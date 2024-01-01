PREVIEWYandex Foundation Models
Yandex Foundation Models — это сервис больших генеративных моделей для бизнеса. Yandex Cloud предоставляет доступ к нейросетям YandexGPT и YandexART, которые позволят вам использовать возможности генеративных моделей в ваших бизнес-приложениях и веб-сервисах. Сервис будет полезен всем, кто ищет способы ускорить развитие бизнеса с технологиями машинного обучения.
Сервис тарифицируется в соответствии с документом Специальные условиям использования. Правила использования сервиса определены в документе Условия использования сервиса Yandex Foundation Models.
Начало работы с YandexGPT API
Отправьте свой первый запрос в YandexGPT API
Начало работы с YandexART
Сгенерируйте первое изображение с YandexART
Концепции
Узнайте про концепции сервиса
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Справочники API
Узнайте об авторизации при работе с API
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса