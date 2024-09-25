Ускоряйте разработку приложений в облаке с бессерверными интеграциями

Федеральный закон «О персональных данных», регулирующий обработку и защиту персональных данных в России.

Международные стандарты, которые обеспечивают качество, безопасность и эффективность процессов и продукции.

Стандарт безопасности для защиты данных банковских карт.

Yandex Serverless Integrations позволяет быстро создавать более гибкие и масштабируемые приложения на базе современной event‑driven‑архитектуры. Это подход к разработке ПО, в котором приложение состоит из множества независимых процессов, каждый из которых запускается в ответ на то или иное событие в системе.

В Yandex Serverless Integrations доступны инструменты мониторинга. Отслеживать логи можно в Yandex Cloud Logging, а просматривать автоматически собранные метрики — в Yandex Monitoring или в разделе самих сервисов. Доступна интеграция с сервисом Smart Web Security, защищающим API‑шлюзы от DDoS‑атак и ботов.