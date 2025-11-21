Правила акции «Обновление экзамена Yandex Cloud Certified Engineer Associate»

1. Общая информация. Организатор акции

1.1. Акция — настоящая Акция, реализуемая Организатором Акции на условиях, изложенных в настоящем документе, и размещённых в сети Интернет по адресу: https://yandex.cloud/ru/certification-update-terms/.

1.2. Организатор акции — ООО «Яндекс.Облако», ОГРН 1187746678580, 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещ. 528.

1.3. Участник акции — совершеннолетнее дееспособное физическое лицо.

1.4. Территория проведения акции — Российская Федерация.

1.5. Период проведения акции — с 25.11.2025 г. до 31.01.2026 г. (включительно).

1.6. StartExam — платформа по автоматизации тестирования (OOO «Милдсофт», Москва, 101000, ул. Мясницкая, д. 13 с. 18).

1.7. Промокод — уникальная или неуникальная последовательность символов, при активации которой и соблюдении иных условий Пользователю предоставляется скидка на прохождение экзамена.

2. Правила участия в акции

2.1. Организатор акции предоставляет Участникам акции скидку 30% на оплату стоимости сертификационного экзамена Yandex Cloud Certified Engineer Associate (4 900 рублей вместо 7 000 рублей) в дату, выбранную Пользователем в личном кабинете на платформе StartExam.

2.2. Скидка предоставляется с помощью промокода (далее — Промокод), размещенного на странице регистрации StartExam и доступного всем зарегистрировавшимся Участникам.

2.3. Для активации Промокода пользователь должен ввести Промокод на странице регистрации на экзамен платформы StartExam.

2.4. Промокод рассчитан на 200 применений в период с 25.11.2025 г. по 31.01.2026 г. включительно. В случае, если промокод будет применён 200 раз до истечения срока акции, акция прекращается и Организатор акции не выдает дополнительные промокоды. Один Пользователь может использовать Промокод неограниченное количество раз.

2.5. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку Организатором (ООО «Яндекс.Облако») и OOO «Милдсофт» его персональных данных, а именно: Ф. И. О., адрес электронной почты, а также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках Акции, в том числе на совершение Организатором и ООО «ЯНДЕКС» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях проведения Акции, вручения Подарков, обратной связи с Участником по вопросам участия в Акции. Данное согласие действует в течение 3 (трёх) лет.

3. Заключительные положения

3.1. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время в одностороннем порядке внести изменения в настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил по адресу, указанному в определении Акции.

3.2. Принимая участие в Акции, Участник полностью и безоговорочно соглашается с Правилами Акции.

3.3. В целях противодействия недобросовестному использованию Промокодов и/или злоупотреблениям при использовании Промокодов, Организатор акции оставляет за собой право применять иные, прямо не указанные в настоящих Условиях, способы проверки того, что Участник Акции использует Промокод в соответствии с настоящими условиями, а также отказывать в предоставлении скидки по Промокоду в случае выявления соответствующих злоупотреблений и/или недобросовестного использования Промокода.