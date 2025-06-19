Yandex SpeechKit Playground: как быстро протестировать синтез и распознавание речи

Yandex SpeechKit Playground даёт возможность в удобном интерфейсе протестировать технологии Yandex SpeechKit: преобразовать аудио в текст или синтезировать речь из текста. Инструмент подойдёт бизнесу, исследователям, менеджерам проектов и создателям контента. В статье рассказываем, как начать с ним работу. Сервис доступен через консоль .

Распознавание речи: преобразование аудио в текст

Yandex SpeechKit Playground предлагает базовые возможности распознавания аудио. Для более гибких настроек, например потокового распознавания аудио в реальном времени или асинхронной обработки файлов до четырёх часов, можно использовать API SpeechKit.

Yandex SpeechKit Playground распознаёт аудио на 16 языках: немецком, английском, испанском, финском, французском, иврите, итальянском, казахском, голландском, польском, португальском, бразильском португальском, русском, шведском, турецком, узбекском.

Язык каждого отдельного предложения в аудиофайле определяется автоматически.