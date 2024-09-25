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Разработка приложений на базе ИИ: запустили Yandex Cloud AI Studio

Объединили генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, технологии синтеза и распознавания речи, интерактивную среду для обучения нейросетей и другие ML‑решения компании.

25 сентября 2024 г.
10 минут чтения

Yandex Cloud AI Studio благодаря единому интерфейсу позволяет упростить разработку и ускорить запуск многофункциональных ИИ‑приложений — например, виртуального ассистента, который понимает текстовые и голосовые запросы пользователей. Также разработчики могут легче интегрировать нейросети между собой или в свои проекты. В этом помогут уже готовые примеры кода из SDK‑библиотеки, которая бесплатно доступна всем пользователям Yandex Cloud. Кроме того, в ней есть набор коротких команд, заменяющих большие фрагменты кода, для работы с нейросетями.

Все ML‑решения Yandex Cloud AI Studio уже доступны пользователям Yandex Cloud. Переходите в консоль, чтобы начать работу.

Какие именно:

  • YandexGPT и YandexART — большие языковые модели для генерации текстов и изображений для бизнеса;

  • Yandex SpeechKit — комплекс технологий распознавания и синтеза речи;

  • Yandex SpeechSense — сервис речевой аналитики;

  • Yandex DataSphere — среда ML‑разработки полного цикла;

  • Yandex Search API — сервис поисковых запросов;

  • Yandex Vision OCR — сервис компьютерного зрения для распознавания и извлечения текста;

  • Yandex Translate — машинный перевод с поддержкой более 90 языков.

Также в Yandex Cloud AI Studio входят:

  • ML SDK — опенсорс‑библиотека инструментов, примеров готового кода и набора коротких команд для работы с нейросетями. Обеспечивает стандартизированный способ взаимодействия с ML‑решениями и упрощает интеграцию с другими компонентами Yandex Cloud.

  • AI Playground — сервис для тестирования ML‑моделей в режиме диалога. В настоящее время для тестирования доступны YandexGPT и YandexART. Сервис позволяет оценить возможности нейросетей и подобрать оптимальные промты и настройки моделей перед их интеграцией в свои проекты. Общаться с нейросетями можно как в мессенджере: вести одновременно несколько диалогов, в каждом из которых сохраняется история обращений. В будущем в сервисе будут доступны и другие ML‑модели, в том числе Yandex SpeechKit для синтеза и распознавания речи.

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Команда Yandex Cloud

«ML‑технологии предоставляют нашим клиентам большие возможности продуктовой дифференциации, чтобы каждый из них мог создать что‑то уникальное для рынка на базе ИИ. Для этого компании регулярно ставят эксперименты с ИИ, и их успех во многом зависит от скорости выхода на рынок. Мы создали Yandex Cloud AI Studio, чтобы упростить внедрение машинного обучения в продукты, а клиенты могли сконцентрироваться на их развитии и бизнес‑логике, а не на технической реализации».

author
Григорий Атрепьев
Директор по развитию продуктов Yandex Cloud
Разработка приложений на базе ИИ: запустили Yandex Cloud AI Studio
25 сентября 2024 г.
10 минут чтения
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