Дайджест новостей за декабрь-январь

Безопасность Безопасность

Платформа Yandex.Cloud получила подтверждение соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1. Теперь вы можете хранить и обрабатывать в облаке данные платежных карт, а также медицинские, специальные и биометрические данные.

На странице Безопасность мы выложили все подтверждающие документы и описали, как построена архитектура для соответствия PCI DSS в Yandex.Cloud.

Новости сервисов Новости сервисов

Yandex Certificate Manager Yandex Certificate Manager

Сервис для управления TLS-сертификатами Yandex Certificate Manager теперь интегрирован с Yandex Monitoring.

Monitoring позволяет отправлять сервису метрики по сертификатам, а также настраивать алерты для этих метрик. Из метрик можно узнать, сколько дней осталось до истечения сертификата, о его неработоспособности и текущее потребление квоты. Вы можете наблюдать за графиками метрик на сервисных или собственных дашбордах и подписываться на оповещения через email или sms.

Yandex Managed Service for MongoDB Yandex Managed Service for MongoDB

Изменились политики резервного копирования в Yandex Managed Service for MongoDB. Для автоматических резервных копий можно выбрать период хранения от 7 до 35 дней, а для ручных копий бессрочно. Функционалность находится на стадии Preview.

Yandex Instance Groups Yandex Instance Groups

Обновились стратегии остановки виртуальных машин. Можно выбрать две опции остановки: принудительную (PROACTIVE) или деликатную (OPPORTUNISTIC):

Если выбрана принудительная стратегия, Instance Groups самостоятельно выбирает, какие виртуальные машины остановить.

При деликатной стратегии Instance Groups не останавливает виртуальные машины, а ожидает выполнения некоторых условий.

Yandex Object Storage Yandex Object Storage

Теперь вы можете управлять облачных хранилищем из мобильного приложения Yandex.Cloud.

Terraform Terraform

Вышло несколько улучшений TerraForm для сервисов управляемых баз данных, Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Compute Cloud и Yandex Object Storage.

Новые образы в Marketplace Новые образы в Marketplace

В Yandex Cloud Marketplace вышли новые образы операционных систем с поддержкой GPU:

Мероприятия Мероприятия

26 января состоялся вебинар по практическому применению Serverless. Мы показали, как интегрировать сервисы Yandex.Cloud с голосовыми технологиями компании Voximplant, и рассказали, зачем это нужно.

Набираем обороты после большого отдыха. В феврале вас ждут 5 мероприятий, посвященных безопасности, ML-технологиям и речевой аналитике. Регистрация уже открыта.

Публикации в СМИ Публикации в СМИ

За какими трендами в развитии речевых технологий следить в 2021 году За какими трендами в развитии речевых технологий следить в 2021 году

Менеджер по развитию ML-сервисов Yandex.Cloud Никита Ткачев рассказал о главных трендах в развитии речевых технологий в 2021 году и о том, что дает бизнесу их кастомизация. Подробнее →

Как облачные технологии помогают медицине меняться Как облачные технологии помогают медицине меняться

Руководитель направления по работе с клиентами медицинского сектора платформы Yandex.Cloud Евгений Михайленко рассказал о востребованных направлениях развития облачных технологий в медицине. Подробнее →

Коронакризис гонит финансистов в облака Коронакризис гонит финансистов в облака

Руководитель по работе с финансовым сектором Yandex.Cloud Александр Черников рассказал про развитие облачных технологий и их применение в финансовой сфере. Подробнее →

Истории успеха Истории успеха

Как сервис Yandex Vision помог роботизировать логистические задачи Как сервис Yandex Vision помог роботизировать логистические задачи

С применением робота ElectroNeek Studio и Yandex Vision крупной торгово-промышленной компании удалось существенно ускорить работу с документами на отгрузку. Робот справляется с внесением и проверкой данных в восемь раз быстрее человека — всего за 30 секунд. Ошибок при внесении данных теперь не возникает, и сотрудникам не надо тратить время на проверку и исправления. Подробнее →

Как Авто.ру провел экзамен по ПДД с помощью serverless-технологий Как Авто.ру провел экзамен по ПДД с помощью serverless-технологий

Компания foobar.engineering использовала serverless-технологии от Yandex.Cloud для реализации социального проекта «Большой экзамен ПДД» на сервисе Авто.ру. Благодаря выбору Yandex Cloud Functions и Yandex Database разработчики занимались только кодом, а не переживали за настройку и поддержку серверов с приложением, масштабирование и добавление ресурсов СУБД. Подробнее →

Как биоинформатики Genotek разработали сервис генеалогических деревьев Как биоинформатики Genotek разработали сервис генеалогических деревьев

Биоинформатики компании Genotek с помощью Yandex Cloud Functions разработали новый сервис для создания генеалогических деревьев. Применение serverless-подхода позволило биоинформатикам сосредоточиться только на написании или интеграции кода и не задумываться о производительности, обслуживании и масштабировании баз данных. Подробнее →

Документация Документация

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI Версии интерфейса командной строки YC CLI 0.70.0 и 0.71.0. Добавлена поддержка групп безопасности в сервисах упаравляемых баз данных.

Добавлена команда yc iam federation list-user-accounts для листинга пользователей федерации.

для листинга пользователей федерации. В командах yc managed-kafka cluster create и yc managed-kafka cluster update добавлены флаги для задания и изменения конфигурационных настроек Kafka брокеров.

и добавлены флаги для задания и изменения конфигурационных настроек Kafka брокеров. В командах yc managed-kafka topic create и yc managed-kafka topic update добавлены флаги для задания и изменения настроек топика.

и добавлены флаги для задания и изменения настроек топика. Для Managed Service for Kubernetes ® добавлены:

добавлены: Команда yc managed-kubernetes node-group create .

. Добавлен флаг --placement-group , позволяющий указать placement policy group для группы узлов при создании.

, позволяющий указать для группы узлов при создании. В Managed Service for PostgreSQL добавлены:

Команды yc managed-postgresql cluster create , yc managed-postgresql cluster update и yc managed-postgresql cluster restore .

, и . Для флага --postgresql-version string добавлено значение 13 для создания кластера PostgreSQL версии 13.

добавлено значение для создания кластера PostgreSQL версии 13. Для Managed Service for MySQL ® добавлены:

добавлены: Команда yc managed-mysql cluster update .

. Добавлен флаг --mysql-version , позволяющий обновить версию MySQL-сервера.

, позволяющий обновить версию MySQL-сервера. Для Managed Service for SQL Server ™ появилась первичная поддержка сервиса:

появилась первичная поддержка сервиса: Команды группы yc managed-sqlserver cluster для управления кластерами.

для управления кластерами. Команды группы yc managed-sqlserver database для управления базами данных.

для управления базами данных. Команды группы yc managed-sqlserver user для управления пользователями.

для управления пользователями. Для Managed Service for ClickHouse добавлены:

Команды yc managed-clickhouse host add и yc managed-clickhouse shards add .

и . Добавлен флаг --copy-schema , который позволяет скопировать схему с других хостов ClickHouse.

Certificate Manager Добавлено описание мониторинга метрик сертификата.

Добавлена инструкция по добавлению алерта для сертификата.

Yandex Container Solution Добавлен раздел с ответами на вопросы про Container Solution.

Yandex Database Добюавлена инструкция по использованию AWS CLI и AWS SDK для работы с базой через Document API.



Yandex DataLens Добавлено описание Marketplace.

Добавлена инструкция, как подключиться к Oracle Database.

Обновлены тарифы.

Yandex DataSphere Добавлена инструкция по обновлению предустановленного ПО.

Обновлена инструкция по настройке интеграции с DataProc.

Yandex IoT Core Добавлена информация об отправке сообщений MQTT-брокеру через gRPC.

Yandex Managed Service for Apache Kafka® Во все инструкции добавлена поддержка CLI.

Добавлен сценарий с описанием поставки данных в ClickHouse.

Yandex Managed Service for MongoDB Добавлена информация о особенностях управления шардированием.

Добавлена инструкция по подключению к шардированному кластеру.

Добавлена инструкция по ресинхронизации хоста.

Yandex Monitoring Добавлена информация о прореживании данных.

Yandex Virtual Private Cloud В инструкции по управлению IP-адресами добавлена поддержка CLI.

Партнерская программа Yandex.Cloud Обновлено описание реферальной программы

Сценарии использования Добавлен сценарий «Мониторинг показаний датчиков и уведомления о событиях».

Техническая поддержка Yandex.Cloud Добавлена инструкция по изменению тарифного плана.

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