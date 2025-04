Сервис очередей сообщений Yandex Message Queue выходит в общий доступ

Мы завершили тестирование Preview-версии сервиса очередей сообщений Yandex Message Queue и запустили общедоступную версию сервиса.

Очереди сообщений позволяют быстро и надёжно передавать сообщения между компонентами системы. Использование очередей повышает масштабируемость системы — при повышении нагрузки можно добавить больше обработчиков очереди. Очереди также увеличивают отказоустойчивость системы — если приложение-получатель аварийно завершает работу во время обработки сообщения, сообщение просто возвращается в очередь, где оно будет храниться до прочтения другим обработчиком.

В Yandex Message Queue реализованы очереди двух типов: стандартные неупорядоченные очереди и очереди FIFO (First In, First Out).

Стандартные очереди обладают высокой пропускной способностью (до 300 сообщений в секунду), не сохраняют порядок отправки сообщений, и обеспечивают доставку как минимум один раз (at least once).

Очереди FIFO обеспечивают строгий порядок доставки и позволяют реализовать строго однократную обработку сообщений (exactly once). Пропускная способность очередей ограничена 30 сообщениями в секунду.

Yandex Message Queue также обеспечивает следующие преимущества:

Надёжное хранение — сообщения сохраняются сразу в нескольких копиях в географически распределённых зонах доступности.

Быстрая обработка — для хранения сообщений используются быстрые твердотельные накопители с поддержкой технологии NVMe.

Совместимость с API Amazon SQS — для работы с сервисом можно использовать библиотеки и фреймворки, поддерживающие Amazon SQS: Laravel, Celery, JMS и другие.

При использовании сервиса Yandex Message Queue тарифицируется количество запросов к очередям и исходящий трафик. Передача трафика между сервисами Яндекс.Облака, как и входящий трафик из интернета, не тарифицируется.

Цена за 1 млн запросов к стандартным очередям составляет 30,48 руб. с учётом НДС, а к очередям FIFO — 38,22 руб. с учётом НДС.

Исходящий трафик в объёме до 10 ГБ не тарифицируется, свыше 10 ГБ — оплачивается из расчета 0,96 руб. с учётом НДС за 1 ГБ.

Начните работу с сервисом очередей сообщений Yandex Message Queue уже сейчас.

Подробнее о работе с сервисом здесь: