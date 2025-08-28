Стоимость снизилась втрое — до 40 копеек за 1000 токенов. YandexGPT 5.1 Pro доступна по API клиентам Yandex Cloud AI Studio.
YandexGPT 5.1 Pro: открыли доступ к флагманской модели для бизнеса
Новая версия модели превосходит предыдущую почти во всех типах задач для бизнеса. С её помощью банки, ритейлеры, промышленные и другие компании смогут автоматизировать рутинные рабочие процессы.
Новая модель значительно выросла по качеству именно в бизнес‑сценариях: она лучше переписывает тексты в нужном формате и стиле, извлекает данные из документов, выделяет ключевые тезисы, даёт более точные ответы по корпоративным базам знаний с помощью технологии RAG и эффективнее взаимодействует с внешними приложениями, включая CRM‑системы.
По качеству YandexGPT 5.1 Pro в 58% случаев превосходит предыдущую версию, а в сравнении с GPT‑4.1 от OpenAI выигрывает в 56% случаев. Доля некорректных ответов сократилась почти в два раза, до 16%, при этом общее качество хороших ответов выросло с 60 до 71%, а модель стала лучше понимать границы своих знаний и честно сообщать об этом. Также мы улучшили знание фактов из российской истории и культуры — это позволяет бизнесу больше доверять ответам нейросети и использовать их в рабочих процессах. Для решения пользовательских задач модель уже доступна в чате с Алисой.
Нейросеть YandexGPT остаётся неоспоримым лидером по потреблению на платформе Yandex Cloud AI Studio — за первое полугодие 2025 года её использовали более 25 тыс. клиентов. Наши модели регулярно используют для автоматизации клиентской поддержки, упрощения работы с документами и генерации креативного контента. Мы продолжаем наращивать возможности собственных нейросетей Яндекса, опираясь на запрос рынка, чтобы расширить список бизнес‑сценариев, в которых компании смогут использовать эти модели.
В новой модели YandexGPT также улучшили поддержку системных промтов — это специальные инструкции для модели, которые регулируют поведение нейросети при общении с пользователем. Для модели они более приоритетны, чем запрос пользователя. С их помощью можно назначить роль или персонажа, от имени которого будет общаться нейросеть (юриста, банковского консультанта и т. д.), а также указать формат ответа, стиль общения и ограничить темы для разговора. Теперь модель будет лучше придерживаться своей роли и не станет рассуждать на отвлеченные темы, даже если пользователь попробует увести диалог в другую сторону.