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Как писать промты для нейросетей: инструкция, примеры и советы

Работа с ИИ становится проще и быстрее. Сложные задачи теперь решаются за пару часов с помощью правильно сформулированного запроса.

29 мая 2025 г.
15 минут чтения
Краткий пересказ YandexGPT
  • Промт — это текстовый запрос, который ставит задачу генеративной модели: от короткого ответа до сложного анализа, суммаризации, генерации кода или изображения.
  • Умение писать промты позволяет использовать нейросеть для решения различных задач: анализа текста, генерации идей, автоматизации процессов, создания контента и других.
  • Базовые принципы составления промтов: чёткость и конкретность запроса, простота и ясность структуры.
  • Основные приёмы составления промтов: ясная формулировка задачи, однозначные инструкции без лишних синонимов, указание конкретного формата ответа, использование примеров при необходимости, последовательное усложнение промта.
  • Даже при точной формулировке запроса модель может выдать нерелевантный или неточный ответ, поэтому важно уметь работать над ошибками и исправлять плохие ответы.
  • Советы для улучшения промтов: формулировать цель коротко и конкретно, использовать единый термин для одного понятия, структурировать промт смысловыми блоками, указывать конкретный формат вывода, ограничивать и выделять нужные фрагменты, давать нейросети затравку для ответа, приводить образцы идеального вывода, указывать роль для модели, просить нейросеть рассуждать пошагово, разделять входные данные и результат, указывать лимит слов, стиль и структуру, разбивать сложную задачу на серию коротких промтов.
Тезисы сформулированыYandexGPT
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Промт‑инжиниринг — это способ управлять ИИ с помощью чётких текстовых инструкций. Такой подход помогает автоматизировать задачи, анализировать данные и создавать новые решения на базе языковых и визуальных моделей.

В статье — о техниках Zero‑shot и Few‑shot, приёмы Chain‑of‑Thought, методы извлечения структурированных данных и практические сценарии работы с LLM.

Что такое промты

Промт — это текстовый запрос, с которого начинается работа с генеративной моделью. Он даёт ей задачу — от короткого ответа до сложного анализа, суммаризации, генерации кода или изображения. Чем чётче и конкретнее запрос, тем точнее результат. Если формулировка размыта, ответ будет неточным или нерелевантным.

Навык формулировать промты — основной инструмент работы с языковыми и визуальными моделями.

Зачем учиться писать промты для нейросетей

Умение писать промты позволяет использовать нейросеть не только для простых ответов, но и для решения задач: анализа текста, генерации идей, автоматизации процессов, создания контента и других.

Без точного запроса модель часто выдаёт обобщённые или неструктурированные ответы. Только чётко сформулированный промт даёт предсказуемый результат, который можно использовать на практике.

Владение базовыми техниками промтирования расширяет сценарии применения: классификация, суммаризация, генерация кода, преобразование данных, поддержка диалога. Этот навык, можно сказать, превращает пользователя из оператора в разработчика собственных решений на базе ИИ.

Базовые принципы составления промтов

Базовый принцип — промт должен быть чётким и конкретным. Модель опирается на текст запроса, поэтому важно избегать двусмысленностей.

Чем проще и яснее структура промта, тем предсказуемее результат. Оптимально начать с простого промта и дорабатывать его по мере необходимости.

Используются разные виды промтов:

  • Инструкции на естественном языке:
    • «Преобразуй этот технический отчёт в краткую презентацию для руководства».
    • «Извлеки из договора все финансовые обязательства и оформи в виде таблицы с дедлайнами».
  • Форматированные промты с указанием структуры или ролей:
    • «Ты — аналитик данных. Проанализируй продажи за квартал».
    • «Оформи результат в JSON с полями: название, цена, категория».
  • Примеры ожидаемого результата (Few‑shot):
    • «Отзыв „Товар понравился“ → Позитивный».
    • « „Долго ждал доставки“ → Негативный. Теперь определи тональность: „Качество на высоте“».

Сложную задачу удобно разбивать на шаги: например, сначала — пересказ, затем — преобразование формата, потом — классификация. Пошаговый подход повышает качество генерации и снижает количество ошибок.

Основные приёмы:

  • ясная формулировка задачи,
  • однозначные инструкции без лишних синонимов,
  • указание конкретного формата ответа,
  • использование примеров при необходимости,
  • последовательное усложнение промта, только если это нужно.

