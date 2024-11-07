Monthly Cloud News 24: Yandex Scale исполнилось шесть лет

Пять треков, десятки докладов, восемь часов видео — это огромный объём полезных материалов для разработчиков, нынешних и будущих пользователей сервисов Yandex Cloud и всех, кто интересуется возможностями технологий для бизнеса. Этот эпизод — навигатор по Yandex Scale 2024, который точно поможет разобраться, что важно не упустить.

Бессменный ведущий Monthly Cloud News, Developer Advocate Yandex Cloud Антон Черноусов и руководитель группы архитекторов Yandex Cloud Игорь Им выделили главные анонсы конференции, расширили их примерами из своей практики и опыта клиентов, а также рассказали об обновлениях сервисов.

В этом эпизоде: