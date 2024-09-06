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Мультиканальная отправка уведомлений: запустили Yandex Cloud Notification Service
Yandex Cloud Notification Service — сервис для мультиканальной отправки уведомлений пользователям устройств с iOS и Android. Уже доступны пуш‑уведомления, позже появится возможность отправки СМС и сообщений в мессенджерах.
Yandex Cloud Notification Service — наш новый сервис для мультиканальной отправки уведомлений, который поддерживает управление объёмами отправки, биллинг и ролевую модель доступа.
Пуш‑уведомления подходят для быстрых оповещений, например об обновлениях. В случае если нужен инструмент для email‑рассылки — например, отправки чеков и уведомлений о заказах, подойдёт сервис Yandex Cloud Postbox.
Сервисы предоставляются бесплатно и находятся на стадии Preview. Переходите на страницы Cloud Notification Service и Yandex Cloud Postbox, чтобы узнать, как их подключить.
Как Cloud Notification Service помогает в мультиканальной отправке уведомлений
Платформа Yandex Cloud размещена в защищённом периметре трёх зон доступности и соответствует стандартам ISO 27001/27017/27018, ГОСТ 57580, PCI DSS и федерального закона № 152‑ФЗ. Физические хосты объединены в отказоустойчивые кластеры, а каналы связи дублируются.
При использовании Cloud Notification Service, пользователю доступны возможности Yandex Cloud:
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биллинг и поддержка, объединённые в одну систему — это облегчает управление расходами и позволяет лучше контролировать затраты;
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управление объёмами отправки — действуют квоты на отправку уведомлений;
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ролевая модель доступа — каждому пользователю выдаётся своя роль в системе, это обеспечивает безопасное распределение прав между ними.
К конференции Yandex Scale 2024, которая пройдёт 25 сентября, Cloud Notification Service получит поддержку СМС, а позже появится возможность отправлять уведомления через мессенджеры.
Cloud Notification Service отправляет все уведомления через инфраструктуру Yandex Cloud, соответствующую стандартам безопасности. Это обеспечивает защиту данных пользователей. Кроме того, сервис автоматически обновляет протоколы взаимодействия с мобильными платформами — это освобождает от ручной настройки и экономит время.
Сейчас в Cloud Notification Service доступен мониторинг, а в будущем появится логирование. HTTP API сервиса совместим с Amazon SNS API, что делает интеграцию с веб‑службой простой и удобной: разработчики могут использовать уже знакомые инструменты и подходы к работе с уведомлениями и им не нужно существенно изменять код.
Если уведомление остаётся непрочитанным, его можно продублировать в другом канале — например, по электронной почте с помощью Yandex Cloud Postbox.
Yandex Cloud Postbox — сервис для автоматизации рассылок
Amazon Web Services Simple Email Service — облачный сервис для отправки и получения электронной почты.
Simple Mail Transfer Protocol — протокол, используемый для передачи электронных писем между серверами.
Yandex Cloud Postbox — управляемый сервис для отправки транзакционных email‑сообщений. В нём есть API и готовая инфраструктура для отправки писем. Возможность внедрения Yandex Cloud Postbox в уже существующую инфраструктуру через совместимость с AWS SES и SMTP позволяет интегрировать сервис в рабочие процессы без серьёзных изменений. Это экономит время на настройку: после интеграции можно сразу начать отправлять письма.
Вебинар о том, как создавать почтовые рассылки из Yandex Cloud, какие задачи решает Yandex Cloud Postbox и что стоит учитывать при подготовке транзакционных писем
Сервис использует защищённые протоколы передачи данных и поддерживает интеграцию с другими сервисами Yandex Cloud: Cloud Logging, Data Streams, Monitoring. Правильно настроенные DNS‑записи, включая SPF и DKIM, помогают избежать блокировки писем и их попадания в спам.
Пользователи могут агрегировать логи и выгружать их во внешние системы для построения дашбордов и аналитики. Это помогает отслеживать эффективность рассылок и быстро принимать решения для их улучшения. Например, можно оценить доставляемость писем и оптимизировать содержание рассылок, чтобы повысить их эффективность.
Пример дашборда с ключевыми метриками отправки писем. В консоли Yandex Cloud можно настроить аналитику в нужных разрезах. Анализ писем помогает понять, почему некоторые письма отклоняются и что нужно изменить для улучшения доставляемости
Оставьте заявку на доступ к Yandex Cloud Postbox. Сервис предоставляется бесплатно и находится на стадии Preview.
Cloud Notification Service и Yandex Cloud Postbox: сценарии использования
Cloud Notification Service и Yandex Cloud Postbox позволяют отправлять уведомления сразу, не тратя время на настройку и поддержку отправки.
Оба сервиса позволяют организовать многоканальную коммуникацию с клиентом. Например, если пуш‑уведомление остаётся непрочитанным, его можно продублировать на электронную почту.
|
Критерий
|
Cloud Notification Service
|
Yandex Cloud Postbox
|
Тип уведомлений
|
Пуш‑уведомления (в будущем — поддержка СМС и уведомлений в мессенджерах)
|
Транзакционные email‑сообщения
|
Каналы доставки
|
Мультиканальная отправка (iOS, Android, в будущем — СМС)
|
Сообщения в email с поддержкой SMTP и интеграцией с AWS SES
|
Основные функции
|
Автоматическое управление протоколами, мониторинг, совместимость с Amazon SNS API, в ближайшее время — логирование
|
Управляемый сервис для отправки email‑сообщений, поддержка DNS‑записей (SPF и DKIM), интеграция с AWS SES API
|
Интеграция
|
Интеграция с другими сервисами Yandex Cloud
|
Интеграция с другими сервисами Yandex Cloud
|
Безопасность
|
Соответствие стандартам безопасности, таким как TLS и GDPR
|
Соответствие стандартам безопасности, таким как TLS, GDPR и RFC5322
|
Аналитика
|
Мониторинг доставляемости уведомлений, в ближайшее время — логирование
|
Анализ логов, построение дашбордов и аналитика в DataLens
|
Модель оплаты
|
На стадии Preview сервис предоставляется бесплатно
|
На стадии Preview сервис предоставляется бесплатно