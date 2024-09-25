Разработка приложений на базе ИИ: запустили Yandex Cloud AI Studio

AI Playground — сервис для тестирования ML‑моделей в режиме диалога. В настоящее время для тестирования доступны YandexGPT и YandexART. Сервис позволяет оценить возможности нейросетей и подобрать оптимальные промты и настройки моделей перед их интеграцией в свои проекты. Общаться с нейросетями можно как в мессенджере: вести одновременно несколько диалогов, в каждом из которых сохраняется история обращений. В будущем в сервисе будут доступны и другие ML‑модели, в том числе Yandex SpeechKit для синтеза и распознавания речи.