Дайджест новостей за декабрь-январь
Читайте про сервисы, новые образы в Marketplace, истории компаний в облаке и обновления документации за конец 2020 и начало 2021.
Безопасность
Платформа Yandex.Cloud получила подтверждение соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1. Теперь вы можете хранить и обрабатывать в облаке данные платежных карт, а также медицинские, специальные и биометрические данные.
На странице Безопасность мы выложили все подтверждающие документы и описали, как построена архитектура для соответствия PCI DSS в Yandex.Cloud.
Новости сервисов
Yandex Certificate Manager
Сервис для управления TLS-сертификатами Yandex Certificate Manager теперь интегрирован с Yandex Monitoring.
Monitoring позволяет отправлять сервису метрики по сертификатам, а также настраивать алерты для этих метрик. Из метрик можно узнать, сколько дней осталось до истечения сертификата, о его неработоспособности и текущее потребление квоты. Вы можете наблюдать за графиками метрик на сервисных или собственных дашбордах и подписываться на оповещения через email или sms.
Yandex Managed Service for MongoDB
Изменились политики резервного копирования в Yandex Managed Service for MongoDB. Для автоматических резервных копий можно выбрать период хранения от 7 до 35 дней, а для ручных копий бессрочно. Функционалность находится на стадии Preview.
Yandex Instance Groups
Обновились стратегии остановки виртуальных машин. Можно выбрать две опции остановки: принудительную (PROACTIVE) или деликатную (OPPORTUNISTIC):
- Если выбрана принудительная стратегия, Instance Groups самостоятельно выбирает, какие виртуальные машины остановить.
- При деликатной стратегии Instance Groups не останавливает виртуальные машины, а ожидает выполнения некоторых условий.
Yandex Object Storage
Теперь вы можете управлять облачных хранилищем из мобильного приложения Yandex.Cloud.
Terraform
Вышло несколько улучшений TerraForm для сервисов управляемых баз данных, Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Compute Cloud и Yandex Object Storage.
Новые образы в Marketplace
В Yandex Cloud Marketplace вышли новые образы операционных систем с поддержкой GPU:
- CentOS 7 GPU
- Ubuntu 16.04 LTS GPU
- Ubuntu 18.04 LTS vGPU
- Ubuntu 18.04 LTS GPU
- Debian 10 GPU
- Ubuntu 20.04 LTS GPU
Мероприятия
26 января состоялся вебинар по практическому применению Serverless. Мы показали, как интегрировать сервисы Yandex.Cloud с голосовыми технологиями компании Voximplant, и рассказали, зачем это нужно.
Набираем обороты после большого отдыха. В феврале вас ждут 5 мероприятий, посвященных безопасности, ML-технологиям и речевой аналитике. Регистрация уже открыта.
Публикации в СМИ
За какими трендами в развитии речевых технологий следить в 2021 году
Менеджер по развитию ML-сервисов Yandex.Cloud Никита Ткачев рассказал о главных трендах в развитии речевых технологий в 2021 году и о том, что дает бизнесу их кастомизация. Подробнее →
Как облачные технологии помогают медицине меняться
Руководитель направления по работе с клиентами медицинского сектора платформы Yandex.Cloud Евгений Михайленко рассказал о востребованных направлениях развития облачных технологий в медицине. Подробнее →
Коронакризис гонит финансистов в облака
Руководитель по работе с финансовым сектором Yandex.Cloud Александр Черников рассказал про развитие облачных технологий и их применение в финансовой сфере. Подробнее →
Истории успеха
Как сервис Yandex Vision помог роботизировать логистические задачи
С применением робота ElectroNeek Studio и Yandex Vision крупной торгово-промышленной компании удалось существенно ускорить работу с документами на отгрузку. Робот справляется с внесением и проверкой данных в восемь раз быстрее человека — всего за 30 секунд. Ошибок при внесении данных теперь не возникает, и сотрудникам не надо тратить время на проверку и исправления. Подробнее →
Как Авто.ру провел экзамен по ПДД с помощью serverless-технологий
Компания foobar.engineering использовала serverless-технологии от Yandex.Cloud для реализации социального проекта «Большой экзамен ПДД» на сервисе Авто.ру. Благодаря выбору Yandex Cloud Functions и Yandex Database разработчики занимались только кодом, а не переживали за настройку и поддержку серверов с приложением, масштабирование и добавление ресурсов СУБД. Подробнее →
Как биоинформатики Genotek разработали сервис генеалогических деревьев
Биоинформатики компании Genotek с помощью Yandex Cloud Functions разработали новый сервис для создания генеалогических деревьев. Применение serverless-подхода позволило биоинформатикам сосредоточиться только на написании или интеграции кода и не задумываться о производительности, обслуживании и масштабировании баз данных. Подробнее →
Документация
Обновились следующие документы:
Релизы YC CLI
Версии интерфейса командной строки YC CLI 0.70.0 и 0.71.0.
- Добавлена поддержка групп безопасности в сервисах упаравляемых баз данных.
- Добавлена команда
yc iam federation list-user-accountsдля листинга пользователей федерации.
- В командах
yc managed-kafka cluster createи
yc managed-kafka cluster updateдобавлены флаги для задания и изменения конфигурационных настроек Kafka брокеров.
- В командах
yc managed-kafka topic createи
yc managed-kafka topic updateдобавлены флаги для задания и изменения настроек топика.
- Для Managed Service for Kubernetes® добавлены:
- Команда
yc managed-kubernetes node-group create.
