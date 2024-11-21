Пример взаимодействия пользователя с умным ассистентом для помощи в оформлении командировки. Сотрудник спрашивает, как оформить командировку в Санкт‑Петербург, а ассистент анализирует запрос в контексте всей беседы, запоминая важные детали. Затем он обращается к базе знаний компании, где хранятся сведения о внутренних процессах оформления командировок. На основе контекста диалога и информации из базы помощник формирует релевантный ответ с чёткими инструкциями. Так, комбинируя данные из разных источников, он даёт сотруднику исчерпывающую информацию по его запросу и проактивно направляет по сценарию оформления поездки