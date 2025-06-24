Как Satbayev University внедряет облачные сервисы в учебный процесс

Satbayev University делает акцент на проектном обучении студентов. Для проведения практических занятий по дисциплинам, связанным с современными методами разработки ПО и систем на распределённой архитектуре, Институту кибернетики и информационных технологий требовалась подходящая серверная инфраструктура. Чтобы она была удобна для начинающих разработчиков, инфраструктура должна была легко разворачиваться.

Рассмотрев несколько вариантов, университет решил интегрировать в учебный процесс облачные технологии, чтобы дать студентам возможность работать с современными инструментами и освоить актуальные подходы к созданию и запуску программных решений. В частности — пройти весь путь подготовки облачной инфраструктуры и построения CI/CD‑процессов для контейнерных приложений. Вместо создания собственной инфраструктуры, которое потребовало бы значительных затрат времени и ресурсов на оборудование и поиск специалистов, Satbayev University решил сотрудничать с облачным провайдером.

Университет подбирал облачную платформу, которая позволила бы организовать доступ студентов к необходимым сервисам и разворачивать инфраструктуру для учебных проектов. Satbayev University рассматривал несколько вариантов облачных платформ, включая крупнейшие международные решения. При выборе учитывались широкий набор управляемых сервисов, гибкая и конкурентоспособная модель ценообразования, а также возможность оплаты в тенге.

В итоге выбрали Yandex Cloud. Ключевые преимущества — наличие в Казахстане собственного ЦОД, активное развитие облачной платформы в стране и высокий уровень технической поддержки, который обеспечивает офис компании в Алматы. Важную роль сыграли грантовые программы и скидки, которые предоставляются образовательным и научным учреждениям. Кроме того, Yandex Cloud предлагает развитые сервисы для обеспечения информационной безопасности и выгодные условия. У платформы также были масштабируемые вычислительные ресурсы и управляемые сервисы, подходящие под задачи университета.