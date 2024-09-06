Мультиканальная отправка уведомлений: запустили Yandex Cloud Notification Service

Yandex Cloud Notification Service — наш новый сервис для мультиканальной отправки уведомлений, который поддерживает управление объёмами отправки, биллинг и ролевую модель доступа.

Пуш‑уведомления подходят для быстрых оповещений, например об обновлениях. В случае если нужен инструмент для email‑рассылки — например, отправки чеков и уведомлений о заказах, подойдёт сервис Yandex Cloud Postbox.

Сервисы предоставляются бесплатно и находятся на стадии Preview. Переходите на страницы Cloud Notification Service и Yandex Cloud Postbox, чтобы узнать, как их подключить.

Как Cloud Notification Service помогает в мультиканальной отправке уведомлений Как Cloud Notification Service помогает в мультиканальной отправке уведомлений

Платформа Yandex Cloud размещена в защищённом периметре трёх зон доступности и соответствует стандартам ISO 27001/27017/27018, ГОСТ 57580, PCI DSS и федерального закона № 152‑ФЗ. Физические хосты объединены в отказоустойчивые кластеры, а каналы связи дублируются.

При использовании Cloud Notification Service, пользователю доступны возможности Yandex Cloud:

биллинг и поддержка , объединённые в одну систему — это облегчает управление расходами и позволяет лучше контролировать затраты;

управление объёмами отправки — действуют квоты на отправку уведомлений;

ролевая модель доступа — каждому пользователю выдаётся своя роль в системе, это обеспечивает безопасное распределение прав между ними.

К конференции Yandex Scale 2024 , которая пройдёт 25 сентября, Cloud Notification Service получит поддержку СМС, а позже появится возможность отправлять уведомления через мессенджеры.

Cloud Notification Service отправляет все уведомления через инфраструктуру Yandex Cloud, соответствующую стандартам безопасности. Это обеспечивает защиту данных пользователей. Кроме того, сервис автоматически обновляет протоколы взаимодействия с мобильными платформами — это освобождает от ручной настройки и экономит время.

Сейчас в Cloud Notification Service доступен мониторинг, а в будущем появится логирование. HTTP API сервиса совместим с Amazon SNS API, что делает интеграцию с веб‑службой простой и удобной: разработчики могут использовать уже знакомые инструменты и подходы к работе с уведомлениями и им не нужно существенно изменять код.