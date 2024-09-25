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Разработка приложений на базе ИИ: запустили Yandex Cloud AI Studio
Объединили генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, технологии синтеза и распознавания речи, интерактивную среду для обучения нейросетей и другие ML‑решения компании.
Yandex Cloud AI Studio благодаря единому интерфейсу позволяет упростить разработку и ускорить запуск многофункциональных ИИ‑приложений — например, виртуального ассистента, который понимает текстовые и голосовые запросы пользователей. Также разработчики могут легче интегрировать нейросети между собой или в свои проекты. В этом помогут уже готовые примеры кода из SDK‑библиотеки, которая бесплатно доступна всем пользователям Yandex Cloud. Кроме того, в ней есть набор коротких команд, заменяющих большие фрагменты кода, для работы с нейросетями.
Какие именно:
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YandexGPT и YandexART — большие языковые модели для генерации текстов и изображений для бизнеса;
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Yandex SpeechKit — комплекс технологий распознавания и синтеза речи;
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Yandex SpeechSense — сервис речевой аналитики;
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Yandex DataSphere — среда ML‑разработки полного цикла;
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Yandex Search API — сервис поисковых запросов;
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Yandex Vision OCR — сервис компьютерного зрения для распознавания и извлечения текста;
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Yandex Translate — машинный перевод с поддержкой более 90 языков.
Также в Yandex Cloud AI Studio входят:
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ML SDK — опенсорс‑библиотека инструментов, примеров готового кода и набора коротких команд для работы с нейросетями. Обеспечивает стандартизированный способ взаимодействия с ML‑решениями и упрощает интеграцию с другими компонентами Yandex Cloud.
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AI Playground — сервис для тестирования ML‑моделей в режиме диалога. В настоящее время для тестирования доступны YandexGPT и YandexART. Сервис позволяет оценить возможности нейросетей и подобрать оптимальные промты и настройки моделей перед их интеграцией в свои проекты. Общаться с нейросетями можно как в мессенджере: вести одновременно несколько диалогов, в каждом из которых сохраняется история обращений. В будущем в сервисе будут доступны и другие ML‑модели, в том числе Yandex SpeechKit для синтеза и распознавания речи.
«ML‑технологии предоставляют нашим клиентам большие возможности продуктовой дифференциации, чтобы каждый из них мог создать что‑то уникальное для рынка на базе ИИ. Для этого компании регулярно ставят эксперименты с ИИ, и их успех во многом зависит от скорости выхода на рынок. Мы создали Yandex Cloud AI Studio, чтобы упростить внедрение машинного обучения в продукты, а клиенты могли сконцентрироваться на их развитии и бизнес‑логике, а не на технической реализации».