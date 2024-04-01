1. Общая информация. Организатор акции 1. Общая информация. Организатор акции

Акция — настоящая Акция, реализуемая Организатором Акции на условиях, изложенных в настоящем документе, и размещённых в сети Интернет по адресу: https://yandex.cloud/ru/certification.

Организатор акции — ООО «Яндекс.Облако», ОГРН 1187746678580, 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16.

Участник акции — совершеннолетнее дееспособное физическое лицо.

Территория проведения акции — Российская Федерация.

Период проведения акции — с 02.04.2024 г. по 01.06.2024 г. (включительно).

StartExam — платформа по автоматизации тестирования. OOO «Милдсофт» Мясницкая улица, 13с18, Москва, Россия, 101000).

Промокод — уникальная или неуникальная последовательность символов, при активации которой и соблюдении иных условий Пользователю предоставляется скидка на прохождение экзамена.

2. Правила участия в акции 2. Правила участия в акции

2.1. Организатор акции предоставляет Участникам акции скидку 50% на оплату стоимости сертификационного экзамена Yandex Cloud Certified Engineer Associate, в дату выбранную Пользователем в личном кабинете на платформе StartExam.

2.2. Скидка предоставляется с помощью промокода (далее — Промокод), размещенного на странице регистрации StartExam и доступного всем зарегистрировавшимся Участникам.

2.3. Для активации Промокода пользователь должен ввести Промокод на странице регистрации на экзамен платформы StartExam.

2.4. Промокод может быть использован неограниченное количество раз.

2.5. Промокод рассчитан на 250 применений в период с 02.04.2024 по 01.06.2024 включительно. В случае, если промокод будет примем 250 раз до истечения срока акции, организатор акции не предоставляет промокоды дополнительно.

2.6. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку Организатором (ООО «Яндекс.Облако») и OOO «Милдсофт» его персональных данных, а именно: ФИО, телефон, email, а также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках Акции, в том числе на совершение Организатором и ООО «ЯНДЕКС» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях проведения Акции, вручения Подарков, обратной связи с Участником по вопросам участия в Акции. Данное согласие действует в течение 3 (трёх) лет.

3. Заключительные положения 3. Заключительные положения

3.1. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время в одностороннем порядке внести изменения в настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил по адресу, указанному в определении Акции.

3.2. Принимая участие в Акции, Участник полностью и безоговорочно соглашается с Правилами Акции.

3.3. В целях противодействия недобросовестному использованию Промокодов и/или злоупотреблениям при использовании Промокодов, Организатор акции оставляет за собой право применять иные, прямо не указанные в настоящих Условиях, способы проверки того, что Участник Акции использует Промокод в соответствии с настоящими условиями, а также отказывать в предоставлении скидки по Промокоду в случае выявления соответствующих злоупотреблений и/или недобросовестного использования Промокода.