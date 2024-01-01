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Yandex Foundation Models

PREVIEWYandex Foundation Models

Yandex Foundation Models — это сервис больших генеративных моделей для бизнеса. Yandex Cloud предоставляет доступ к нейросетям YandexGPT и YandexART, которые позволят вам использовать возможности генеративных моделей в ваших бизнес-приложениях и веб-сервисах. Сервис будет полезен всем, кто ищет способы ускорить развитие бизнеса с технологиями машинного обучения.
Сервис тарифицируется в соответствии с документом Специальные условиям использования. Правила использования сервиса определены в документе Условия использования сервиса Yandex Foundation Models.