- Добавлен флаг
--placement-group, позволяющий указать
placement policy groupдля группы узлов при создании.
- В Managed Service for PostgreSQL добавлены:
- Команды
yc managed-postgresql cluster create,
yc managed-postgresql cluster updateи
yc managed-postgresql cluster restore.
- Для флага
--postgresql-version stringдобавлено значение
13для создания кластера PostgreSQL версии 13.
- Для Managed Service for MySQL® добавлены:
- Команда
yc managed-mysql cluster update.
- Добавлен флаг
--mysql-version, позволяющий обновить версию MySQL-сервера.
- Для Managed Service for SQL Server™ появилась первичная поддержка сервиса:
- Команды группы
yc managed-sqlserver clusterдля управления кластерами.
- Команды группы
yc managed-sqlserver databaseдля управления базами данных.
- Команды группы
yc managed-sqlserver userдля управления пользователями.
- Для Managed Service for ClickHouse добавлены:
- Команды
yc managed-clickhouse host addи
yc managed-clickhouse shards add.
- Добавлен флаг
--copy-schema, который позволяет скопировать схему с других хостов ClickHouse.
Certificate Manager
- Добавлено описание мониторинга метрик сертификата.
- Добавлена инструкция по добавлению алерта для сертификата.
Yandex Cloud Functions
- Обновлены разделы Начало работы.
- Обновлены инструкции по созданию, вызову, изменению и управлению версиями функции.
- Обновлены инструкции по управлению триггерами: Получение информации о триггере, Создание таймера, Создание триггера для Message Queue, Создание триггера для Object Storage, Создание триггера для Container Registry, Создание триггера для Cloud Logs, Создание триггера для Yandex IoT Core, Изменение триггера, Удаление триггера.
- Добавлено описание Dead Letter Queue.
Yandex Compute Cloud
- Добавлена инструкция, как создать пустой диск с блоком большого размера.
- Добавлена инструкция, как разметить и смонтировать пустой диск.
- Добавлен сценарий с описанием работы с группой виртуальных машин с автоматическим масштабированием.
Yandex Container Registry
- Добавлено описание работы с триггерами Yandex Cloud Functions.
- Обновлена инструкция, как создать реестр, добавлена поддержка Terraform.
- Добавлены инструкции по работе с ролями: Назначить роль, Просмотреть назначенные роли, Отозвать роль .
- Добавлен сценарий с описанием создания триггера с помощью Yandex Cloud Functions.
Yandex Container Solution
- Добавлен раздел с ответами на вопросы про Container Solution.
Yandex Database
- Добюавлена инструкция по использованию AWS CLI и AWS SDK для работы с базой через Document API.
Yandex DataLens
- Добавлено описание Marketplace.
- Добавлена инструкция, как подключиться к Oracle Database.
- Обновлены тарифы.
Yandex DataSphere
- Добавлена инструкция по обновлению предустановленного ПО.
- Обновлена инструкция по настройке интеграции с DataProc.
Yandex Identity and Access Management
Yandex IoT Core
- Добавлена информация об отправке сообщений MQTT-брокеру через gRPC.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавлена информация о политике работы с версиями ClickHouse.
- Добавлена инструкция по управлению схемами формата данных.
- Добавлена инструкция по управлению пользователями с помощью SQL.
- Добавлена инструкция по управлению базами данных с помощью SQL.
- Добавлен сценарий с описанием добавления данных в ClickHouse.
- Добавлен сценарий с описанием получения данных из Managed Service for Apache Kafka®.
- Добавлен сценарий с описанием использования гибридного хранилища.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Во все инструкции добавлена поддержка CLI.
- Добавлен сценарий с описанием поставки данных в ClickHouse.
Yandex Managed Service for MongoDB
- Добавлена информация о особенностях управления шардированием.
- Добавлена инструкция по подключению к шардированному кластеру.
- Добавлена инструкция по ресинхронизации хоста.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Добавлена инструкция по назначению привилегий и ролей пользователям.
- Добавлена инструкция по использованию SQL-запросов в консоли управления.
- Добавлена инструкция по использованию особых FQDN.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавлена информация об особенностях управления соединениями.
- Добавлена информация об автоматическом управлении потоками репликации.
- Обновлена информация о ролях пользователей.
- Добавлена инструкция по использованию особых FQDN.
Yandex Monitoring
- Добавлена информация о прореживании данных.
Yandex Object Storage
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Добавлена информация о механизме логирования действий с бакетом.
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Добавлена инструкция по работе с механизмом логирования действий с бакетом.
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В описание HTTP API, совместимого с Amazon S3 добавлены методы getBucketLogging и putBucketLogging.
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Обновлена статья Хостинг статических сайтов.
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Добавлены изменения в описание метода upload.
Yandex Virtual Private Cloud
- В инструкции по управлению IP-адресами добавлена поддержка CLI.
Обзор платформы Yandex.Cloud
- Обновлена информация о соответствии Yandex.Cloud требованиям Федеральномого закона «О персональных данных» № 152-ФЗ на 1 уровне защищенности (УЗ-1).
- Обновлена информация о соответствии Yandex.Cloud требованиям PCI DSS v3.2.1.
- Обновлен бюллетень безопасности — повышение привилегий в PostgreSQL.
Партнерская программа Yandex.Cloud
- Обновлено описание реферальной программы
Сценарии использования
- Добавлен сценарий «Мониторинг показаний датчиков и уведомления о событиях».
Техническая поддержка Yandex.Cloud
- Добавлена инструкция по изменению тарифного плана.
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