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Monthly Cloud News 24: Yandex Scale исполнилось шесть лет

Специальный эпизод подкаста полностью посвятили конференции Yandex Scale 2024. Разобрали и обсудили главные продуктовые анонсы и важные обновления в сервисах Yandex Cloud.

7 ноября 2024 г.
10 минут чтения

Пять треков, десятки докладов, восемь часов видео — это огромный объём полезных материалов для разработчиков, нынешних и будущих пользователей сервисов Yandex Cloud и всех, кто интересуется возможностями технологий для бизнеса. Этот эпизод — навигатор по Yandex Scale 2024, который точно поможет разобраться, что важно не упустить.

Бессменный ведущий Monthly Cloud News, Developer Advocate Yandex Cloud Антон Черноусов и руководитель группы архитекторов Yandex Cloud Игорь Им выделили главные анонсы конференции, расширили их примерами из своей практики и опыта клиентов, а также рассказали об обновлениях сервисов.

В этом эпизоде:

  • Возможности Yandex Cloud Video

  • Новые сервисы направления Security

  • Большой анонс Yandex BareMetal

  • Сервисы Yandex Serverless Integrations

  • Yandex Cloud AI Studio

  • Итоги и прогнозы продуктовой разработки

Ссылки, упомянутые в выпуске

Смотреть и слушать выпуск Monthly Cloud News 23:

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Monthly Cloud News 24: Yandex Scale исполнилось шесть лет
7 ноября 2024 г.
10 минут чтения
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