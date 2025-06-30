Как выбрать вычислительные мощности для бизнес- и IT‑задач

У компаний есть несколько способов разместить IT‑инфраструктуру: от покупки серверов и строительства собственного дата‑центра до аренды ресурсов в облаке.

Выделяют пять основных сценариев Сценарий Коротко о сути Когда подходит Локальное размещение Компания покупает серверы и размещает их в своей серверной или собственном дата‑центре. Полный контроль над «железом», сетью и физической безопасностью. Но это высокие капитальные затраты, расходы на энергетику, охлаждение и штат администраторов. Критичные данные нельзя вывозить за периметр

Требуются нестандартное оборудование или специфическая топология сети

Есть штат инженеров для поддержки инфраструктуры Colocation Организация покупает оборудование и устанавливает его в стойках коммерческого ЦОД. Провайдер отвечает за электричество, климат и физическую охрану, клиент — за конфигурацию и обслуживание серверов. Нужно сократить расходы на собственный ЦОД, сохранив контроль над оборудованием

Важно подключиться к магистральным каналам связи оператора Аренда выделенного физического сервера (bare metal) Провайдер предоставляет клиенту выделенный физический сервер, все ресурсы которого принадлежат одному клиенту. При этом за обслуживание сервера и замену комплектующих отвечает провайдер. Доступ к BIOS позволяет устанавливать любую ОС и гипервизор. Нужны мощности под временные нагрузки

Нужны дополнительные мощности и связность на L2‑уровне

Нет ресурсов на приобретение и эксплуатацию своего парка серверов Публичное облако Провайдер виртуализирует ресурсы и динамически распределяет их. Быстрое масштабирование, оплата по фактическому потреблению, встроенные сервисы — Load Balancer, хранилище S3, функции и базы. Инфраструктурой, патчами и резервированием управляет провайдер. Быстрый запуск проектов, сезонные или непредсказуемые нагрузки

Нужна гибкость и широкая экосистема managed‑сервисов Виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS) Отдельная виртуальная машина с root‑доступом и заранее заданными ресурсами. Производительность выше shared‑хостинга. Но гибкость меньше, чем в публичном облаке. Пользователь управляет ОС, провайдер — гипервизором и оборудованием. Требуется гибкая масштабируемость ресурсов

Нет требований к конкретной виртуализации

Чтобы масштабировать инфраструктуру, повысить гибкость и отказоустойчивость цифровых продуктов, компании часто переносят информационные системы в облако. Но для некоторых задач лучше подходит выделенный сервер — физическая машина без слоя виртуализации, которая обеспечивает максимальную производительность и полную изоляцию ресурсов.

В статье расскажем, чем выделенные серверы отличаются от альтернативных решений, а также какие преимущества и недостатки есть у каждого варианта размещения инфраструктуры. Рассмотрим, как выбрать конфигурацию сервера под конкретные задачи, и приведём реальные сценарии использования выделенных серверов

Что такое выделенный сервер

Выделенный сервер (dedicated server) — это аренда выделенного физического сервера в дата‑центре провайдера. Компания получает полный доступ к серверу, самостоятельно устанавливает операционную систему, виртуализацию и промежуточное ПО (веб‑серверы, СУБД), настраивает политики безопасности. Провайдер обеспечивает питание, охлаждение, сеть и физическую безопасность оборудования.