Типы и примеры промтов

Промты бывают нескольких основных типов:

Тип промта

Суть

Пример

Zero-shot

Инструкция без примеров

«Определи тональность отзыва как позитивную, негативную или нейтральную: „Сервис работает стабильно, но интерфейс мог бы быть удобнее"»

Few-shot

Несколько примеров

«Примеры классификации отзывов:

  • «Быстрая доставка, товар качественный» → Позитивный
  • «Долго обрабатывали заказ» → Негативный
  • «Цена средняя, ничего особенного» → Нейтральный

Теперь классифицируй: Функциональность богатая, но есть баги»

Chain-of-Thought

Пошаговое рассуждение

«У компании 150 сотрудников. 30% работают удалённо, 20% — в гибридном формате. Сколько сотрудников работают только в офисе? Рассуждай пошагово»

Форматированный

Явная структура вывода

«Извлеки из договора все компании и их ИНН, оформи в JSON с полями: „название“, „инн“, „роль"»

Ролевой

Указание роли для модели

«Ты — профессиональный редактор. Проверь текст на орфографические ошибки»

Понимание базовых типов промтов — это основа, но для достижения качественных результатов важно знать практические приёмы их составления. Эффективный промт требует не только правильной структуры, но и учёта множества нюансов, которые влияют на точность и релевантность ответа нейросети.

Работа над ошибками: как исправлять плохие ответы

Даже при точной формулировке запроса модель может выдать нерелевантный или неточный ответ. Расскажем о типовых ошибках и способах их устранения.

Нейросеть отклоняется от темы

Признаки: ответ не содержит ключевой информации, модель пишет о чём‑то другом или слишком широко.

Что делать: сделать запрос конкретнее, задать формат или структуру, разбить сложную задачу на части.

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Слишком общие или размытые ответы

Признаки: общие слова, пересказ шаблонов, нет фактуры и конкретики.

Что делать: просить привести конкретные примеры, детализировать промт, указать число пунктов или формат (список, таблица).

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Фактические ошибки

Признаки: галлюцинации, несуществующие факты, «уверенные» ошибки, выдуманные ссылки и цифры.

Что делать: ограничить модель только данными из предоставленного источника, просить подтверждать утверждения ссылкой, не просить модель «сочинять» то, что выходит за пределы её знаний.

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Неправильный формат или структура ответа

Признаки: не соблюдён формат, потеряна структура (например, вместо JSON — абзац текста).

Что делать: указать формат явно, дать шаблон или затравку, пример вывода, использовать ограничители.

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Сбивка языка, стиля или лишние детали

Признаки: ответ не на том языке, несоответствие стиля (слишком формально или разговорно), много лишних деталей.

Что делать: указать язык, стиль, желаемый объём или степень детализации.

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Ошибки логики, противоречия в ответах

Признаки: в ответе противоречия, нелогичные выводы, пропущены ключевые шаги рассуждения, сбивка логики при многошаговых задачах.

Что делать:

  • Использовать пошаговые промты, просить объяснять ход рассуждения, задавать уточняющие вопросы, разделять вывод на этапы.
  • Включать проверки или запросы на самопроверку («Есть ли ошибки в предыдущем ответе?»).
  • Перепроверять результаты вручную или дополнительным промтом.
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Противоречия между отдельными частями вывода

Признаки:

  • В первой части ответа модель утверждает одно, во второй — обратное.
  • Несогласованность данных между таблицей и текстом.

Что делать:

  • Попросить согласовать все части ответа между собой, явно запросить проверку на противоречия.
  • Использовать структурированные форматы, чтобы было проще увидеть расхождения.
  • Разделить задачу на генерацию таблицы и отдельную проверку текста на соответствие таблице.
Плохой промт Хороший промт
«Создай отчёт о продажах» «Проверь, чтобы текст ответа соответствовал данным из таблицы — не допускай противоречий между разными частями отчёта»
«Напиши анализ рынка» «Проверь логику и сделай финальный вывод, чтобы не было логических противоречий между выводами в начале и в конце текста»

Перечисления и повторяющиеся ошибки в сериях

Признаки: модель путает порядок в списках, повторяет один и тот же пункт несколько раз, перескакивает через пункты или дублирует элементы.

Что делать: просить явно: «Не повторяй пункты», «Проверь, что все пункты уникальны», «Нумеруй по порядку».

Было

Стало
  1. Анализ.
  2. Анализ.
  3. Внедрение.
  1. Анализ.
  2. Внедрение.
  3. Оценка результатов.

Отсутствие самопроверки и предупреждений о неточностях

Признаки: модель не предупреждает о возможных неточностях, не указывает на ограничения своих знаний, выдаёт ответ без оговорок.

Что делать: явно запросить: «Если не знаешь — напиши „Нет данных“», «Укажи степень уверенности», «Добавь предупреждение, если информация может быть устаревшей».

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Советы для улучшения промтов

Правильное составление промтов — это навык, который развивается с практикой. Мы собрали основные рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок и повысить качество взаимодействия с нейросетью. В таблице ниже — конкретные советы с примерами применения и разбором частых проблем.

Совет

Пример

Частая ошибка

Формулируйте цель коротко и конкретно, избегайте двусмысленности

«Составь таблицу с ключевыми событиями из текста»

Писать абстрактно: «Помоги…», «Расскажи об этом»

Используйте единый термин для одного понятия

«Извлеки все смартфоны. Запиши названия всех смартфонов через запятую»

Смешивать разные термины: «смартфон», «телефон», «мобильник»

Структурируйте промт смысловыми блоками: задача, пример, формат

«Задача: извлеки контакты
Формат: JSON с полями — имя, телефон»

Писать промт сплошным текстом

Указывайте конкретный формат вывода: список, таблица, JSON

«Выведи результат в формате JSON»

Ограничиваться абстрактными словами: «Сделай красивый ответ»

Ограничивайте и выделяйте нужные фрагменты кавычками или тегами

«Текст для анализа: „…"»

Отправлять длинный текст без ограничений

Давайте нейросети затравку для ответа — например, вариантом структуры

«Результат: […]»

Оставлять структуру ответа на усмотрение модели

Приводите 1–2 образца идеального вывода

«Пример: „Доставка быстрая, упаковка аккуратная“ → Позитивный»

Использовать случайные или противоречивые примеры

Указывайте роль для модели: эксперт, редактор, аналитик

«Ты — эксперт по Python. Исправь ошибки в коде»

Просить нейросеть рассказать что‑то как эксперт, не задавая контекст

Просите нейросеть рассуждать пошагово, разбивая задачу на этапы

«Давай подумаем шаг за шагом…»

Просить решить сразу всё одной командой

Давайте инструкции, что нужно делать, а не чего нужно избегать

«Напиши рассказ, где все слова начинаются на гласную букву»

Писать через отрицание: «Не делай этого», «Не используй вот это»

Разделяйте входные данные и результат

«Входные данные: „…“
Результат:»

Смешивать форматы, типы данных

Указывайте лимит слов, стиль и структуру

«Ограничь ответ 50 словами. Используй деловой стиль»

Надеяться, что модель сама правильно выберет подходящий формат или стиль

Разбивайте сложную задачу на серию коротких промтов

«1. Извлеки имена собственные.
2. Для каждого укажи род деятельности»

Пытаться получить результат одной командой

Уточните модели, с каким абзацем или фрагментом ей стоит работать

«Проанализируй только второй абзац текста ниже»

Давать большой текст без пояснений

Работа с ошибками в промтах — это естественная часть процесса обучения взаимодействию с нейросетями. Даже опытные специалисты регулярно дорабатывают свои запросы, добиваясь более точных результатов. Главное — не бояться экспериментировать и итеративно улучшать промты на основе получаемых ответов.

Итоговый чек‑лист для работы с ошибками

  1. Определить тип ошибки: отклонение от темы, размытость, фактическая ошибка, логика, структура, язык, противоречие, дублирование, отсутствие самопроверки.
  2. Переформулировать промт: уточнить цель, формат, структуру и детализацию.
  3. Дать пример или шаблон вывода: показать, как должен выглядеть правильный результат.
  4. Разделить сложные задачи на части: построить цепочку промтов.
  5. Попросить модель проверить свой ответ: использовать запрос на самопроверку («Проверь, не ошибся ли ты в предыдущем ответе»).
  6. Ограничить вывод только известными данными, особенно при критичных задачах (в медицине, праве, финансах).
  7. Проверить важные данные вручную: всегда перепроверять ключевую информацию через второй промт или самостоятельно.
  8. Использовать итеративный подход: в работе с языковыми моделями ключевые инструменты — итерация, конкретизация и обратная связь.

Эффективный промт‑инжиниринг требует понимания как технических аспектов работы с языковыми моделями, так и практических навыков формулирования задач. Для более глубокого изучения темы можно пройти наш курс по промт‑инжинирингу, где мы разбираем продвинутые техники и реальные кейсы применения.

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Как писать промты для нейросетей: инструкция, примеры и советы
29 мая 2025 г.
15 минут чтения
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