Выступление на «Ночи опенсорс‑библиотек»
Передай другому: зачем IT‑специалисту учить других
Преподавание помогает инженерам оставаться в контакте с наукой, находить будущих коллег и развиваться самим. Как это устроено в Yandex Cloud, какие истории стоят за этим опытом и как понять, подойдёт ли вам эта роль, — читайте в статье.
- Сотрудники Yandex Cloud активно участвуют в образовательных и научных проектах, мотивированные желанием развивать новое поколение специалистов.
- Преподавание позволяет систематизировать собственный опыт, вырастить будущих коллег, укрепить личный бренд и внести вклад в развитие науки.
- Сотрудничество с студентами даёт win-win-результат: студенты получают реальный опыт и базу для учебных работ, а компания — вклад в проекты и возможность присмотреться к будущим сотрудникам.
- Работа со студентами позволяет преподавателям оставаться в тонусе, по-новому смотреть на знакомые инструменты и отслеживать тенденции на стыке академии и индустрии.
- В Yandex Cloud создана «Облачная академия поддержки» для подготовки специалистов в области облачных технологий, которая сотрудничает с вузами.
- Yandex Cloud помогает университетам цифровизировать учебный процесс, предоставляет исследователям вычислительные ресурсы, а преподавателям — современные инструменты для курсов и практики.
- Компания видит в образовании и науке фундамент будущего и активно поддерживает людей, готовых делиться опытом.
Сегодня в образовательных и научных проектах участвуют десятки сотрудников Yandex Cloud: кто‑то ведёт курсы в Школе анализа данных и магистратурах, кто‑то руководит дипломными работами, кто‑то запускает учебные программы внутри компании. У каждого свой путь, но объединяет их одно — внутренняя мотивация и желание строить среду, в которой вырастают новые специалисты.
Собрали истории коллег, для которых преподавание стало важной частью профессии.
«Использую подход win‑win, чтобы и задачи были решены, и студенты получили опыт»
В аспирантуре я защитил кандидатскую степень по техническим наукам и вынес из этого опыта два важных навыка:
- Умение самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Сколько бы умных людей ни было вокруг, если решение принял ты, то и последствия — тоже твои.
- Универсальный подход «анализ — синтез — анализ». Он работает одинаково при подготовке курсовой, диплома или серьёзной научно‑исследовательской работы и помогает системно разбирать любые задачи.
Преподавать я начал ещё в Московском технологическом институте: вёл курс по системному программированию. У вуза был запрос на специалистов с учёной степенью, и в этом плане я подходил идеально. Но профильного IT‑образования у меня тогда не было, поэтому пришлось срочно разбираться и адаптировать материал под студентов. В итоге это стало ценным опытом: я понял, что могу быстро вникать в новые темы и доступно объяснять их другим.
Сейчас я — научный руководитель студентов из ИТМО, ВШЭ, МФТИ и других вузов. Не знаю, в чём причина — особенностях характера, накопленном опыте или специфике моей области, — но у меня всегда рождается много идей для студенческих проектов. Главное — не забыть оформить их хотя бы в виде issue на GitHub. Почти все идеи проектов рождаются из практики, из конкретных болей продакшна или амбициозных задумок, поэтому они всегда привлекательны.
Пытливые студенты как‑то находят рассыпанные мной идеи проектов. Выходят на меня с предложением сотрудничества, я нахожу им ментора или беру эту роль на себя. Дальше мы шаг за шагом решаем задачу, вплоть до внесения изменений в основной репозиторий. В итоге студент получает подтверждённый merge‑коммит со своим именем в истории проекта. Звучит как отлаженный механизм, но в реальности всё иначе.
Не существует какого‑то универсального рецепта успеха. Например, у нас есть витрина студенческих проектов YDB. Часть из них уже реализована полностью или частично, но этого хватает, чтобы привлечь внимание студента и начать диалог. Часто достаточно поговорить со студентом, чтобы понять, что ему интересно, какие задачи по силам и как мы можем удовлетворить его амбиции. Например, ко мне как‑то пришёл студент на одну из задач с витрины, но она уже была решена пару лет назад. В итоге мы мягко переобулись в альтернативную тему, студенту она понравилась, он остался и классно справился.
