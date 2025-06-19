Yandex SpeechKit Playground: как быстро протестировать синтез и распознавание речи

Для распознавания аудиофайлов в Yandex SpeechKit Playground необходимо:
- В поле «Язык» выбрать нужный из списка или оставить «Автоматически».
- Включить нормализацию текста (опционально) — позволяет представлять даты и время в цифровом формате, преобразовывать числа из словесного в цифровой формат, а также открывает доступ к дополнительным уровням нормализации.
- Добавить аудиофайл через кнопку «Выбрать файл» или перетащить его в область загрузки (максимальный размер — 60 МБ)
- Нажать кнопку «Распознать».
- Дождаться завершения процесса. Время зависит от размера файла.