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Yandex SpeechKit Playground: как быстро протестировать синтез и распознавание речи

Инструмент помогает проверить, как работают технологии преобразования аудио в текст и текста в аудио в Yandex Cloud — без кода и сложных настроек.

19 июня 2025 г.
10 минут чтения

Yandex SpeechKit Playground даёт возможность в удобном интерфейсе протестировать технологии Yandex SpeechKit: преобразовать аудио в текст или синтезировать речь из текста. Инструмент подойдёт бизнесу, исследователям, менеджерам проектов и создателям контента. В статье рассказываем, как начать с ним работу. Сервис доступен через консоль.

Распознавание речи: преобразование аудио в текст

Yandex SpeechKit Playground предлагает базовые возможности распознавания аудио. Для более гибких настроек, например потокового распознавания аудио в реальном времени или асинхронной обработки файлов до четырёх часов, можно использовать API SpeechKit.

Yandex SpeechKit Playground распознаёт аудио на 16 языках: немецком, английском, испанском, финском, французском, иврите, итальянском, казахском, голландском, польском, португальском, бразильском португальском, русском, шведском, турецком, узбекском.

Язык каждого отдельного предложения в аудиофайле определяется автоматически.

Для распознавания аудиофайлов в Yandex SpeechKit Playground необходимо:

  1. В поле «Язык» выбрать нужный из списка или оставить «Автоматически».
  2. Включить нормализацию текста (опционально) — позволяет представлять даты и время в цифровом формате, преобразовывать числа из словесного в цифровой формат, а также открывает доступ к дополнительным уровням нормализации.
  3. Добавить аудиофайл через кнопку «Выбрать файл» или перетащить его в область загрузки (максимальный размер — 60 МБ)
  4. Нажать кнопку «Распознать».
  5. Дождаться завершения процесса. Время зависит от размера файла.

Синтез речи: преобразование текста в аудио

Yandex SpeechKit Playground поддерживает 29 голосов: 1 немецкий, 1 английский, 1 на иврите, 4 казахских, 19 русских и 3 узбекских. Синтезированная речь в каждом случае звучит по‑разному: голос может быть строгим, дружелюбным или нейтральным, в зависимости от задачи.

Для синтеза речи из текста нужно:

  1. Ввести текст в центральное поле. Максимальная длина — 5000 символов.
  2. Настроить параметры в блоке «Настройки синтеза»: язык и голос, амплуа, скорость речи, высота голоса, формат аудиофайла.
  3. Запустить синтез кнопкой «Синтезировать и воспроизвести».
  4. Сохранить результат с помощью кнопки скачивания.

Слова, которые совпадают в написании, но различаются в произношении.

Для тонкой настройки произношения можно использовать элементы разметки текста.

Описание

Спецсимволы и теги

Поставить ударение

+

Явно указать паузу между предложениями

sil<[t]>, где t — длительность паузы в миллисекундах. Максимальное значение — 7 000.

Указать паузу, зависящую от контекста

<[small]>. Допустимые значения: tiny, small, medium, large, huge

Выделить акцент

<[accented]> или **акцентное слово**

Использовать фонетическое произношение

[[<фонемы_слова_разделенные_пробелами>]]

Как и в случае с распознаванием аудио, Yandex SpeechKit Playground предоставляет базовые возможности синтеза речи. Для более гибких сценариев используйте API SpeechKit: потоковое распознавание аудио в реальном времени (до 5 минут и до 10 МБ данных) или асинхронную обработку файлов длительностью до 4 часов (до 60 МБ в теле запроса). Для быстрой обработки коротких аудиозаписей до 30 секунд и размером до 1 МБ подходит синхронное распознавание API SpeechKit.

После теста: тарифы и технические лимиты Yandex SpeechKit

Использование решений Yandex SpeechKit тарифицируется. Стоимость зависит от операции, версии API и режима работы.

Сравнительная таблица решений и их тарифов

Категория

Тип

Принцип тарификации

Растчётная единица/стоимость

Распознавание речи

Синхронное и потоковое

Зависит от длительности

15‑секундный сегмент одноканального аудио с округлением вверх

Асинхронное

Зависит от длительности, количества каналов и модели

Синтез речи

API v1

Зависит от общего числа символов в месяц

Символ

API v3

Зависит от числа запросов в месяц

Запросы длиннее 250 символов или 24 секунд в режиме unsafe_mode тарифицируются по количеству расчётных единиц в 250 символов с округлением вверх

Пустые запросы

Минимальная тарификация

К API v1 — как один символ, к API v3 — как одна расчётная единица

Запросы, завершившиеся с внутренней ошибкой сервера, не тарифицируются.

Подробнее о технологии SpeechKit Brand Voice и возможностях создания уникального голоса расскажет отдел продаж или менеджер поддержки. Связаться с ними можно через техническую поддержку или форму обратной связи.

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Команда Yandex Cloud

В этой статье:

Yandex SpeechKit Playground: как быстро протестировать синтез и распознавание речи
19 июня 2025 г.
10 минут чтения
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