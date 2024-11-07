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Monthly Cloud News 24: Yandex Scale исполнилось шесть лет
Специальный эпизод подкаста полностью посвятили конференции Yandex Scale 2024. Разобрали и обсудили главные продуктовые анонсы и важные обновления в сервисах Yandex Cloud.
Пять треков, десятки докладов, восемь часов видео — это огромный объём полезных материалов для разработчиков, нынешних и будущих пользователей сервисов Yandex Cloud и всех, кто интересуется возможностями технологий для бизнеса. Этот эпизод — навигатор по Yandex Scale 2024, который точно поможет разобраться, что важно не упустить.
Бессменный ведущий Monthly Cloud News, Developer Advocate Yandex Cloud Антон Черноусов и руководитель группы архитекторов Yandex Cloud Игорь Им выделили главные анонсы конференции, расширили их примерами из своей практики и опыта клиентов, а также рассказали об обновлениях сервисов.
В этом эпизоде:
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Возможности Yandex Cloud Video
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Новые сервисы направления Security
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Большой анонс Yandex BareMetal
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Сервисы Yandex Serverless Integrations
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Yandex Cloud AI Studio
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Итоги и прогнозы продуктовой разработки
Ссылки, упомянутые в выпуске
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Yandex BareMetal: новый инфраструктурный сервис Yandex Cloud
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Разработка приложений на базе ИИ: запустили Yandex Cloud AI Studio
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