Такое сотрудничество даёт классический win‑win: студенты получают реальный опыт индустриальной разработки и базу для курсовой или диплома, а мы — видимый вклад в проект и способ присмотреться к будущим коллегам.
«Учить на практике и расти вместе со студентами»
До работы в Яндексе я руководил командой из тридцати с лишним человек. В какой‑то момент обратил внимание: джуны приходят неплохие, но им явно не хватает практики. Тогда у меня и появилась идея — делиться опытом напрямую, чтобы ребята быстрее вливались в работу.
В итоге начал вести курсы дополнительного образования. Сначала DevOps, потом Go — и со временем дорос до руководителя программы. Подбирал преподавателей, корректировал учебные планы, менторил студентов по хард‑скилам.
Когда пришёл в Яндекс, в первый год больше осваивался. А потом меня пригласили преподавать в ШАД. С тех пор я читаю лекции в ИТМО, консультирую студентов и участвую в студкемпах.
Выступление на студкемпе с докладом «Современные высоконагруженные системы — архитектура, аспекты разработки»
Образование для меня — способ расти вместе со студентами. Чтобы объяснить тему, приходится самому разбираться в нюансах языков и технологий. В итоге выигрывают обе стороны: студенты получают сильную академическую базу и сразу учатся применять её в работе, а я держу себя в тонусе и по‑новому смотрю на знакомые инструменты.
Однажды я участвовал в записи подкаста ВШЭ. Передо мной выступал коллега из другой компании, который жаловался, что вчерашние выпускники ничего не умеют. А я рассказал про ШАД — у нас всё иначе: здесь есть и теория, и практика от людей из индустрии. Поэтому выпускники выходят готовыми к работе, умеют писать и оценивать код, работать в команде, понимать продукт.
Тут я рассказываю о программе преподавания Go в ШАД
И если сначала я просто искал будущих коллег, то теперь вижу, что нашёл гораздо большее. Преподавание стало делом, которое вдохновляет и помогает строить ту самую среду, где вырастают сильные инженеры.
«Командам на стыке исследований и продакшна важно держать контакт с академией»
Я начал сопровождать студентов как научный руководитель ещё в магистратуре. Помогал писать дипломы, потом работал со стажёрами и в какой-то момент стал вести курс в ВШЭ по методам оптимизации. Сейчас преподаю на направлении «Анализ данных» в магистратуре «Разработка программного обеспечения и науки о данных» ФМКН СПбГУ.
Работа со студентами — хороший способ «потрогать» тему, до которой обычно не доходят руки. А ещё — получить хороший результат, готовый к внедрению в продакшн.
Преподавание позволяет не забывать фундаментальную и прикладную математику, которая реже встречается в работе, а работа с дипломными проектам — отслеживать тендеции и новинки, возникающие на стыке академии и индустрии.
«В преподавании немало технических вызовов, которые требуют нестандартных решений»
Когда я руководил группой инженеров технической поддержки в Yandex Cloud, одной из моих задач был найм. И почти всегда мы сталкивались с одной и той же проблемой: даже опытным специалистам не хватало облачных навыков. Знания Linux или сетей были у многих, но чтобы научиться мыслить в парадигме облаков, требовалось от трёх до шести месяцев дополнительного обучения.
Тогда и родилась идея запустить собственную образовательную программу — «Облачную академию поддержки». Первым на эксперимент решился самарский ПГУТИ: позволил нам набрать тестовый поток. Преподавали наши лучшие инженеры, но программа была довольно сложной — из 78 студентов её прошли только 12. Несмотря на это, именно первый опыт показал: готовить облачных специалистов реально.
Первый поток «Облачной академии поддержки» на лекции в ПГУТИ
Сейчас результаты совсем другие: выше конверсия, больше студентов, уже шесть партнёрских вузов. Где‑то мы открываем полноценные магистратуры, где‑то, как в УрФУ, делаем предмет по выбору. Выпускники получают универсальные знания, которые пригодятся не только в Yandex Cloud, но и в любой компании, работающей с любыми облачными технологиями.
Преподавание для меня — это не просто передача опыта. Я модерирую комьюнити Yandex Cloud, помогаю новичкам как бадди и сам учусь у студентов: их вопросы заставляют глубже разбираться в материале. А ещё это постоянные технические вызовы. Иногда приходится изобретать новые подходы: например, мы разработали систему тестирования, где у каждого студента есть собственное облако для практики, а проверку заданий выполняет автоматика.
«Для нас образование и наука — это фундамент будущего»
В образовании и науке влияние технологий ощущается особенно сильно. В Yandex Cloud мы помогаем университетам цифровизировать учебный процесс, предоставляем исследователям мощные вычислительные ресурсы, а преподавателям — современные инструменты для учебных курсов и практики. Чтобы объединить эти направления, мы создали Центр технологий для общества — площадку для совместных проектов студентов, экспертов и университетов.
Для нас работа в этих сферах — не побочный трек, а фундамент будущего. С одной стороны, они рождают специалистов, без которых невозможно развивать облачные технологии. С другой — помогают двигать всю индустрию вперёд. Поэтому нам важно не только давать университетам инструменты, но и поддерживать людей, которые готовы делиться опытом напрямую.
Сегодня в преподавании задействованы больше 50 сотрудников Yandex Cloud. Это не про дополнительный заработок — все они пошли в образование из‑за внутренней мотивации. Для кого‑то это способ систематизировать собственный опыт, для кого‑то — возможность вырастить будущих коллег и укрепить личный бренд, для кого‑то — вклад в развитие науки. А чаще всего — всё вместе.
«Они учатся у нас, а мы у них — свежему взгляду и новому ритму»
Моя работа в Yandex Cloud определённо связана с наукой и преподаванием — только не в классическом смысле лекций и семинаров. Я каждый день объясняю врачам, руководителям и студентам, как наши технологии могут изменить их привычную практику.
Я не столько преподаватель, сколько просветитель: хочу, чтобы люди перестали довольствоваться технологиями прошлого века и использовали всё, что даёт rocket science. Это и есть главный смысл нашей работы — давать другим не просто готовые проекты, а новые знания и умение работать по‑другому.
Вебинар о том, как ИИ может быть полезен в области социальных проектов
Когда медицинская организация приходит к нам за решением, мы вместе разбираем её задачи, проблемы и думаем, как облачные инструменты могут ускорить процессы и освободить специалистов от рутины. Этот процесс всегда похож на обучение: нужно показать, какие технологии есть, как их применять и почему они действительно полезны.
Отдельное направление моей работы — реализация проектов со студентами ШАДа и партнёрскими вузами. Мы выбираем самых мотивированных ребят, менторим их от шести месяцев до года и включаем в реальные проекты. Они учатся у нас, а мы у них — свежему взгляду и новому ритму.
Как понять, что вам может быть интересно преподавать
Преподавание — это один из вариантов делиться опытом и возможность расти самому. Многие сотрудники Yandex Cloud ведут курсы, читают лекции в вузах и помогают студентам делать первые шаги в индустрии. Если эти истории вас вдохновили, попробуйте ответить себе на несколько вопросов, чтобы понять, близка ли вам эта роль:
- Вам нравится делиться знаниями и практикой?
- Вы умеете объяснять сложные вещи простыми словами — будь то ребёнку или пожилому соседу?
- Вы не боитесь выступать на публике и читать лекции?
- Вы любите давать развёрнутую и полезную обратную связь?
- Вам интересно постоянно узнавать новое?
Если откликнулось хотя бы одно, возможно, преподавание станет для вас естественным продолжением работы — в вузе, на курсах, в роли научного руководителя или в EdTech‑проектах.