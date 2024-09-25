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Ускоряйте разработку приложений в облаке с бессерверными интеграциями

С помощью Yandex Serverless Integrations IT‑специалисты могут без написания кода автоматизировать рабочие процессы при создании цифровых решений.

25 сентября 2024 г.
10 минут чтения

В Yandex Serverless Integrations входят:

  • Yandex Workflows — инструмент для автоматизации разработки и бизнес‑процессов с помощью декларативного языка YAML без написания кода интеграции. Достаточно составить цепочку шагов, которые система должна запустить и проконтролировать. Например, можно использовать Yandex Workflows для обработки онлайн‑заказов и мониторинга систем безопасности.

  • Yandex EventRouter — инструмент для обмена информацией о новых событиях между сервисами. В отличие от Yandex Workflows, подходит для мало связанных между собой приложений, в которых нельзя описать точную логику выполнения процессов.

  • Yandex API Gateway — сервис для создания шлюзов между внешними и облачными сервисами. Позволяет создавать полностью управляемые API с помощью спецификации OpenAPI 3.0 и набора расширений для интеграции с другими облачными сервисами.

В консоли перейдите в сервис Yandex Serverless Integrations, на панели слева выберите нужный инструмент и перейдите к его настройкам. Yandex Workflows и Yandex EventRouter предоставляются бесплатно и находятся на стадии Preview. Оставляйте заявку на тестирование.

Yandex Serverless Integrations позволяет быстро создавать более гибкие и масштабируемые приложения на базе современной event‑driven‑архитектуры. Это подход к разработке ПО, в котором приложение состоит из множества независимых процессов, каждый из которых запускается в ответ на то или иное событие в системе.

В Yandex Serverless Integrations доступны инструменты мониторинга. Отслеживать логи можно в Yandex Cloud Logging, а просматривать автоматически собранные метрики — в Yandex Monitoring или в разделе самих сервисов. Доступна интеграция с сервисом Smart Web Security, защищающим API‑шлюзы от DDoS‑атак и ботов.

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Команда Yandex Cloud

«Запуск Yandex Serverless Integrations позволит нашим клиентам сосредоточиться на логике решения задачи, а не на деталях технической реализации. Обычно даже для запуска бизнес‑процессов в облаке требуется написать код, настроить конфигурации и учесть множество технических особенностей. LowCode- и LowOps‑решения делают облачные сервисы более доступными, снижают требования к квалификации сотрудников и освобождают их время для других задач».

author
Григорий Атрепьев
Директор по развитию продуктов Yandex Cloud
Ускоряйте разработку приложений в облаке с бессерверными интеграциями
25 сентября 2024 г.
10 минут чтения
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