицами» понимаются: (а) компании, которые прямо или косвенно через одного или нескольких посредников управляют компаниями группы компаний Яндекс, являются управляемыми группой Яндекс или находятся под общим управлением группы Яндекс (исключая дочерние компании, прямо или косвенно полностью принадлежащие группе Яндекс); (б) неконсолидированные предприятия, в которых группа Яндекс оказывает существенное влияние или которые оказывают существенное влияние на группу Яндекс; (в) частные лица, прямо или косвенно владеющие пакетами акций с правом голоса группы Яндекса, которые дают им возможность оказывать существенное влияние на группу Яндекс, и близкие родственники любого такого лица; (г) высшее руководство группы Яндекс, определённое как лицо, обладающее полномочиями и являющееся ответственным за планирование, руководство и контроль деятельности группы, включая директоров и высшее руководство группы, а также близких родственников таких лиц; и (д) компании, в которых существенный пакет акций с правом голоса прямо или косвенно принадлежит любому лицу, указанному в пп. (в) или (г) выше, или на которые такое лицо может оказывать существенное влияние, включая любые компании, принадлежащие директорам компаний группы компаний Яндекс или акционерам, владеющим 10% или более акций группы с правом голоса, и любые компании, в которых работает представитель высшего руководства группы.